تعزيز منعة ومرونة النظام المائي الأردني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إياد الدحيّات
يُشارك الأردن في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو-عاصمة أذربيجان، وهو يحمل أولوية إدراج أمن المياه في أجندة وإستراتيجية التكيّف مع حدة تغيّر المناخ. ولقد أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (حفظه الله) في الدورة الثامنة والعشرين من نفس المؤتمر العام السابق، تأثر الأردن بشكل كبير بالتغير المناخي الذي بات يهدد موارده المائية الشحيحة. وعليه يرتبط أكثر مشاريع
البنى التحتيّة في الأردن طموحاً وأهميةً بهدف تحقيق الأمن المائي، وذلك من خلال تحلية مياه البحر ونقلها إلى المراكز السكانية الرئيسة كمورد مياه غير تقليدي ومستدام يؤدي إلى تعويض انخفاض كميات المياه من المصادر التقليديّة، ويسد العجز المائي للوصول إلى التزويد الآمن والمستمر للمياه.
تأثّر الأردن بارتفاع درجات الحرارة بنحو 1.5 درجة مئوية عالمياً، والتي نتج عنها تكرّر ظاهرة الجفاف وتدنّي الهطل المطري بنسبة 13.6 % عن المعدّل الحالي البالغ 95 ملم/سنة، وستؤدي إلى انخفاض تغذية وتجدّد المياه جوفياً بنسبة 15 % (ما يعادل 40 مليون متر مكعب سنوياً)، وتناقص كميات جريانها السطحي بنسبة 15 % (ما يعادل 60 مليون متر مكعب سنوياً)، لتصبح حصة الفرد المتوقّعة من المياه 46 مترا مكعبا سنوياً بحلول العام 2040.
وفي هذا السياق، صدر حديثاً تقرير عن صندوق النقد الدولي (IMF) بعنوان ((المخاطر الإقتصادية والمالية المرتبطة بالطبيعة وانعكاسها على السياسات العامة))، الذي يشير بأن المياه من أهم الموارد الطبيعية المتأثرة بالتغيير المناخي ومُدخل مهم وأساسي لكافة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وتعزّز جودة الحياة، وسيترتّب على ندرتها عواقب اقتصادية كبيرة عالمياً في مجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، تؤدي إلى تراجع الناتج الإجمالي بنسب تتراوح بين 7 % إلى 16 % وتعطيل الدورة الاقتصادية وعجلة الإنتاج. وبالتالي تبرز الحاجة لقياس مؤشرات ندرة وإجهاد المياه كجزء من مخاطر الموارد الطبيعية وإدماجها في النماذج الاقتصادية على المستوى الوطني وإعطاء أمن التزوّد بالمياه الأولوية عند إعداد السياسات الحكومية وتخطيط المالية العامة.
وسيتطلّب ذلك من الدول التي تعاني من ندرة المياه تقديم الحلول في الاستمرارية والتكيّف والتنظيم الذاتي والقدرة على الإنتقال لوضع جديد بعد حدوث أزمة، وتطبيق مبادئ المرونة والتأقلم وتعزيز منعة أنظمة التزويد المائي وقدرتها على الاستجابة لمزيج من التغيّرات المناخية والحالات الطارئة. وتُبنى منعة ومرونة النظام المائي بناء على فهم وقياس المخاطر وتحديد مواطن الضعف وتنفيذ التدابير اللازمة لإدارة هذه المخاطر بفعاليّة والتخفيف من أثرها والحفاظ على الوظائف الأساسية، ويشمل ذلك تطوير وتنويع موارد المياه سواء تلك التقليدية أو غير التقليدية، والاستثمار في البنية التحتية والتقنيات للتكيّف بشكل أفضل مع الظروف المتغيّرة على المدى القصير والطويل.
ويعتمد النظام المائي الأردني حالياً على مصادر المياه المشتركة مع دول الجوار والتي تتأثر بشكل مستمر بالظواهر المناخية المتغيّرة وغيرها، حيث تشكّل كميات التزويد المائي السنوية من هذه المصادر التقليدية والعابرة للحدود ما نسبته 40-50 % من إجمالي كميات الموازنة المائية السنوية في الأردن والبالغة (1,100) مليون متر مكعب. وتشمل هذه المصادر المشتركة حوض اليرموك السطحي الذي تنبع روافده من جبل العرب وجبل الشيخ داخل سورية لتشكّل نهر اليرموك، وروافد حوض الأردن السطحية التي يحصل عليها الأردن بموجب حقوقه المائية، وأحواض اليرموك وعمان/الزرقاء والأزرق الجوفية المتجددة والتي يتم تغذيتها من طبقة البازلت الممتدة من جبل العرب في سورية، وحوض طبقة الديسي-الساق غير المتجدد جوفياً والمشترك مع السعودية.
ويتم نقل مياه المصادر المذكورة من خلال مجموعة خطوط رئيسة لنقل المياه باعتماد ((مبدأ نقل المياه خارج الحوض المائي (Out of Basin Water Transfer)))، بسبب بُعد التجمعات السكانية ومراكز المدن الرئيسة في محافظات الوسط والشمال والتي تشكّل 90 % من إجمالي سكان المملكة عن هذه المصادر المائية. وتمتد هذه الخطوط الرئيسة إلى مسافات تتراوح بين (150-350) كلم، وتعتمد مناسيب ضخ تزيد على (1,000) متر طولي بسبب التغييرات الطبوغرافية الحادة التي تستلزم الضخ المستمر للمياه لتوفير مياه الشرب، حيث أن 90 % من مياه الشرب المزوّدة لمحافظات الوسط تأتي من خلال جر مصادر مياه من مسافات تتراوح من (90-325) كلم وفرق ارتفاع (ضخ) يصل لحوالي (1,200) متر وبمعدل (5) مراحل ضخ، في حين إن 42 % من مياه الشرب المزوّدة لمحافظات الشمال تأتي من خلال جر مصادر مياه من مسافات تتراوح من (20-76) كلم وفرق ارتفاع (ضخ) يصل لحوالي (1,000) متر وبمعدل (4) مراحل ضخ، لتصل بعدها لشبكات وخزانات ومحطات المياه. ويترتّب على ذلك ارتفاع معدّل تكلفة المتر المكعب من المياه بسبب الكلف التشغيلية والرأسمالية العالية وأهمها استخدام الكهرباء المستمر لنقل وضخ المياه وصيانة الخطوط الرئيسة وتوسعتها وحمايتها من الاعتداءات.
وسيشكّل مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي تمّ التأكيد على سرعة تنفيذه في كتاب التكليف السّامي للحكومة، العمود الفقري الإستراتيجي الذي يعزّز مرونة ومنعة النظام المائي بشكل جذري للوصول إلى سرعة الإستجابة للتغيّرات المناخية. ويعتبر هذا المشروع الحل الأمثل كونه يوفّر كميات إضافية من المياه من داخل الحدود وبنسبة 45 % من إجمالي كميات الموازنة المائية، مع تطبيق الاشتراطات البيئية الوطنية والإقليمية لطرح ناتج مياه التحلية المرفوضة والمالحة لحماية البيئة البحرية في خليج العقبة. وسيربط الخط الناقل فيه على كافة خطوط نقل المياه الرئيسة في المحافظات بشكل يعزّز من مرونة نقل المياه بينها والاستجابة لمتطلبات مراكز الطلب والاستهلاك في الحالات الاعتيادية والطارئة، وبكفاءة عالية وكلف تشغيلية أقل.
كذلك سيسمح هذا المشروع بالتحوّل لتزويد المواطنين بالمياه بشكل مستمر بدلاً من تزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة اسبوعياً أو كل أسبوعين (في بعض المناطق)، وستؤدي زيادة كميات التزويد المائي إلى تعزيز فعالية إجراءات تخفيض نسبة فاقد المياه لتصل إلى 25 % بحلول العام 2040، وزيادة حصة الفرد من المياه وتخفيف الأعباء المالية على العديد من الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط التي تعمل حالياً على تخصيص جزء إضافي من إنفاقها الشهري في تعزيز استهلاكها من مصادر مياه بديلة (صهاريج المياه) بسبب محدودية التزويد الأسبوعي الحالي.
وباكتمال تنفيذ هذا المشروع الذي سيتم توقيع إتفاقية تنفيذه (الغلق التجاري) في الربع الأول لعام 2025، يمكن السير قدماً بإدماج مفاهيم ((الثورة المائية الرابعة)) والتي تُعدّ مستقبل البنى التحتية المائية في إدارة النظام المائي، والذي يجمع بين التقنيات المبتكرة لبناء نظام إدارة لامركزي للمياه يمكنه التواصل مع نفسه ومع المستخدمين بشكل سلس وآني، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات البيانات والمساعدة في توقع مخاطر وسلامة البنية التحتية للنظام المائي، وتطبيق وسائل الإنذار المبكر لنوعية المياه بكافة مواقعها وحماية الأنظمة المائية الرئيسة من الاعتداءات والهجمات السيبرانية.
MENAFN12112024000072011014ID1108879700