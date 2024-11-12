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((جي إف إتش)) تحقق 87.95 مليون دولار صافي أرباح عائدة على المساهمين للأشهر التسعة الأولى

11/12/2024 11:30:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬أمس‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬والأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭. ‬سجلت‭ ‬المجموعة‭ ‬ربحًا‭ ‬صافيًا‭ ‬عائدًا‭ ‬على‭ ‬المساهمين‭ ‬بقيمة‭ ‬27‭.‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬24‭.‬31‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬الزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬11‭.‬9 % ‭ ‬نتيجة‭ ‬أداء‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬التجارية‭ ‬وأنشطة‭ ‬الخزينة‭ ‬والاستثمارات‭ ‬الخاصة‭. ‬وبلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬0.73‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬مقابل‭ ‬0‭.‬71‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بزيادة‭ ‬2‭.‬8 % ‭. ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬عائداً‭ ‬على‭ ‬المساهمين‭ ‬بقيمة‭ ‬46‭.‬59‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬بزيادة‭ ‬103‭.‬0 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬22‭.‬95‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬2023‭. ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ما‭ ‬مقداره‭ ‬154‭.‬26‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬124‭.‬19‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬24.2 % ‭. ‬وبلغ‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬الموحد‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬27‭.‬659‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقابل‭ ‬23‭.‬86‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬15‭.‬9 % ‭. ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬المصروفات‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬70.03‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬63‭.‬67‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬10‭.‬0 % ‭.‬

هذا‭ ‬وأعلنت‭ ‬المجموعة‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬ربحًا‭ ‬صافيًا‭ ‬عائدًا‭ ‬على‭ ‬المساهمين‭ ‬بقيمة‭ ‬87‭.‬95‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بزيادة‭ ‬11‭.‬44 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ78‭.‬92‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬ويعود‭ ‬سبب‭ ‬الربح‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬المساهمات‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬وحصة‭ ‬الأرباح‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬التابعة‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬التجاري،‭ ‬والدخل‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬أنشطة‭ ‬استثمار‭ ‬الخزينة‭. ‬وبلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2‭.‬43‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬مقابل‭ ‬2‭.‬26‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬للفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بزيادة‭ ‬7‭.‬5 % ‭. ‬وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬عائداّ‭ ‬على‭ ‬المساهمين‭ ‬بقيمة‭ ‬113‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بزيادة‭ ‬51‭.‬4 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬75‭.‬23‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ما‭ ‬مقداره‭ ‬486.49‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬340‭.‬40‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لذات‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬42‭.‬9 % ‭. ‬وبلغ‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬الموحد‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬95‭.‬96‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقابل‭ ‬81‭.‬05‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬17‭.‬9 % ‭. ‬وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬المصروفات‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬233‭.‬90‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬180.24‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬29‭.‬8‭.‬ %

بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬العائدة‭ ‬للمساهمين‭ ‬997.05‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬بارتفاع‭ ‬طفيف‭ ‬بلغ‭ ‬0‭.‬8 % ‭ ‬من‭ ‬989‭.‬54‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجلت‭ ‬المجموعة‭ ‬انخفاض‭ ‬بسيط‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬بلغت‭ ‬نسبته‭ ‬1‭.‬6 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭.‬94‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬11‭.‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭. ‬ويعود‭ ‬سبب‭ ‬الانخفاض‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬بيع‭ ‬صافي‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخاصة‭.‬

يبلغ‭ ‬حجم‭ ‬الأصول‭ ‬والأموال‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬المجموعة‭ ‬حاليًا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محفظة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الشمالية‭. ‬أبرز‭ ‬النقاط‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجوانب‭ ‬البيئية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬والحوكمة‭ (‬ ESG ‭): ‬واصلت‭ ‬المجموعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الخاصة‭ ‬بالممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬بفعالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬والتي‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭:‬

. إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬المساعد‭ ‬التنفيذي‭: ‬قامت‭ ‬المجموعة‭ ‬بتصميم‭ ‬وإطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬المساعد‭ ‬التنفيذي‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬لتمكين‭ ‬الخريجين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المتميزين‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬برعاية‭ ‬القادة‭ ‬المستقبليين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬الخريجين‭ ‬لتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭.‬

. دعم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭: ‬ساهمت‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بدعمٍ‭ ‬مالي‭ ‬لتنظيم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬القادم،‭ ‬والذي‭ ‬يتم‭ ‬الاحتفال‭ ‬به‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬عبر‭ ‬مراسم‭ ‬خاصة‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

. رعاية‭ ‬موسم‭ ‬القدرة‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬للعامين‭ ‬2024‭ ‬و2025‭: ‬تواصل‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬سباقاتها‭ ‬المتبقية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬والسباقات‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2025،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬دعم‭ ‬المجموعة‭ ‬للرياضات‭ ‬ذات‭ ‬الشعبية‭ ‬العالمية‭.‬

. رعاية‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للغطس‭ ‬العالي‭ ‬2024‭ ‬ومنافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3 X 3‭: ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬دعمت‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬حدثين‭ ‬رياضيين‭ ‬عالميين‭ ‬مهمين‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الربع،‭ ‬وهما‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للغطس‭ ‬العالي‭ ‬2024‭ ‬والجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3 X 3‭ ‬2024‭.‬

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