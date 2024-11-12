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العمال يشيد بخطاب الملك في القمة العربية الإسلامية ويطالب القادة بتحمل مسؤولياتهم التاريخية امام شعوب الأمة

11/12/2024 11:27:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يشيد حزب العمال بالمضامين المهمة في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الاسلامية في الرياض اليوم، والذي دعا فيه الدول العربية والاسلامية ودول العالم الى اتخاذ مواقف جادة لوقف الحرب على غزة ولبنان ووقف التصعيد في الضفة الغربية وكسر الحصار ومد جسر بري الى غزة وايصال المساعدات وكل اشكال الدعم الى الاهل في فلسطين ولبنان ووضع خارطة طريق سياسية لتنفيذ حل الدولتين ورفع الظلم عن الاهل في فلسطين المحتلة وتلبية حقهم في الحرية.
ويذكر حزب العمال بأن القمة العربية الإسلامية كانت قد قررت العام الماضي مد جسور برية وبحرية وجوية لايصال المساعدات وحث الدول العربية والاسلامية على توظيف أدواتها لوقف الحرب واعادة النظر في معاهدات السلام مع الكيان بما يحقق المصلحة الاستراتيجية للأمتين العربية والإسلامية، وهي المقررات التي لم تجد طريقها للتنفيذ في ضوء حالة ضعف غريبة اجتاحت النظم الرسمية انتقدها جلالة الملك في خطابه حين قال كيف نبرر للأجيال القادمة عجزنا عن وقف هذه الحرب ومد المساعدات الإنسانية لضحاياها.
إن حزب العمال يقف خلف جلالة الملك في هذه المطالب المشروعة التي وضعت القادة العرب والمسلمين امام مسؤولياتهم التاريخية وواجباتهم الأساسية في حماية جزء من الشعب العربي الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع وتطهيرعرقي وانتقام جماعي، ناهيك عن انتهاكات عميقة لكل حقوق الانسان والحق في تقرير المصير منذ اكثر من 76 عاما، ويهيب بدول العالم ان تتحمل مسؤولياتها أمام الكيان المارق الذي انتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بل وأسقطه تماما وأسقط معه مصداقية ما يسمى بالشرعية الدولية.

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