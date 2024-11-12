((تمكين)) يطلق تقرير المهارات لقطاع التكنولوجيا المالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن صندوق العمل «تمكين» إطلاق تقرير المهارات في قطاع التكنولوجيا المالية، بالتعاون مع «خليج البحرين للتكنولوجيا المالية»، حيث يهدف التقرير إلى تحليل المهارات الحالية والمستقبلية في قطاع التكنولوجيا المالية، استنادًا إلى رؤى ممثلي القطاع وبيانات سوق العمل ويشكل مرجعًا مهمًا للأفراد والمؤسسات والمهنيين الراغبين في الانخراط في هذا القطاع الحيوي أو الذين يعملون فيه حاليًا.
ويستعرض التقرير التوجهات الناشئة في القطاع، مسلطًا الضوء على الطبيعة المتغيرة للوظائف والفرص الوظيفية. كما يحدد المهارات الأساسية المطلوبة لتعزيز التوافق بين الكفاءات العاملة واحتياجات السوق. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير لمحة شاملة عن المسارات التعليمية وبرامج التدريب المتاحة للراغبين في دخول مجال التكنولوجيا المالية أو تحقيق تقدم مهني فيه. وتعليقًا على ذلك، صرح عامر مرهون، المدير العام لـمبادرة «مهارات البحرين»: قائلاً «يمثل هذا التقرير خطوة محورية في تعزيز قدرات الكوادر البحرينية داخل قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يقدّم تحليلًا دقيقًا للتوجهات المستقبلية والمهارات المطلوبة. ونحن نسعى من خلال هذا العمل إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من تحقيق التميز والمساهمة الفعالة في نمو القطاع. كما أن هذا التقرير سيساعدنا في (تمكين) على تطوير برامج ومبادرات متخصصة تتماشى مع احتياجات السوق والمهارات الوظيفية المطلوبة في القطاع، مما سيعود بفوائد ملموسة على الكوادر البحرينية، ويعزز من تنافسيتها واستعدادها للمستقبل. من جانبه، قال بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية: «إن التعاون مع مبادرة «مهارات البحرين» في هذا التقرير يعكس التزامنا بدفع عجلة الابتكار وتطوير المهارات في قطاع التكنولوجيا المالية. نحن نتطلع لرؤية الدور الذي سيضطلع به هذا التقرير كأداة محورية في توجيه الأفراد والمؤسسات نحو مستقبل يرتكز على الابتكار والاستدامة.» يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه التكنولوجيا المالية تحولات جذرية على مستوى العالم، ليواكب أحدث التوجهات العالمية حيث يوفر معلومات وبيانات للوقوف على التحديات المرتبطة بهذه التحولات في القطاع، من خلال تقديم رؤى شاملة حول المهارات والوظائف المستقبلية، وتعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات على التكيف مع هذه التغيرات واستثمارها لتعزيز تنافسيتهم في السوق المحلي والعالمي.
الجدير بالذكر أن «مهارات البحرين» هي مبادرة تعمل تحت مظلة صندوق العمل «تمكين» وتسعى لسد فجوة مهارات الكوادر المحليّة الناجمة عن التطورات الدائمة في سوق العمل والتي تتطلبها جهات العمل على المستوى العالمي. وتعمل «مهارات البحرين» مع أصحاب الأعمال ومزودي خدمات التعليم والتدريب وجميع الأطراف المعنية في الحكومة من أجل سدّ فجوة المهارات، وذلك عبر توفير المعلومات والبيانات الخاصة بكل قطاع وغير ذلك من الأدوات اللازمة لكسب المهارات اللازمة ووضع مسارات واضحة نحو سلم التطور المهني، مما يسهم في تيسير عملية الانتقال من مرحلة التعليم إلى التوظيف، وهو ما يصب في إعداد كفاءات بحرينيّة تتحلّى بأفضل المهارات القادرة على التنافس عالمياً.
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