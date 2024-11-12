((البحرين والكويت)) يقدم فرص تمويل تنافسية لعملائه للتملك في ((جوهرة المرجان))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبرم بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة درة البحرين، وذلك لتقديم فرص تمويل تنافسية لعملاء البنك الراغبين بتملك وحدات في مشروع الشركة السكني الفاخر «جوهرة المرجان»، استمرارا لجهود البنك المتواصلة لتقديم أفضل التمويلات والعروض لتمكين عملائه من شراء الوحدات السكنية، بالتعاون مع أبرز المطورين العقاريين في المملكة.
ويتيح التمويل الذي يقدمه بنك البحرين والكويت لعملائه فرصة التملك في المشروع بمزايا متعددة، بما في ذلك أسعار فائدة تنافسية للغاية، وخيارات دفع مرنة لتسديد الدفعة الأولى من القرض، ويمكن لجميع الجنسيات المقيمة في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على التمويل، بإجراءات سريعة وسلسة، وسرعة في الموافقة على طلب التمويل، وسيتم تطبيق الشروط والأحكام الأخرى للتمويل.
وبهذه المناسبة قال أحمد تقي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نوقع هذه الشراكة المثمرة مع شركة درة البحرين، وإتاحة الفرصة لعملائنا الكرام لتملك إحدى الوحدات السكنية في مشروع «جوهرة المرجان» من خلال الحصول على تمويل عقاري بمزايا حصرية يضمن لهم الاستفادة من باقة من العروض والتسهيلات التي تتيح لهم تملك منزل العمر في هذا المشروع العصري من دون مواجهة أي صعوبات، لنؤكد بذلك الدور الحاسم الذي ينهض به البنك في تلبية احتياجات ومتطلبات عملائه».
وأضاف تقي: «تأتي هذه المبادرة ضمن حرصنا في بنك البحرين والكويت على تقديم حلول تمويلية عقارية لمختلف المشاريع الفاخرة في المملكة، حيث تعتبر مشاريع درة البحرين من المشاريع الوطنية التي تفخر بها البحرين والتي تركت بصمة واضحة في الأفق العقاري للمملكة، وأود أن أدعو جميع العملاء الراغبين إلى الاستفادة من هذا العرض المميز بالتواصل مع البنك عبر إحدى القنوات المتوافرة من أجل تقديم طلبهم وإنهاء جميع الإجراءات».
من جانبه، قال ياسر الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة درة البحرين: «يُسعدنا التعاون مع بنك البحرين والكويت في هذه الخطوة التي تُجسد حجم التعاون بين شركة درة البحرين والقطاع المصرفي، وأهمية الاستمرار في مد جسور التعاون مع المؤسسات المالية لتسهيل حصول الجميع على وحدات سكنية بمشاريعنا الرائدة».
وأضاق الحمادي: «إن مشروع «جوهرة المرجان» يراعي توفير احتياجات الأسرة البحرينية والخليجية، بتوفير وسائل الراحة والاسترخاء المتكامل، وجو المتعة العائلية، من خلال لمسة معمارية حديثة بتصميم جديد متقن، حيث يحتوي المشروع على المرافق الأساسية التي تكمل أسلوب الحياة العصري الذي يتوقعه المالك، من ملاعب متنوعة، ونوادٍ صحية، ومساجد، ومرافق الشاطئ والحياة البحرية، وغيرها من المرافق الحيوية».
ويتميز مشروع «جوهرة المرجان» بتصميم عصري يتلاءم مع ثقافة وعادات الأسرة الخليجية، إذ تنقسم فلل المشروع الفاخر إلى عدة أنواع بمواصفات مختلفة وبمساحات أراض تتراوح بين 650 و900 متر مربع، وتحتوي كل فيلا على 4 إلى 5 غرف نوم مع المرافق الأساسية، إضافةً إلى امتيازات جديدة مصممة وفق أحدث المعايير مثل المجلس الخارجي والحجرة الحدائقية والشرفة وغيرها من المميزات الجديدة، وتزيد مساحة البناء لكل فيلا على 500 متر مربع.
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