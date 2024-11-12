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البيت الأبيض: قطر ومصر جزء من المفاوضات بين حماس وإسرائيل

11/12/2024 11:27:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال البيت الأبيض إن "إسرائيل" اتخذت إجراءات للتعامل مع المطالب الأميركية بشأن الوضع الإنساني في غزة.
وأضاف: "ما نراه في غزة مروع لكننا نواصل المناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الوضع الإنساني".

وتابع البيت الأبيض: "نعتقد أن هناك طرقا ومبادرات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، وقطر ومصر منخرطتان بقوة في ذلك".

وأردف أن "قطر ومصر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل ونريد مواصلة الجهود".

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