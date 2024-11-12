((دي إتش إل إكسبرس)) تعلن تعيين رئيس تنفيذي جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة دي إتش ال إكسبرس تعيين عبدالعزيز بوسبيت رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك اعتبارًا من 1 يناير2025. سيخلف نور سليمان، الذي انتقل مؤخرًا إلى دور استشاري غير تنفيذي داخل مجموعة دي إتش ال كرئيس المنطقة.
وسيكون عبد العزيز بوسبيت مقيمًا في البحرين ومسؤولاً عن المنطقة أمام جون بييرسون، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش ال إكسبرس العالمية.
يأتي بوسبيت بخبرة 24 عامًا من الإدارة في دي إتش ال إكسبرس، بدأ رحلته في المملكة العربية السعودية، حيث قاد فرقًا تجارية متعددة وساهم بشكل كبير في نمو الشركة المربح. في عام 2014، انتقل إلى البحرين كمدير للبلد، حيث ركز على تحسين الخدمة والتطوير التجاري. وفي عام 2021، عاد بوسبيت إلى المملكة العربية السعودية كمدير عام، حيث دفع استراتيجية الشركة بنجاح، بما في ذلك تعزيزات كبيرة في جودة الخدمة، واستثمارات في البنية التحتية والطاقة، وتطوير القوى العاملة المحلية.
قال جون بييرسون، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش ال إكسبرس: نحن متحمسون لاستقبال عبد العزيز بوسبيت في هذا الدور الحيوي. ستساهم خبرته الواسعة وسجله المثبت وفهمه العميق للمنطقة بشكل لا يقدر بثمن بينما نواصل دفع النمو والابتكار في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي كان دائماً ولا يزال سوقًا استراتيجيًا مهمًا لعملائنا ومصدرًا لموظفين موهوبين وذوي حافز لمنظمتنا العالمية.«
قال عبد العزيز بوسبيت: «يشرفني أن أقود هذا الفريق الرائع وأن أبني على أسسنا القوية في هذه المنطقة المتنوعة والديناميكية وروح المبادرة». وأضاف: «سيبقى تركيزي على توسيع موقع دي إتش ال القيادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يمكِّن النمو ويوفر خدمة استثنائية لعملائنا. سنواصل الاستثمار في جعل دي إتش ال مكانًا رائعًا للعمل لموظفينا ورائدًا في اللوجستيات المستدامة، موفرين مساهمة إيجابية للمجتمعات التي نخدمها.«
MENAFN12112024000055011008ID1108879731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.