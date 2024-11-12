العمال يشيد بخطاب الملك في القمة العربية الإسلامية ويطالب القادة بتحمل مسؤولياتهم التاريخية امام شعوب الأمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يشيد حزب العمال بالمضامين المهمة في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الاسلامية في الرياض اليوم، والذي دعا فيه الدول العربية والاسلامية ودول العالم الى اتخاذ مواقف جادة لوقف الحرب على غزة ولبنان ووقف التصعيد في الضفة الغربية وكسر الحصار ومد جسر بري الى غزة وايصال المساعدات وكل اشكال الدعم الى الاهل في فلسطين ولبنان ووضع خارطة طريق سياسية
لتنفيذ حل الدولتين ورفع الظلم عن الاهل في فلسطين المحتلة وتلبية حقهم في الحرية.
ويذكر حزب العمال بأن القمة العربية الإسلامية كانت قد قررت العام الماضي مد جسور برية وبحرية وجوية لايصال المساعدات وحث الدول العربية والاسلامية على توظيف أدواتها لوقف الحرب واعادة النظر في معاهدات السلام مع الكيان بما يحقق المصلحة الاستراتيجية للأمتين العربية والإسلامية، وهي المقررات التي لم تجد طريقها للتنفيذ في ضوء حالة ضعف غريبة اجتاحت النظم الرسمية انتقدها جلالة الملك في خطابه حين قال كيف نبرر للأجيال القادمة عجزنا عن وقف هذه الحرب ومد المساعدات الإنسانية لضحاياها.
إن حزب العمال يقف خلف جلالة الملك في هذه المطالب المشروعة التي وضعت القادة العرب والمسلمين امام مسؤولياتهم التاريخية وواجباتهم الأساسية في حماية جزء من الشعب العربي الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع وتطهيرعرقي وانتقام جماعي، ناهيك عن انتهاكات عميقة لكل حقوق الانسان والحق في تقرير المصير منذ اكثر من 76 عاما، ويهيب بدول العالم ان تتحمل مسؤولياتها أمام الكيان المارق الذي انتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بل وأسقطه تماما وأسقط معه مصداقية ما يسمى بالشرعية الدولية.
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