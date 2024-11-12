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تعزيز منعة ومرونة النظام المائي الأردني

11/12/2024 11:27:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إياد الدحيّات






يُشارك الأردن في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو-عاصمة أذربيجان، وهو يحمل أولوية إدراج أمن المياه في أجندة وإستراتيجية التكيّف مع حدة تغيّر المناخ. ولقد أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (حفظه الله) في الدورة الثامنة والعشرين من نفس المؤتمر العام السابق، تأثر الأردن بشكل كبير بالتغير المناخي الذي بات يهدد موارده المائية الشحيحة. وعليه يرتبط أكثر مشاريع البنى التحتيّة في الأردن طموحاً وأهميةً بهدف تحقيق الأمن المائي، وذلك من خلال تحلية مياه البحر ونقلها إلى المراكز السكانية الرئيسة كمورد مياه غير تقليدي ومستدام يؤدي إلى تعويض انخفاض كميات المياه من المصادر التقليديّة، ويسد العجز المائي للوصول إلى التزويد الآمن والمستمر للمياه.
تأثّر الأردن بارتفاع درجات الحرارة بنحو 1.5 درجة مئوية عالمياً، والتي نتج عنها تكرّر ظاهرة الجفاف وتدنّي الهطل المطري بنسبة 13.6 % عن المعدّل الحالي البالغ 95 ملم/سنة، وستؤدي إلى انخفاض تغذية وتجدّد المياه جوفياً بنسبة 15 % (ما يعادل 40 مليون متر مكعب سنوياً)، وتناقص كميات جريانها السطحي بنسبة 15 % (ما يعادل 60 مليون متر مكعب سنوياً)، لتصبح حصة الفرد المتوقّعة من المياه 46 مترا مكعبا سنوياً بحلول العام 2040.
وفي هذا السياق، صدر حديثاً تقرير عن صندوق النقد الدولي (IMF) بعنوان ((المخاطر الإقتصادية والمالية المرتبطة بالطبيعة وانعكاسها على السياسات العامة))، الذي يشير بأن المياه من أهم الموارد الطبيعية المتأثرة بالتغيير المناخي ومُدخل مهم وأساسي لكافة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وتعزّز جودة الحياة، وسيترتّب على ندرتها عواقب اقتصادية كبيرة عالمياً في مجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، تؤدي إلى تراجع الناتج الإجمالي بنسب تتراوح بين 7 % إلى 16 % وتعطيل الدورة الاقتصادية وعجلة الإنتاج. وبالتالي تبرز الحاجة لقياس مؤشرات ندرة وإجهاد المياه كجزء من مخاطر الموارد الطبيعية وإدماجها في النماذج الاقتصادية على المستوى الوطني وإعطاء أمن التزوّد بالمياه الأولوية عند إعداد السياسات الحكومية وتخطيط المالية العامة.
وسيتطلّب ذلك من الدول التي تعاني من ندرة المياه تقديم الحلول في الاستمرارية والتكيّف والتنظيم الذاتي والقدرة على الإنتقال لوضع جديد بعد حدوث أزمة، وتطبيق مبادئ المرونة والتأقلم وتعزيز منعة أنظمة التزويد المائي وقدرتها على الاستجابة لمزيج من التغيّرات المناخية والحالات الطارئة. وتُبنى منعة ومرونة النظام المائي بناء على فهم وقياس المخاطر وتحديد مواطن الضعف وتنفيذ التدابير اللازمة لإدارة هذه المخاطر بفعاليّة والتخفيف من أثرها والحفاظ على الوظائف الأساسية، ويشمل ذلك تطوير وتنويع موارد المياه سواء تلك التقليدية أو غير التقليدية، والاستثمار في البنية التحتية والتقنيات للتكيّف بشكل أفضل مع الظروف المتغيّرة على المدى القصير والطويل.
ويعتمد النظام المائي الأردني حالياً على مصادر المياه المشتركة مع دول الجوار والتي تتأثر بشكل مستمر بالظواهر المناخية المتغيّرة وغيرها، حيث تشكّل كميات التزويد المائي السنوية من هذه المصادر التقليدية والعابرة للحدود ما نسبته 40-50 % من إجمالي كميات الموازنة المائية السنوية في الأردن والبالغة (1,100) مليون متر مكعب. وتشمل هذه المصادر المشتركة حوض اليرموك السطحي الذي تنبع روافده من جبل العرب وجبل الشيخ داخل سورية لتشكّل نهر اليرموك، وروافد حوض الأردن السطحية التي يحصل عليها الأردن بموجب حقوقه المائية، وأحواض اليرموك وعمان/الزرقاء والأزرق الجوفية المتجددة والتي يتم تغذيتها من طبقة البازلت الممتدة من جبل العرب في سورية، وحوض طبقة الديسي-الساق غير المتجدد جوفياً والمشترك مع السعودية.
