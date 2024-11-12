مراكز خدمة العملاء بوزارة الصناعة والتجارة تنتقل إلى العمل على نظام ((مواعيد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الرسمية‭ ‬انتقال‭ ‬مراكز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬مواعيد‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتجارة‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬ومسؤول‭ ‬التطوير‭ ‬لمراكز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬مواعيد‮»‬‭ ‬يمتاز‭ ‬بواجهة‭ ‬ذكية‭ ‬ومبتكرة‭ ‬مع‭ ‬تصميم‭ ‬لافت‭ ‬وجذاب‭ ‬يتسم‭ ‬بمرونة‭ ‬وسهولة‭ ‬الاستخدام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العملاء،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬لكافة‭ ‬العملاء‭ ‬استخدام‭ ‬تطبيق‭ (‬مواعيد‭) ‬عبر‭ ‬تحميل‭ ‬التطبيق‭ ‬من‭ ‬متجر‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬‮

‬ bahrain ‭.‬ bh ‭/‬ app ،‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬عملية‭ ‬حجز‭ ‬وجدولة‭ ‬المواعيد‭ (‬أونلاين‭).‬

وأوضح‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتجارة‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬سعت‭ ‬جاهدة‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬العملاء‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬المتميزة،‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬العميل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬بالوزارة،‭ ‬وتحسين‭ ‬تجاربهم‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬وإنجاز‭ ‬الخدمات‭ ‬وفق‭ ‬اتفاقية‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة،‭ ‬داعياً‭ ‬جميع‭ ‬المتعاملين‭ ‬مع‭ ‬مراكز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ (‬مواعيد‭) ‬لحجز‭ ‬وجدولة‭ ‬المواعيد‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة‭. ‬