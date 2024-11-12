البيت الأبيض: قطر ومصر جزء من المفاوضات بين حماس وإسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال البيت الأبيض إن "إسرائيل" اتخذت
إجراءات للتعامل مع المطالب الأميركية بشأن الوضع الإنساني في غزة.
وأضاف: "ما نراه في غزة مروع لكننا نواصل
المناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الوضع الإنساني".
وتابع البيت الأبيض: "نعتقد أن هناك طرقا
ومبادرات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، وقطر ومصر منخرطتان بقوة في ذلك".
وأردف أن "قطر ومصر جزء من المفاوضات
للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل ونريد مواصلة الجهود".
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