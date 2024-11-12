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نتنياهو يطرح السيادة على الضفة فور تسلم ترامب السلطة

11/12/2024 11:27:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- في إطار مخطط الضم؛ يعتزم رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، طرح فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية فور تنصيب "دونالد ترامب" رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزيره المتطرف "سموتريتش" التحضير لتلك الخطوة، والتي أثارت ردود فعل فلسطينية غاضبة.
ويُترجم "نتنياهو" مخططه بسلسلة إجراءات عنصرية اتخذها مؤخرا لتحقيق هدف ضم الضفة الغربية لكيانه المُحتل، عبر تصعيد وتيرة هدم المنازل ومصادرة الأراضي لصالح الاستيطان وشن حملة اعتقالات واسعة، بالتزامن مع إطلاق يد المستوطنين المسلحين ضد الفلسطينيين بالاعتداء وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها.
وقامت حكومة الاحتلال بخطوات متلاحقة، عبر منع البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"، التي تقدر مساحتها بنحو 62 % من أراضي الضفة الغربية والغنية بمواردها الطبيعية، بالتزامن مع صدور قرار بمنع البناء في المنطقة "ب"، وهدم مئات المنشآت السكنية والتجارية في مختلف أنحاء الضفة، لاسيما القدس المحتلة، بهدف تهويد المدينة وطمس معالمها العربية والإسلامية.
وتواكب الإجراءات المتطرفة سلسلة اقتحامات يومية وتقطيع أوصال الضفة الغربية وتدمير بنيتها التحتية وتكثيف الطرق الالتفافية الاستيطانية لعزل المدن والقرى الفلسطينية، بما يشي عن توجه "نتنياهو" لتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير سكانها الفلسطينيين، في إطار مخطط خلق وقائع جديدة على الأرض.
ونقلت "هيئة البث الرسمية" بالكيان المُحتل عن "نتنياهو" حديثه حول ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته، عند تسلم الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وتعتبر خطط ضم الضفة الغربية للكيان المُحتل، بحسب المصدر نفسه، موجودة بالفعل، وعملت عليها سلطات الاحتلال منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى "لترامب" كجزء مما تسمى بصفقة القرن، حيث تتضمن الخطط خرائط مفصلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومي.
ويبدي قادة اليمين الصهيوني المتطرف تفاؤلا بأن عودة "ترامب" إلى البيت الأبيض ستفسح الطريق أمام ضم الضفة الغربية المحتلة.
وكان قبله بساعات قليلة؛ قال الوزير في حكومة الاحتلال"، "بتسلئيل سموتريتش"، الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف"، أنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الصهيونية على الضفة الغربية، مُعلنا "عام 2025 عام السيادة على الضفة الغربية"، مع تسلم "ترامب" السلطة، وفق "هيئة البث الرسمية" بالكيان المُحتل.
وادعى "سموتريتش" بوجود إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة "بالكنيست" الصهيوني على معارضة إقامة دولة فلسطينية ستشكل خطرا على وجود الكيان المحتل، زاعما بأنه خلال ولاية "ترامب" الأولى كانت حكومة الاحتلال على بعد خطوة فقط من تطبيق السيادة على الضفة الغربية. وأثارت تصريحات "سموتريتش"، التي دعا من خلالها إلى فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها، ردود أفعال فلسطينية وعربية ودولية غاضبة ورافضة لها.
من جانبه، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن تصريحات "سموتريتش" تؤكد نية استكمال مخططات السيطرة على الضفة الغربية.
وأشار أبو ردينة، في تصريح له أمس، إلى أن "سلطات الاحتلال لم تكتف بجرائمها التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
وأضاف "أن هذه التصريحات بمثابة تأكيد صهيوني للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، في تحد صارخ للمجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية".
وقال "إننا نحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، كما نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية عن دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وطالب، دول العالم بإجبار الاحتلال على التخلي عن الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الاحتلال كإعادة النظر في علاقاتها معه وتجميد عضويته في الأمم المتحدة. وقال أبو ردينة "إن عام 2025 سيكون عام تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، الذي لن يتحقق السلام والاستقرار دونه".
وأضاف "أن أوهام "سموتريتش" ومخططاته بالضم والتوسع ستفشل، ولن تمر أمام صمود الشعب الفلسطيني على أرضه مهما كانت التضحيات، والذي سيبقى ثابتا متمسكا بثوابته التي لن يحيد عنها أبدا، خاصة أن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية أكبر منهم جميعا".
بدورها، قالت حركة "حماس" إن تصريحات "سموتريتش" تؤكد النوايا الاستعمارية للكيان المُحتل وإنكاره حقوق الشعب الفلسطيني. وشددت الحركة، في تصريح لها أمس، على أن هذا الإعلان "يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع الكيان النازي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض".
وأكدت "حماس" بأنها "ستستمر مع الشعب الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة في التصدي لمخططات الاحتلال الخبيثة، والتي لن تمنحه شرعية على أرض فلسطين المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرض فلسطينية خالصة وجزء أصيل من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". ودعت إلى "التحرك العربي والأممي الفاعل للجم العصابة الصهيونية الاستعمارية المستمرة في تحدي الشرعية الدولية، ووقف السياسات والمخططات التي لن تزيد الوضع إلا توترا وتصعيدا على المستوى الإقليمي والدولي".
في حين طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية.
وحذرت من المخاطر الحقيقية التي تهدد حل الدولتين جراء سياسة الاحتلال وإجراءاتها العملية على الأرض لتسريع وتيرة ضم الضفة الغربية المحتلة.

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