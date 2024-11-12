((تمكين)) يطلق تقرير المهارات لقطاع التكنولوجيا المالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬إطلاق‭ ‬تقرير‭ ‬المهارات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬تحليل‭ ‬المهارات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬رؤى‭ ‬ممثلي‭ ‬القطاع‭ ‬وبيانات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ويشكل‭ ‬مرجعًا‭ ‬مهمًا‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والمهنيين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬فيه‭ ‬حاليًا‭.‬

ويستعرض‭ ‬التقرير‭ ‬التوجهات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬مسلطًا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬المتغيرة‭ ‬للوظائف‭ ‬والفرص‭ ‬الوظيفية‭. ‬كما‭ ‬يحدد‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬الكفاءات‭ ‬العاملة‭ ‬واحتياجات‭ ‬السوق‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يقدم‭ ‬التقرير‭ ‬لمحة‭ ‬شاملة‭ ‬عن‭ ‬المسارات‭ ‬التعليمية‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬المتاحة‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬أو‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬مهني‭ ‬فيه‭. ‬وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬صرح‭ ‬عامر‭ ‬مرهون،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لـمبادرة‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬البحرين‮»‬‭: ‬قائلاً‭ ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬خطوة‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬حيث‭ ‬يقدّم‭ ‬تحليلًا‭ ‬دقيقًا‭ ‬للتوجهات‭ ‬المستقبلية‭ ‬والمهارات‭ ‬المطلوبة‭. ‬ونحن‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬سيساعدنا‭ ‬في‭ (‬تمكين‭) ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬متخصصة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬والمهارات‭ ‬الوظيفية‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬مما‭ ‬سيعود‭ ‬بفوائد‭ ‬ملموسة‭ ‬على‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسيتها‭ ‬واستعدادها‭ ‬للمستقبل‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬بدر‭ ‬ساتر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بدفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬لرؤية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬سيضطلع‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬كأداة‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والاستدامة‭.‬‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬تحولات‭ ‬جذرية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬ليواكب‭ ‬أحدث‭ ‬التوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬معلومات‭ ‬وبيانات‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهذه‭ ‬التحولات‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬رؤى‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬المهارات‭ ‬والوظائف‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التغيرات‭ ‬واستثمارها‭ ‬لتعزيز‭ ‬تنافسيتهم‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬هي‭ ‬مبادرة‭ ‬تعمل‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وتسعى‭ ‬لسد‭ ‬فجوة‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬المحليّة‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬التطورات‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والتي‭ ‬تتطلبها‭ ‬جهات‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬وتعمل‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬ومزودي‭ ‬خدمات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬وجميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سدّ‭ ‬فجوة‭ ‬المهارات،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬قطاع‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لكسب‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬ووضع‭ ‬مسارات‭ ‬واضحة‭ ‬نحو‭ ‬سلم‭ ‬التطور‭ ‬المهني،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬التعليم‭ ‬إلى‭ ‬التوظيف،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬كفاءات‭ ‬بحرينيّة‭ ‬تتحلّى‭ ‬بأفضل‭ ‬المهارات‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬عالمياً‭.‬