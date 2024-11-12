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((كانو للعقارات)) و((رافال للتطوير العقاري)) يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مشروع ((الغ‍ريا))

11/12/2024 11:30:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للعقارات،‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬رافال‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬الرسمية،‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬وبذلك‭ ‬ستتمكن‭ ‬الشركتان‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتهما‭ ‬المشتركة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بالمملكة‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬وسليمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالقادر‭ ‬المهيدب،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬رافال‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬وطلال‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للعقارات،‭ ‬وصفية‭ ‬عبدالله‭ ‬كانو‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للعقارات،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬رافال‭ ‬الياس‭ ‬ابوسمرا‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالإله‭ ‬الكوهجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كانو‭ ‬للعقارات،‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الشركتين‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الشركتين‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬مشروع‭ ‬الغ‍ريا،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬النرجس‭ ‬بالرياض‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬وتبلغ‭ ‬تكلفته‭ ‬نصف‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬الشركتين‭ ‬بدعم‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬مجمعات‭ ‬نابضة‭ ‬بالحياة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي‭.‬

بامتداد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬مبنية‭ ‬تبلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬78 , 000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وبتصميم‭ ‬الطراز‭ ‬السلماني‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬التراث‭ ‬واللمسات‭ ‬العصرية‭ ‬المتجددة،‭ ‬يقدم‭ ‬مشروع‭ ‬الغريا‭ ‬مجتمعًا‭ ‬سكنيًا‭ ‬نابضًا‭ ‬بالحياة‭ ‬ومتنوعًا‭ ‬ويضم‭ ‬114‭ ‬فيلا‭ ‬و111‭ ‬شقة‭ ‬بتصاميم‭ ‬وفئات‭ ‬مختلفة،‭ ‬ويوفر‭ ‬للسكان‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬التجارية‭ ‬والترفيهية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التمتع‭ ‬بمساحات‭ ‬خضراء‭ ‬واسعة‭ ‬ومناظر‭ ‬طبيعية‭ ‬خلابة‭. ‬يلبي‭ ‬الغريا‭ ‬احتياجات‭ ‬العائلات‭ ‬العصرية‭ ‬ويوفر‭ ‬لهم‭ ‬بيئة‭ ‬سكنية‭ ‬مريحة‭ ‬ومتكاملة‭.‬

هذا‭ ‬وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬خالد‭ ‬كانو،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفتخر‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬رافال‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بمكانة‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مشروع‭ ‬الغ‍ريا‭ ‬الاستثنائي‭.. ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬حيوية‭ ‬ونابضة‭ ‬بالحياة،‭ ‬كما‭ ‬تُعزز‭ ‬تطلعاتنا‭ ‬الطموحة‭ ‬والهادفة‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬مشاريعنا‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬سليمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالقادر‭ ‬المهيدب،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬رافال‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للعقارات‭ ‬لتطوير‭ ‬مشروع‭ ‬الغ‍ريا،‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬التراث‭ ‬المعماري‭ ‬السلماني‭ ‬والتصميم‭ ‬العصري‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يعكس‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلول‭ ‬عقارية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سكنية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسرة‭ ‬السعودية‭ ‬الحديثة‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لرافال‭ ‬الياس‭ ‬ابوسمرا‭: ‬‮«‬يشكل‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬الغريا‭ ‬خطوة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬رافال‭ ‬نحو‭ ‬إنشاء‭ ‬مجتمعات‭ ‬متكاملة‭ ‬ومستدامة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭. ‬حيث‭ ‬نجمع‭ ‬التزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬بالجودة‭ ‬والابتكار‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتنامية‭ ‬لسكان‭ ‬المملكة‭. ‬كما‭ ‬يسعدنا‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخليجية‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬السعودية‭ ‬كوجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬للنمو‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬عبدالإله‭ ‬الكوهجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كانو‭ ‬للعقارات‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تحالفنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬رافال‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للعقارات‭ ‬بتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الرياض‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬ازدهارًا‭ ‬ملموسًا،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬مشروع‭ ‬الغ‍ريا‭ ‬مشروعًا‭ ‬فخمًا‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الطراز‭ ‬السلماني‭ ‬العمراني‭ ‬الراقي‭ ‬مع‭ ‬تصميم‭ ‬عصري‭ ‬خلاب‭. ‬يضم‭ ‬المشروع‭ ‬مساحات‭ ‬خضراء،‭ ‬ومرافق‭ ‬متطورة،‭ ‬ومجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬السكنية‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬جميع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والأذواق،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستويات‭ ‬المعيشة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الحلول‭ ‬العقارية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمستدامة‮»‬‭.‬

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