بنك السلام يُعلن النتائج المالية للربع الثالث والفترة المنتهية في 30 سبتمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬أمس‭ ‬تحقيق‭ ‬صافي‭ ‬أرباح‭ ‬عائدة‭ ‬للمساهمين‭ ‬بمبلغ‭ ‬14‭.‬0‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬37.2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬10‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬27.7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬34‭.‬3 % ‭. ‬ويُعزى‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬الملحوظ‭ ‬للعمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬الأساسية‭ ‬والشركات‭ ‬التابعة‭ ‬والزميلة‭ ‬للمجموعة‭.‬

وسجل‭ ‬البنك‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬السهم‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬9‭ ‬فلوس‭ (‬13‭ ‬سنتا‭ ‬أمريكيا‭) ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مقابل‭ ‬عائد‭ ‬04‭ ‬فلوس‭ (‬10.6‭ ‬سنتات‭ ‬أمريكية‭) ‬للربع‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬31‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬82.9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬13‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬36.4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬127‭.‬9 % ‭. ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬92‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬245.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭)‬،‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬48‭.‬1 % ،‭ ‬مقابل‭ ‬62‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬165.7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬التسعة‭ ‬الأشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬36‭.‬5 % ‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الأرباح‭ ‬العائدة‭ ‬للمساهمين‭ ‬بقيمة‭ ‬42‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬112.3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬31‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬82.2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬للتسعة‭ ‬الأشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬وسجل‭ ‬البنك‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬السهم‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬فلسا‭ (‬39.8‭ ‬سنتا‭ ‬أمريكيا‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مقابل‭ ‬عائد‭ ‬11‭.‬8‭ ‬فلسا‭ (‬31.3‭ ‬سنتا‭ ‬أمريكيا‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬71‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬188.6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬للتسعة‭ ‬الأشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬أي‭ ‬ارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬80‭.‬2 % ،‭ ‬مقارنة‭ ‬بمبلغ‭ ‬39‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬104.7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وقد‭ ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬الأشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬2024‭ ‬بنسبة‭ ‬43‭.‬5 % ‭ ‬ليبلغ‭ ‬255‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬677.6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬178‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬472.2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬المنسوبة‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭.‬5 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬366‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬971.4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬337‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬895‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬كما‭ ‬هو‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬مدفوعًا‭ ‬بصافي‭ ‬الربح‭ ‬المسجل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬بنسبة‭ ‬33‭.‬5 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭.‬87‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬18.23‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬مقابل‭ ‬5‭.‬14‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬13.65‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬كما‭ ‬هو‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭.(‬مقفلة‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬الذاتي‭ ‬المسجل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭. ‬وقد‭ ‬ارتفعت‭ ‬أصول‭ ‬التمويل‭ ‬بنسبة‭ ‬37‭.‬7 % ‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬68‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬9.77‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭). ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬الارتفاع‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول،‭ ‬حافظ‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬كفاية‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬قوية‭ ‬تبلغ‭ ‬20‭.‬4 % ‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬بتاريخ‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬مستهيل‭ ‬المعشني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬بفضل‭ ‬الله،‭ ‬يستمر‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬مستدامة‭ ‬للمساهمين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬سوقية‭ ‬قوية‭ ‬وتعزيز‭ ‬أصول‭ ‬المجموعة‭ ‬الرئيسة‭ ‬وتنويع‭ ‬قاعدة‭ ‬التمويل‭ ‬والأصول‭. ‬وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل،‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بقدرتنا‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬أصولنا‭ ‬المصرفية‭ ‬والتكافلية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬ككل‭ ‬كمجموعة‭ ‬مالية‭ ‬متنوعة،‭ ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬هويتنا‭ ‬الجديدة ASB ‭ ‬ Capital ‭ ‬،‭ ‬بتوفيق‭ ‬الله‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رفيق‭ ‬النايض،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بأداء‭ ‬البنك‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الاستراتيجية‭. ‬وفي‭ ‬خضم‭ ‬سعينا‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬وتنويع‭ ‬الإيرادات‭ ‬والتطوير،‭ ‬وجه‭ ‬البنك‭ ‬تركيزه‭ ‬نحو‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬إتمام‭ ‬عمليات‭ ‬الدمج‭ ‬بحلول‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بفاعلية‭ ‬ونجاح‭. ‬وباعتبارنا‭ ‬أكبر‭ ‬بنك‭ ‬إسلامي‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونظرًا‭ ‬لسجلنا‭ ‬الحافل‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الدمج‭ ‬والاستحواذ،‭ ‬فإننا‭ ‬فخورون‭ ‬باستمراريتنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬سلسة‭ ‬للزبائن‭ ‬الجدد‭ ‬والحاليين،‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬لمساهمينا،‭ ‬بعون‭ ‬الله‮»‬‭.‬

وتتوافر‭ ‬النسخة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المالية،‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مراجعتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭ ‬‮«‬كي‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬جي‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إبداء‭ ‬رأي‭ ‬متحفظ،‭ ‬والبيان‭ ‬الصحفي‭ ‬المتعلق‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭.‬