لائحة أجور الأطباء تدخل حيز التنفيذ السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان– نشرت نقابة الأطباء أمس الثلاثاء تعليمات معالجة المرضى المُؤمَّنين لدى الجهات التأمينية المخالفة.
يأتي ذلك قبيل أيام من البدء بتطبيق لائحة الأجور الطبية لسنة 2024 في الـ16 من الشهر الحالي.
وفيما يخص مرضى ومراجعي العيادات والمراكز الصحية، اشترطت التعليمات على الطبيب الالتزام بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمرضى والمراجعين.
وفيما يخص الكشفية، فعلى الطبيب الالتزام بلائحة الأجور الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024 والمدرجة في الجريدة الرسمية رقم 5956 الصادرة عن مجلس الوزراء.
وحول الإجراءات الطبية (التشخيصية والعلاجية) التي تجرى بالعيادات الخاصة وعيادات المراكز الصحية، على الطبيب الالتزام بتسعيرة لائحة الأجور المعتمدة والصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024.
ويستوفي الطبيب أجوره مقابل الكشفية الطبية أو أجور أي إجراءات طبية قام بها داخل عيادته عبر الدفع المباشر وعلى الحد الأدنى مقابل إعطاء فاتورة تفصيلية للمراجعين.
واشترطت التعليمات أن يحتفظ الطبيب بسجلات خاصة بنسخ الفواتير الصادرة عن عيادته لغايات المراجعة والاطلاع.
وفيما يتعلق بمرضى ومراجعي أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية، أكدت التعليمات على ضرورة أن يلتزم الطبيب بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمرضى والمراجعين.
وفيما يتعلق بالكشفية وأجور الإجراءات الطبية فعلى الطبيب الالتزام بلائحة الأجور الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024، وأن يحتفظ بنسخ الفاتورة المحررة لدى قسم الطوارئ لغايات المراجعة والاطلاع.
وكان الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية قد أعلنا في بيان عن بدء تطبيق مضمون الكتاب الذي أرسل لوزير الصحة بتاريخ 2024/1/16 بعد عقد عدة اجتماعات بوزارة الصحة مع الجهات المعنية ومن ضمنها لجنة دافعي الفاتورة الطبية.
وقالا في بيان إن الكتاب يتضمن زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100 %، وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50 %، وزيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20 % للسنة الأولى وعلى أن يتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.
وشددا على أن الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008 سيتم اعتماد مسودة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50 % عليها.
وأكد بأنهما قاما بتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار وأنهما قد وافقا منذ البداية على الإجراءات أعلاه بحسب الكتاب المرسل لوزير الصحة.
بدوره، وتعقيبا على البيان الصادر عن اتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات الخاصة، قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي "إن هذا مرفوض تماما لأن هناك تسعيرة ولائحة أجور وعقد موحّد من الصندوق التعاوني كلها صدر بها تعليمات ونُشرت بالجريد الرسمية".
وأكد الزعبي في تصريحات لـ"الغد" أن النقابة ملتزمة بقرار الحكومة عبر العمل بلائحة الأجور المنشورة بالجريدة الرسمية "ونرفض تماما أي لائحة أجور أخرى" وضعتها جهات ما.
وأضاف أنه على شركات التأمين الالتزام بالتسعيرة الموجودة والمنشورة في الجريد الرسمية في الـ15 من الشهر الماضي، والتي سيتم تفعيلها والعمل بها يوم السبت المقبل، أي بعد 30 يوما من نشرها رسميا.
وقال الزعبي "اعتبارا من يوم السبت المقبل، أي شركة أو صندوق أو جهة تأمينية لا تلتزم بهذه التسعيرة سوف يتم التعامل مع مرضاها بعلاجهم واستيفاء الحد الأدنى من الأجور وتسليم المريض فاتورة".
وتابع "على المريض أن يراجع شركات التأمين، وإذا ما امتنعت، فعليه أن يلجأ للقضاء لأن هذه الشركة لا تطبق القانون ولا تلتزم بما نشر في الجريدة الرسمية".
يُذكر أن لائحة الأجور الطبية لسنة 2024، تشمل زيادة الأجور بنسبة 60 % على لائحة 2008، تقسم إلى 20 % زيادة بعد شهر،
و20 % زيادة بعد عام، و20 % زيادة بعد عامين.
وكان أمين سر النقابة د.طارق التميمي قال إن عدد إجراءات لائحة العام 2008 بلغت 1492 إجراء، في حين بلغ عدد الإجراءات في لائحة الأجور لسنة 2024 في صيغتها النهائية 4559 إجراء.
ولفت التميمي إلى أن الفارق بين اللائحتين يبلغ نحو 3100 إجراء.
وأوضح أن عدد الإجراءات التي طرأت عليها تعديلات والتي قدمتها النقابة بلغت نحو 2700 إجراء طبي، في حين أن الإجراءات التي لم يطرأ عليها أي تعديل وفق ما قدّمته النقابة يبلغ عددها نحو 400 إجراء.
وبين التميمي أن بعض الإجراءات شهدت نسبة خصم بين 10 و15 و20 % فيما تم خصم ما نسبته 30 % إلى 45 % لما يقارب من 1400 إجراء طبي.
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