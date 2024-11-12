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29 شهيدا على الأقل بالغارات الإسرائيلية على لبنان الثلاثاء

11/12/2024 11:27:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد 29 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في لبنان الثلاثاء؛ وفق وزارة الصحة اللبنانية، طالت اثنين منهما على الأقل منازل يقيم فيها نازحون من مناطق أخرى.
واستشهد 12 شخصا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جون الواقعة في منطقة الشوف جنوب بيروت التي بقيت إلى حدّ كبير بمنأى عن الضربات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الغارة أدت إلى "سقوط اثني عشر شهيدا وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح".

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إلى أن الغارة استهدفت "مبنى سكنيا تقيم فيه عائلات نازحة".

ونقلا عن موقع "المملكة"، تستضيف الشوف وغيرها من المناطق اللبنانية نازحين فروا من مناطق تعدّ معاقل للحزب، وتتعرض لقصف مكثف في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية. وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين نزحوا من منازلهم بنحو 900 ألف شخص.

وأتت الغارة على جون بعد ساعات من استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة خمسة آخرين على الأقل في غارة مماثلة استهدفت منزلا يؤوي نازحين في قرية بعلشميه شرق بيروت، وفق وزارة الصحة.

وتقع القرية في منطقة عالية التي بقيت بدورها في منأى غالبا عن التصعيد والضربات الإسرائيلية.

وأفاد مصدر أمني بأن غارة بعلشميه "استهدفت منزلا... يقطنه نازحون من بينهم عدد من النساء والأطفال".

وتأتي هاتان الغارتان غداة ضربة دموية طالت منزلا تقطنه عائلة نازحة كذلك في أقصى شمال لبنان، ما أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص، وفق وزارة الصحة.

غارات على الضاحية
وشهد الثلاثاء، سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية بعد تعليمات أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء أربعة أحياء فيها.

وأفادت الوكالة الوطنية بوقوع 13 غارة على الأقل على الضاحية اليوم.

وقبيل بدء الغارات، حدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة إكس، عددا من المباني في أربعة أحياء في الضاحية، مطالبا السكان بـ"إخلاء المباني، وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وغادر معظم سكان الضاحية منازلهم بعد تصعيد الحرب في أيلول/ سبتمبر. وسمعت في المنطقة أصوات إطلاق نار كثيف في الهواء بهدف التنبيه من بقي إلى ضرورة الإخلاء، وفقا لشهود.

وبعد الغارات على الضاحية، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 04:45 من عصر اليوم الثلاثاء (14,45 ت غ) ... قاعدة تل نوف الجويّة جنوب تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية".

وأتى بيان الحزب بعدما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بسماع صفارات الإنذار في مناطق عدة في وسط "إسرائيل" واعتراضه مقذوفات أطلقت من لبنان.

كذلك أفاد الحزب في بيانات متتالية الثلاثاء، باستهداف تجمّعات لجنود إسرائيليين ومناطق في شمال فلسطين المحتلة، كما أعلن شنّ هجوم "بسرب من المسيرات الانقضاضية" على قاعدة عسكرية تقع شرق نهاريا.

وطالت الغارات الإسرائيلية قرى وبلدات في جنوب لبنان وشرقه.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد سبعة أشخاص في غارتين على قريتين في جنوب لبنان، وآخرين على منطقة الهرمل (شرق).

وقالت في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على تفاحتا أدت إلى سقوط خمسة شهداء". وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الغارة استهدفت "منزلا مأهولا" في البلدة التي تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن الحدود.

وأعلنت الوزارة "سقوط شهيدين وإصابة شخصين آخرين بجروح" في غارة على رومين في قضاء النبطية (جنوب).

كما تحدثت الوكالة عن تدمير منزل في مدينة النبطية (جنوب) جراء غارة إسرائيلية، وغارة ليل الثلاثاء على مدينة صور (جنوب) بينما تعرضت مدينة الهرمل وبلدة بوداي (شرق) لغارات.

واستشهد أكثر من 3290 شخصا في لبنان غالبيتهم من المدنيين وفق وزارة الصحة اللبنانية منذ بدء حزب الله تبادل القصف مع الاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر من عام.

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