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((البحرين والكويت)) يقدم فرص تمويل تنافسية لعملائه للتملك في ((جوهرة المرجان))

11/12/2024 11:30:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبرم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬فرص‭ ‬تمويل‭ ‬تنافسية‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬الراغبين‭ ‬بتملك‭ ‬وحدات‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الشركة‭ ‬السكني‭ ‬الفاخر‭ ‬‮«‬جوهرة‭ ‬المرجان‮»‬،‭ ‬استمرارا‭ ‬لجهود‭ ‬البنك‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬التمويلات‭ ‬والعروض‭ ‬لتمكين‭ ‬عملائه‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ويتيح‭ ‬التمويل‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لعملائه‭ ‬فرصة‭ ‬التملك‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬بمزايا‭ ‬متعددة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أسعار‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية‭ ‬للغاية،‭ ‬وخيارات‭ ‬دفع‭ ‬مرنة‭ ‬لتسديد‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القرض،‭ ‬ويمكن‭ ‬لجميع‭ ‬الجنسيات‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل،‭ ‬بإجراءات‭ ‬سريعة‭ ‬وسلسة،‭ ‬وسرعة‭ ‬في‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬التمويل،‭ ‬وسيتم‭ ‬تطبيق‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬الأخرى‭ ‬للتمويل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬تقي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نوقع‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬لتملك‭ ‬إحدى‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬جوهرة‭ ‬المرجان‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬عقاري‭ ‬بمزايا‭ ‬حصرية‭ ‬يضمن‭ ‬لهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬تملك‭ ‬منزل‭ ‬العمر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬العصري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مواجهة‭ ‬أي‭ ‬صعوبات،‭ ‬لنؤكد‭ ‬بذلك‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬الذي‭ ‬ينهض‭ ‬به‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬عملائه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬تقي‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬حرصنا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬عقارية‭ ‬لمختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬مشاريع‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تفخر‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تركت‭ ‬بصمة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬العقاري‭ ‬للمملكة،‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أدعو‭ ‬جميع‭ ‬العملاء‭ ‬الراغبين‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬المميز‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬عبر‭ ‬إحدى‭ ‬القنوات‭ ‬المتوافرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬طلبهم‭ ‬وإنهاء‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬ياسر‭ ‬الحمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يُسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬تُجسد‭ ‬حجم‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬والقطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬وأهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬لتسهيل‭ ‬حصول‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬بمشاريعنا‭ ‬الرائدة‮»‬‭.‬

وأضاق‭ ‬الحمادي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬جوهرة‭ ‬المرجان‮»‬‭ ‬يراعي‭ ‬توفير‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬والخليجية،‭ ‬بتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬والاسترخاء‭ ‬المتكامل،‭ ‬وجو‭ ‬المتعة‭ ‬العائلية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لمسة‭ ‬معمارية‭ ‬حديثة‭ ‬بتصميم‭ ‬جديد‭ ‬متقن،‭ ‬حيث‭ ‬يحتوي‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تكمل‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬العصري‭ ‬الذي‭ ‬يتوقعه‭ ‬المالك،‭ ‬من‭ ‬ملاعب‭ ‬متنوعة،‭ ‬ونوادٍ‭ ‬صحية،‭ ‬ومساجد،‭ ‬ومرافق‭ ‬الشاطئ‭ ‬والحياة‭ ‬البحرية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية‮»‬‭.‬

ويتميز‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬جوهرة‭ ‬المرجان‮»‬‭ ‬بتصميم‭ ‬عصري‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬ثقافة‭ ‬وعادات‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية،‭ ‬إذ‭ ‬تنقسم‭ ‬فلل‭ ‬المشروع‭ ‬الفاخر‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أنواع‭ ‬بمواصفات‭ ‬مختلفة‭ ‬وبمساحات‭ ‬أراض‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬650‭ ‬و900‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وتحتوي‭ ‬كل‭ ‬فيلا‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬مع‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬امتيازات‭ ‬جديدة‭ ‬مصممة‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬مثل‭ ‬المجلس‭ ‬الخارجي‭ ‬والحجرة‭ ‬الحدائقية‭ ‬والشرفة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬الجديدة،‭ ‬وتزيد‭ ‬مساحة‭ ‬البناء‭ ‬لكل‭ ‬فيلا‭ ‬على‭ ‬500‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬

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