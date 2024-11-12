حماس وفتح تتفقان على النقاط الأساسية لإدارة غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)،
إنه "تمّ التفاهم مع حركة فتح على النقاط أو العناوين الأساسية للجنة إدارة
قطاع غزة ووُضعت خطة طريق لمسار اللجنة".
وبحسب بيان نشرته الحركة على منصة "تلغرام"،
فإنه "في الأيام المقبلة ستكون هنالك لقاءات إضافية مع حركة فتح ليتم الحديث
عن باقي التفاصيل".
وأضاف المصدر: "اللجنة هي لإدارة الإعمار،
وإدارة قطاع غزة، وملفات اللاجئين والنازحين وغيرها من القضايا التي تهم شعبنا".
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