ويتم نقل مياه المصادر المذكورة من خلال مجموعة خطوط رئيسة لنقل المياه باعتماد ((مبدأ نقل المياه خارج الحوض المائي (Out of Basin Water Transfer)))، بسبب بُعد التجمعات السكانية ومراكز المدن الرئيسة في محافظات الوسط والشمال والتي تشكّل 90 % من إجمالي سكان المملكة عن هذه المصادر المائية. وتمتد هذه الخطوط الرئيسة إلى مسافات تتراوح بين (150-350) كلم، وتعتمد مناسيب ضخ تزيد على (1,000) متر طولي بسبب التغييرات الطبوغرافية الحادة التي تستلزم الضخ المستمر للمياه لتوفير مياه الشرب، حيث أن 90 % من مياه الشرب المزوّدة لمحافظات الوسط تأتي من خلال جر مصادر مياه من مسافات تتراوح من (90-325) كلم وفرق ارتفاع (ضخ) يصل لحوالي (1,200) متر وبمعدل (5) مراحل ضخ، في حين إن 42 % من مياه الشرب المزوّدة لمحافظات الشمال تأتي من خلال جر مصادر مياه من مسافات تتراوح من (20-76) كلم وفرق ارتفاع (ضخ) يصل لحوالي (1,000) متر وبمعدل (4) مراحل ضخ، لتصل بعدها لشبكات وخزانات ومحطات المياه. ويترتّب على ذلك ارتفاع معدّل تكلفة المتر المكعب من المياه بسبب الكلف التشغيلية والرأسمالية العالية وأهمها استخدام الكهرباء المستمر لنقل وضخ المياه وصيانة الخطوط الرئيسة وتوسعتها وحمايتها من الاعتداءات.
وسيشكّل مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي تمّ التأكيد على سرعة تنفيذه في كتاب التكليف السّامي للحكومة، العمود الفقري الإستراتيجي الذي يعزّز مرونة ومنعة النظام المائي بشكل جذري للوصول إلى سرعة الإستجابة للتغيّرات المناخية. ويعتبر هذا المشروع الحل الأمثل كونه يوفّر كميات إضافية من المياه من داخل الحدود وبنسبة 45 % من إجمالي كميات الموازنة المائية، مع تطبيق الاشتراطات البيئية الوطنية والإقليمية لطرح ناتج مياه التحلية المرفوضة والمالحة لحماية البيئة البحرية في خليج العقبة. وسيربط الخط الناقل فيه على كافة خطوط نقل المياه الرئيسة في المحافظات بشكل يعزّز من مرونة نقل المياه بينها والاستجابة لمتطلبات مراكز الطلب والاستهلاك في الحالات الاعتيادية والطارئة، وبكفاءة عالية وكلف تشغيلية أقل.
كذلك سيسمح هذا المشروع بالتحوّل لتزويد المواطنين بالمياه بشكل مستمر بدلاً من تزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة اسبوعياً أو كل أسبوعين (في بعض المناطق)، وستؤدي زيادة كميات التزويد المائي إلى تعزيز فعالية إجراءات تخفيض نسبة فاقد المياه لتصل إلى 25 % بحلول العام 2040، وزيادة حصة الفرد من المياه وتخفيف الأعباء المالية على العديد من الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط التي تعمل حالياً على تخصيص جزء إضافي من إنفاقها الشهري في تعزيز استهلاكها من مصادر مياه بديلة (صهاريج المياه) بسبب محدودية التزويد الأسبوعي الحالي.
وباكتمال تنفيذ هذا المشروع الذي سيتم توقيع إتفاقية تنفيذه (الغلق التجاري) في الربع الأول لعام 2025، يمكن السير قدماً بإدماج مفاهيم ((الثورة المائية الرابعة)) والتي تُعدّ مستقبل البنى التحتية المائية في إدارة النظام المائي، والذي يجمع بين التقنيات المبتكرة لبناء نظام إدارة لامركزي للمياه يمكنه التواصل مع نفسه ومع المستخدمين بشكل سلس وآني، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات البيانات والمساعدة في توقع مخاطر وسلامة البنية التحتية للنظام المائي، وتطبيق وسائل الإنذار المبكر لنوعية المياه بكافة مواقعها وحماية الأنظمة المائية الرئيسة من الاعتداءات والهجمات السيبرانية.

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