(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة كانو للعقارات، التابعة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة رافال للتطوير العقاري بهدف دعم قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية، التي في المراحل النهائية من الحصول على الموافقات الرسمية، خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2024 الذي أقيم خلال هذا الأسبوع في الرياض، وبذلك ستتمكن الشركتان الاستفادة من خبراتهما المشتركة لتعزيز الابتكار وتحقيق النمو في القطاع بالمملكة.
هذا وقد حضر حفل توقيع الاتفاقية الدكتور فيصل خالد كانو عضو مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو، وسليمان بن عبدالقادر المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة رافال للتطوير العقاري، وطلال فوزي كانو رئيس مجلس إدارة شركة كانو للعقارات، وصفية عبدالله كانو نائب رئيس مجلس إدارة شركة كانو للعقارات، والرئيس التنفيذي لشركة رافال الياس ابوسمرا ومحمد عبدالإله الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة كانو للعقارات، ونخبة من كبار المسؤولين من الشركتين.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين على ضوء النجاح الذي حققه مشروع الغريا، الذي تم إطلاقه في حي النرجس بالرياض في فبراير 2024، وتبلغ تكلفته نصف مليار ريال سعودي، كما أنها تتوافق مع التزام الشركتين بدعم رؤية السعودية 2030 من خلال إنشاء مجمعات نابضة بالحياة، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
بامتداد على مساحة مبنية تبلغ أكثر من 78 , 000 متر مربع وبتصميم الطراز السلماني المميز الذي يجمع بين التراث واللمسات العصرية المتجددة، يقدم مشروع الغريا مجتمعًا سكنيًا نابضًا بالحياة ومتنوعًا ويضم 114 فيلا و111 شقة بتصاميم وفئات مختلفة، ويوفر للسكان سهولة الوصول إلى مجموعة من المرافق التجارية والترفيهية، إلى جانب التمتع بمساحات خضراء واسعة ومناظر طبيعية خلابة. يلبي الغريا احتياجات العائلات العصرية ويوفر لهم بيئة سكنية مريحة ومتكاملة.
هذا وأعرب الدكتور فيصل خالد كانو، عضو مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو، عن فخره بهذا التعاون قائلاً: «نفتخر بشراكتنا مع شركة رافال للتطوير العقاري، التي تتمتع بمكانة مرموقة في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية من أجل مشروع الغريا الاستثنائي.. حيث تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية ضمن مساعي مجموعة يوسف بن أحمد كانو الرامية إلى دعم والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمعات حيوية ونابضة بالحياة، كما تُعزز تطلعاتنا الطموحة والهادفة إلى توسيع نطاق مشاريعنا في المملكة».
وصرح سليمان بن عبدالقادر المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة رافال للتطوير العقاري، قائلاً: «نفخر بالتعاون مع شركة كانو للعقارات لتطوير مشروع الغريا، الذي يجمع بين التراث المعماري السلماني والتصميم العصري. وقال إن هذا المشروع يعكس رؤيتنا المشتركة لرفع مستوى المعيشة في المجتمعات من خلال حلول عقارية مبتكرة ومستدامة، ونتطلع إلى تقديم تجربة سكنية تلبي احتياجات الأسرة السعودية الحديثة.»
وأضاف الرئيس التنفيذي لرافال الياس ابوسمرا: «يشكل تعاوننا مع شركة كانو العقارية في تطوير مشروع الغريا خطوة نوعية في مسيرة رافال نحو إنشاء مجتمعات متكاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية المملكة. حيث نجمع التزامنا المشترك بالجودة والابتكار لتلبية الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة. كما يسعدنا جذب الاستثمارات الخليجية إلى المملكة، مما يعزز مكانة السعودية كوجهة رئيسية للنمو والازدهار في المنطقة.
من جانبه، قال محمد عبدالإله الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة كانو للعقارات: «إن تحالفنا الاستراتيجي مع شركة رافال للتطوير العقاري يمثل خطوة مهمة في إطار التزام شركة كانو للعقارات بتعزيز القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وخاصة في سوق الرياض التي تشهد ازدهارًا ملموسًا، حيث يعد مشروع الغريا مشروعًا فخمًا يجمع بين الطراز السلماني العمراني الراقي مع تصميم عصري خلاب. يضم المشروع مساحات خضراء، ومرافق متطورة، ومجموعة متنوعة من الخيارات السكنية التي تلبي جميع الاحتياجات والأذواق، بما يعكس رؤيتنا المشتركة في الارتقاء بمستويات المعيشة من خلال تقديم الحلول العقارية المبتكرة والمستدامة».
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