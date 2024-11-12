إنفستكورب ترعى برنامج المدينة المالية لـ((إنجاز البحرين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، رعايتها لـ«برنامج المدينة المالية التابع لإنجاز البحرين»، لدعم الثقافة المالية والتطوير المهني للجيل المقبل في البحرين.
ويوفر البرنامج « Finance Park » تجربة غامرة وواقعية تشمل اختبار قدرة طلاب المدارس المتوسطة والثانوية على إدارة ميزانيات الأسرة، والموازنة بين السيناريوهات المحتملة للحياة، واتخاذ القرارات المالية الشخصية. ومن خلال البرنامج يتم تعيين سيناريو حياة لكل طالب يتضمن عوامل معيّنة مثل المستوى التعليمي وحجم الأسرة والدخل، ما يسمح لهم بتطبيق مبادئ الإدارة المالية عمليًا. ويشكّل «برنامج المدينة المالية التابع لإنجاز البحرين» إنجازًا تاريخيًا باعتباره الأول من نوعه الذي يتم إطلاقه على المستوى الدولي، ما يجعل البحرين قوة رائدة في مجال الثقافة المالية على المستويين الوطني والإقليمي. ومن خلال تقديم التعلم التجريبي العملي يعمل البرنامج على سد الفجوة بين مجتمعي التعليم والأعمال، وتعزيز المهارات في مجال ريادة الأعمال، والاستعداد الوظيفي، والثقافة المالية.
ومن خلال هذه الشراكة ستعمل انفستكورب مع «إنجاز البحرين» لدعم جيل من الشباب المتمكنين في الشؤون المالية والمستعدين للعمل. ويهدف البرنامج إلى إشراك الطلاب في إدراك قيمة التعليم، وتزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة للاستعداد للعمل، وتعزيز التفكير الإبداعي وريادة الأعمال.
وتعليقاً على ذلك قالت جوردانا سمعان المسؤولة عن «مبادرة التنوع والإدماج» في انفستكورب: «يسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين لدعم الجيل القادم في البلاد. في انفستكورب نحن ملتزمون بتعزيز النمو ومدّ يد العطاء لمجتمعاتنا المحلية. وبما أنه يجب أن تتاح لجميع الطلاب فرصة التعلم والاستعداد قبل الانخراط في مهنة، يوفر برنامج إنجاز البحرين للطلاب الأدوات التي يحتاجون إليها للقيام بذلك»
من جهتها، قالت هناء سرواني الرئيس التنفيذي لـ«إنجاز البحرين»: «نحن في إنجاز البحرين ملتزمون تماماً بتمكين الشباب عبر تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية المستقبلية. يزود برنامجنا Finance Park الطلاب بمهارات الثقافة المالية الأساسية، وتسمح لنا الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات مثل انفستكورب بتوسيع نطاق عملنا وتعزيز تأثيرنا، ومنح الطلاب فرصة خوض تجارب واقعية من شأنها أن تعدهم لتحديات الغد. ونحن ممتنون للغاية لإنفستكورب على دعمها السخي والتزامها برسم مستقبل شباب البحرين».
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