شركة البحرين لمطاحن الدقيق تعلن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعلن شركة البحرين لمطاحن الدقيق (المطاحن)، رمز التداول ( BFM ) أن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه أمس الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024، برئاسة باسم الساعي، رئيس مجلس الإدارة. واتخذ المجلس عدداً من القرارات من ضمنها اعتماد البيانات المالية للشركة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وتقدم الساعي إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بموفور الشكر والامتنان على دعمهم وسعيهم المستمر لتحقيق أفضل النتائج، متمنياً للمطاحن المزيد من التقدم والازدهار.
وقد أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق صافي ربح بلغ
358 , 905 دنانير بحرينية للربع الثالث من عام 2024، مقابل صافي ربح بقيمة
60 , 124 دينارا بحرينيا لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بارتفاع قدره 83 % .
ويعزى هذا الارتفاع في صافي الربح للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 إلى ارتفاع في إيرادات المبيعات وانخفاض في مخصصات بعض النفقات التشغيلية الأخرى إلى جانب تحسن ايرادات الاستثمار خلال الربع الثالث.
وقد أبلغت الشركة عن ربح أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 14.46 فلسًا للربع الثالث من عام 2024 مقابل عائد بقيمة 2.42 فلس لنفس الفترة من عام 2023.
بلغت الأرباح التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 107 , 594 دينارا بحرينيا مقابل خسارة تشغيلية قدرها (47 , 182) دينارا بحرينيا لنفس الفترة من عام 2023 وذلك لنفس الأسباب آنفة الذكر.
وفيما يتعلق بالمبيعات خلال الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة إيرادات بقيمة 1 , 800 , 558 دينارا بحرينيا بالمقارنة مع 1 , 655 , 535 دينارا بحرينيا خلال الربع الثالث من عام 2023 أي بارتفاع 8 % ، ويعزى ذلك الى ارتفاع إنتاج النخالة.
وبالنسبة الى فترة الأشهر التسعة من عام 2024، أعلنت الشركة صافي ربح بقيمة 528 , 444 دينارا بحرينيا بالمقارنة مع 1 , 605 , 685 دينارا لنفس الفترة من 2023
بانخفاض قدره 204 % .
وقد أبلغت الشركة عن عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 21.29 فلسًا مقابل عائد بقيمة 64.68 فلساً نفس الفترة من عام 2023.
وبلغ إجمالي الربح التشغيلي لفترة الأشهر التسعة من 2024 ما مقداره 114 , 178 دينارا بحرينيا مقابل 524 , 876 دينارا بحرينيا خلال الأشهر التسعة لعام 2023
بانخفاض بلغ 360 % ، ويرجع ذلك الى الارتفاع في المصاريف التشغيلية.
وحققت الشركة خلال فترة الأشهر التسعة من عام 2024 مبيعات بقيمة 5 , 737 , 441 دينارا بحرينيا بالمقارنة مع 5 , 722 , 937 دينارا بحرينيا خلال الأشهر التسعة من عام 2023
بارتفاع طفيف بلغ 0.3 % .
شهد مجموع حقوق الملكية للشركة انخفاضاً بنسبة 0.4 % ليصل إلى 26 , 959 , 249 دينارا بحرينيا مقارنة مع 27 , 076 , 425 دينارا بحرينيا كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وبلغ مجموع الموجودات خلال الفترة 37 , 826 , 419 دينارا بحرينيا، مقارنة مع 35 , 548 , 935 دينارا بحرينيا لعام 2023، وذلك بارتفاع قدره 6 % . .
تنوه شركة البحرين لمطاحن الدقيق للسادة المساهمين بأن البيانات المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والخبر الصحفي متوفران على الموقع الإلكتروني للشركة وبورصة البحرين.
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