بنك السلام يُعلن النتائج المالية للربع الثالث والفترة المنتهية في 30 سبتمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك السلام أمس تحقيق صافي أرباح عائدة للمساهمين بمبلغ 14.0 مليون دينار بحريني (37.2 مليون دولار أمريكي) للربع الثالث من عام 2024 بالمقارنة مع 10.4 ملايين دينار بحريني (27.7 مليون دولار أمريكي) للربع الثالث من عام 2023، أي بزيادة قدرها 34.3 % . ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى النمو الملحوظ للعمليات المصرفية الأساسية والشركات التابعة والزميلة للمجموعة.
وسجل البنك ارتفاعاً في العائد على السهم ليصل إلى 4.9 فلوس (13 سنتا أمريكيا) للربع الثالث من عام 2024 مقابل عائد 04 فلوس (10.6 سنتات أمريكية) للربع نفسه من عام 2023. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم 31.3 مليون دينار بحريني (82.9 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 13.7 مليون دينار بحريني (36.4 مليون دولار أمريكي) لعام 2023، أي بزيادة قدرها 127.9 % . بينما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 92.6 مليون دينار بحريني (245.5 مليون دولار أمريكي)، بارتفاع قدره 48.1 % ، مقابل 62.5 مليون دينار بحريني (165.7 مليون دولار أمريكي) المسجلة في الربع الثالث من عام 2023.
وعلى مدى التسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن بنك السلام زيادة بنسبة 36.5 % في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بقيمة 42.3 مليون دينار بحريني (112.3 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 31 مليون دينار بحريني (82.2 مليون دولار أمريكي) للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وسجل البنك ارتفاعاً في العائد على السهم ليصل إلى 15 فلسا (39.8 سنتا أمريكيا) في عام 2024 مقابل عائد 11.8 فلسا (31.3 سنتا أمريكيا) في عام 2023. بينما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم 71.1 مليون دينار بحريني (188.6 مليون دولار أمريكي) للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أي ارتفاع بنسبة 80.2 % ، مقارنة بمبلغ 39.5 مليون دينار بحريني (104.7 ملايين دولار أمريكي) في عام 2023، وقد ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي لفترة التسعة الأشهر الأولى من 2024 بنسبة 43.5 % ليبلغ 255.4 مليون دينار بحريني (677.6 مليون دولار أمريكي)، مقابل 178 مليون دينار بحريني (472.2 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2023.
وارتفع إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة الأم بنسبة 8.5 % ليصل إلى 366.2 مليون دينار بحريني (971.4 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 337.4 مليون دينار بحريني (895 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2023، مدفوعًا بصافي الربح المسجل خلال الفترة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 33.5 % ليصل إلى 6.87 مليارات دينار بحريني (18.23 مليار دولار أمريكي) في 30 سبتمبر 2024، مقابل 5.14 مليارات دينار بحريني (13.65 مليار دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2023 بعد الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي-البحرين ش.م.ب.(مقفلة)، بالإضافة إلى النمو الذاتي المسجل خلال الفترة. وقد ارتفعت أصول التمويل بنسبة 37.7 % في 30 سبتمبر 2024، لتصل إلى 3.68 مليارات دينار بحريني (9.77 مليارات دولار أمريكي). وبالرغم من الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأصول، حافظ البنك على نسبة كفاية رأس مال قوية تبلغ 20.4 % كما هو بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام: «بفضل الله، يستمر بنك السلام في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين عن طريق الاستحواذ على حصة سوقية قوية وتعزيز أصول المجموعة الرئيسة وتنويع قاعدة التمويل والأصول. وبالنظر إلى المستقبل، نحن على ثقة بقدرتنا على تنمية أصولنا المصرفية والتكافلية في البحرين والمنطقة ككل كمجموعة مالية متنوعة، علاوةً على مبادرة إدارة الأصول القادمة في مركز دبي المالي العالمي تحت مظلة هويتنا الجديدة ASB Capital ، بتوفيق الله».
من جانبه، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى بنك السلام: «نحن سعداء للغاية بأداء البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 والتي شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية. وفي خضم سعينا لتحقيق مزيد من النمو وتنويع الإيرادات والتطوير، وجه البنك تركيزه نحو إتمام عملية الاستحواذ الحاصلة على بيت التمويل الكويتي-البحرين في الربع الثاني من عام 2024 متطلعين إلى إتمام عمليات الدمج بحلول الربع الأخير من عام 2024 بفاعلية ونجاح. وباعتبارنا أكبر بنك إسلامي على صعيد مملكة البحرين ونظرًا لسجلنا الحافل في عمليات الدمج والاستحواذ، فإننا فخورون باستمراريتنا في تقديم تجربة مصرفية سلسة للزبائن الجدد والحاليين، مع مواصلة تحقيق النمو المستدام لمساهمينا، بعون الله».
وتتوافر النسخة الكاملة من البيانات المالية، التي تمت مراجعتها من قبل المدقق الخارجي «كي بي ام جي» من دون إبداء رأي متحفظ، والبيان الصحفي المتعلق بها على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.
MENAFN12112024000055011008ID1108879735
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.