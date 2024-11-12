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شركة البحرين لمطاحن الدقيق تعلن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر

11/12/2024 11:30:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعلن‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمطاحن‭ ‬الدقيق‭ (‬المطاحن‭)‬،‭ ‬رمز‭ ‬التداول‭ (‬ BFM ‭) ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬قد‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعه‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬برئاسة‭ ‬باسم‭ ‬الساعي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭. ‬واتخذ‭ ‬المجلس‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬اعتماد‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬للشركة‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬

وتقدم‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬بالشركة‭ ‬بموفور‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬وسعيهم‭ ‬المستمر‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج،‭ ‬متمنياً‭ ‬للمطاحن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمطاحن‭ ‬الدقيق‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬بلغ‭
‬358 , 905‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مقابل‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬بقيمة‭
‬60 , 124‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬83 % ‭.‬

ويعزى‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬إيرادات‭ ‬المبيعات‭ ‬وانخفاض‭ ‬في‭ ‬مخصصات‭ ‬بعض‭ ‬النفقات‭ ‬التشغيلية‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحسن‭ ‬ايرادات‭ ‬الاستثمار‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭.‬

وقد‭ ‬أبلغت‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬ربح‭ ‬أساسي‭ ‬ومخفض‭ ‬للسهم‭ ‬الواحد‭ ‬بقيمة‭ ‬14‭.‬46‭ ‬فلسًا‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مقابل‭ ‬عائد‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭.‬42‭ ‬فلس‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

بلغت‭ ‬الأرباح‭ ‬التشغيلية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬107 , 594‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬تشغيلية‭ ‬قدرها‭ (‬47 , 182‭) ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬لنفس‭ ‬الأسباب‭ ‬آنفة‭ ‬الذكر‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمبيعات‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حققت‭ ‬الشركة‭ ‬إيرادات‭ ‬بقيمة‭ ‬1 , 800 , 558‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬1 , 655 , 535‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬أي‭ ‬بارتفاع‭ ‬8 % ،‭ ‬ويعزى‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬إنتاج‭ ‬النخالة‭.‬

وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬فترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬بقيمة‭ ‬528 , 444‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬1 , 605 , 685‭ ‬دينارا‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2023‭
‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬204 % ‭.‬

وقد‭ ‬أبلغت‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬عائد‭ ‬أساسي‭ ‬ومخفض‭ ‬للسهم‭ ‬الواحد‭ ‬بقيمة‭ ‬21‭.‬29‭ ‬فلسًا‭ ‬مقابل‭ ‬عائد‭ ‬بقيمة‭ ‬64‭.‬68‭ ‬فلساً‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الربح‭ ‬التشغيلي‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬من‭ ‬2024‭ ‬ما‭ ‬مقداره‭ ‬114 , 178‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مقابل‭ ‬524 , 876‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭
‬بانخفاض‭ ‬بلغ‭ ‬360 % ،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬المصاريف‭ ‬التشغيلية‭.‬

وحققت‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مبيعات‭ ‬بقيمة‭ ‬5 , 737 , 441‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬5 , 722 , 937‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭
‬بارتفاع‭ ‬طفيف‭ ‬بلغ‭ ‬0‭.‬3 % ‭.‬

شهد‭ ‬مجموع‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬للشركة‭ ‬انخفاضاً‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬4 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬26 , 959 , 249‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬27 , 076 , 425‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الموجودات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬37 , 826 , 419‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬35 , 548 , 935‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬6 % ‭. .‬

تنوه‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمطاحن‭ ‬الدقيق‭ ‬للسادة‭ ‬المساهمين‭ ‬بأن‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬والخبر‭ ‬الصحفي‭ ‬متوفران‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للشركة‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين‭.‬




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