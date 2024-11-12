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حماس وفتح تتفقان على النقاط الأساسية لإدارة غزة

11/12/2024 11:27:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنه "تمّ التفاهم مع حركة فتح على النقاط أو العناوين الأساسية للجنة إدارة قطاع غزة ووُضعت خطة طريق لمسار اللجنة".
وبحسب بيان نشرته الحركة على منصة "تلغرام"، فإنه "في الأيام المقبلة ستكون هنالك لقاءات إضافية مع حركة فتح ليتم الحديث عن باقي التفاصيل".

وأضاف المصدر: "اللجنة هي لإدارة الإعمار، وإدارة قطاع غزة، وملفات اللاجئين والنازحين وغيرها من القضايا التي تهم شعبنا".

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