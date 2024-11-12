مراكز خدمة العملاء بوزارة الصناعة والتجارة تنتقل إلى العمل على نظام ((مواعيد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية انتقال مراكز خدمة العملاء بوزارة الصناعة والتجارة الى العمل على نظام «مواعيد».
وفي هذا الصدد، أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية ومسؤول التطوير لمراكز خدمة العملاء بوزارة الصناعة والتجارة، أن نظام «مواعيد» يمتاز بواجهة ذكية ومبتكرة مع تصميم لافت وجذاب يتسم بمرونة وسهولة الاستخدام من قبل العملاء، مشيراً إلى أنه يمكن لكافة العملاء استخدام تطبيق (مواعيد) عبر تحميل التطبيق من متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية
bahrain . bh / app ، حيث يعمل التطبيق على تبسيط عملية حجز وجدولة المواعيد (أونلاين).
وأوضح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، أن وزارة الصناعة والتجارة خلال السنوات الماضية سعت جاهدة إلى تلبية متطلبات العملاء عبر توفير الخدمات المتميزة، بهدف الارتقاء بتجربة العميل في مختلف مراكز الخدمة بالوزارة، وتحسين تجاربهم بمختلف القطاعات، وذلك عبر استخدام الوسائل التكنولوجيا المناسبة في تقديم وإنجاز الخدمات وفق اتفاقية مستوى الخدمة المعتمد لدى الوزارة، داعياً جميع المتعاملين مع مراكز خدمة العملاء بوزارة الصناعة والتجارة إلى الاستفادة من تطبيق (مواعيد) لحجز وجدولة المواعيد بكل يسر وسهولة.
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