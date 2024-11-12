((دي إتش إل إكسبرس)) تعلن تعيين رئيس تنفيذي جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬ال‭ ‬إكسبرس‭ ‬تعيين‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بوسبيت‭ ‬رئيسا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬جديدا‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يناير2025‭. ‬سيخلف‭ ‬نور‭ ‬سليمان،‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬مؤخرًا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬استشاري‭ ‬غير‭ ‬تنفيذي‭ ‬داخل‭ ‬مجموعة‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬ال‭ ‬كرئيس‭ ‬المنطقة‭.

‬وسيكون‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوسبيت‭ ‬مقيمًا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬أمام‭ ‬جون‭ ‬بييرسون،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬ال‭ ‬إكسبرس‭ ‬العالمية‭.‬

يأتي‭ ‬بوسبيت‭ ‬بخبرة‭ ‬24‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬ال‭ ‬إكسبرس،‭ ‬بدأ‭ ‬رحلته‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬فرقًا‭ ‬تجارية‭ ‬متعددة‭ ‬وساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الشركة‭ ‬المربح‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬كمدير‭ ‬للبلد،‭ ‬حيث‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمة‭ ‬والتطوير‭ ‬التجاري‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬عاد‭ ‬بوسبيت‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬كمدير‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬دفع‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬بنجاح،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعزيزات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬الخدمة،‭ ‬واستثمارات‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والطاقة،‭ ‬وتطوير‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬المحلية‭.‬

قال‭ ‬جون‭ ‬بييرسون،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬ال‭ ‬إكسبرس‭: ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لاستقبال‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوسبيت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭. ‬ستساهم‭ ‬خبرته‭ ‬الواسعة‭ ‬وسجله‭ ‬المثبت‭ ‬وفهمه‭ ‬العميق‭ ‬للمنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يقدر‭ ‬بثمن‭ ‬بينما‭ ‬نواصل‭ ‬دفع‭ ‬النمو‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬دائماً‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬سوقًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬مهمًا‭ ‬لعملائنا‭ ‬ومصدرًا‭ ‬لموظفين‭ ‬موهوبين‭ ‬وذوي‭ ‬حافز‭ ‬لمنظمتنا‭ ‬العالمية‭.‬‮«‬

قال‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوسبيت‭: ‬‮«‬يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أقود‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬الرائع‭ ‬وأن‭ ‬أبني‭ ‬على‭ ‬أسسنا‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬المتنوعة‭ ‬والديناميكية‭ ‬وروح‭ ‬المبادرة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬سيبقى‭ ‬تركيزي‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬موقع‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬ال‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬ما‭ ‬يمكِّن‭ ‬النمو‭ ‬ويوفر‭ ‬خدمة‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائنا‭. ‬سنواصل‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬دي‭ ‬إتش‭ ‬ال‭ ‬مكانًا‭ ‬رائعًا‭ ‬للعمل‭ ‬لموظفينا‭ ‬ورائدًا‭ ‬في‭ ‬اللوجستيات‭ ‬المستدامة،‭ ‬موفرين‭ ‬مساهمة‭ ‬إيجابية‭ ‬للمجتمعات‭ ‬التي‭ ‬نخدمها‭.‬‮«‬