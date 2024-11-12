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إنفستكورب ترعى برنامج المدينة المالية لـ((إنجاز البحرين))

11/12/2024 11:30:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اعلنت‭ ‬انفستكورب،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة،‭ ‬رعايتها‭ ‬لـ«برنامج‭ ‬المدينة‭ ‬المالية‭ ‬التابع‭ ‬لإنجاز‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬لدعم‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬والتطوير‭ ‬المهني‭ ‬للجيل‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

ويوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬‮«‬ Finance ‭ ‬ Park ‮»‬‭ ‬تجربة‭ ‬غامرة‭ ‬وواقعية‭ ‬تشمل‭ ‬اختبار‭ ‬قدرة‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬المتوسطة‭ ‬والثانوية‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬ميزانيات‭ ‬الأسرة،‭ ‬والموازنة‭ ‬بين‭ ‬السيناريوهات‭ ‬المحتملة‭ ‬للحياة،‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المالية‭ ‬الشخصية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬يتم‭ ‬تعيين‭ ‬سيناريو‭ ‬حياة‭ ‬لكل‭ ‬طالب‭ ‬يتضمن‭ ‬عوامل‭ ‬معيّنة‭ ‬مثل‭ ‬المستوى‭ ‬التعليمي‭ ‬وحجم‭ ‬الأسرة‭ ‬والدخل،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬بتطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬عمليًا‭. ‬ويشكّل‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬المدينة‭ ‬المالية‭ ‬التابع‭ ‬لإنجاز‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬إنجازًا‭ ‬تاريخيًا‭ ‬باعتباره‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬إطلاقه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬البحرين‭ ‬قوة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬التعلم‭ ‬التجريبي‭ ‬العملي‭ ‬يعمل‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬مجتمعي‭ ‬التعليم‭ ‬والأعمال،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والاستعداد‭ ‬الوظيفي،‭ ‬والثقافة‭ ‬المالية‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستعمل‭ ‬انفستكورب‭ ‬مع‭ ‬‮«‬إنجاز‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬المتمكنين‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والمستعدين‭ ‬للعمل‭. ‬ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬قيمة‭ ‬التعليم،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬اللازمة‭ ‬للاستعداد‭ ‬للعمل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التفكير‭ ‬الإبداعي‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قالت‭ ‬جوردانا‭ ‬سمعان‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬التنوع‭ ‬والإدماج‮»‬‭ ‬في‭ ‬انفستكورب‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬في‭ ‬انفستكورب‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬ومدّ‭ ‬يد‭ ‬العطاء‭ ‬لمجتمعاتنا‭ ‬المحلية‭. ‬وبما‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتاح‭ ‬لجميع‭ ‬الطلاب‭ ‬فرصة‭ ‬التعلم‭ ‬والاستعداد‭ ‬قبل‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬مهنة،‭ ‬يوفر‭ ‬برنامج‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬للطلاب‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‮»‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬هناء‭ ‬سرواني‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«إنجاز‭ ‬البحرين‮»‬‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬ملتزمون‭ ‬تماماً‭ ‬بتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬عبر‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭ ‬المستقبلية‭. ‬يزود‭ ‬برنامجنا‭ ‬ Finance ‭ ‬ Park ‭ ‬الطلاب‭ ‬بمهارات‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬الأساسية،‭ ‬وتسمح‭ ‬لنا‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬مثل‭ ‬انفستكورب‭ ‬بتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬عملنا‭ ‬وتعزيز‭ ‬تأثيرنا،‭ ‬ومنح‭ ‬الطلاب‭ ‬فرصة‭ ‬خوض‭ ‬تجارب‭ ‬واقعية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعدهم‭ ‬لتحديات‭ ‬الغد‭. ‬ونحن‭ ‬ممتنون‭ ‬للغاية‭ ‬لإنفستكورب‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬السخي‭ ‬والتزامها‭ ‬برسم‭ ‬مستقبل‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

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