29 شهيدا على الأقل بالغارات الإسرائيلية على لبنان الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 29 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت
مناطق مختلفة في لبنان الثلاثاء؛ وفق وزارة الصحة اللبنانية، طالت اثنين منهما على
الأقل منازل يقيم فيها نازحون من مناطق أخرى.
واستشهد 12 شخصا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة
جون الواقعة في منطقة الشوف جنوب بيروت التي بقيت إلى حدّ كبير بمنأى عن الضربات
الإسرائيلية.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الغارة أدت إلى
"سقوط اثني عشر شهيدا وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح".
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إلى أن
الغارة استهدفت "مبنى سكنيا تقيم فيه عائلات نازحة".
ونقلا عن موقع "المملكة"، تستضيف
الشوف وغيرها من المناطق اللبنانية نازحين فروا من مناطق تعدّ معاقل للحزب، وتتعرض
لقصف مكثف في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية. وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين
نزحوا من منازلهم بنحو 900 ألف شخص.
وأتت الغارة على جون بعد ساعات من استشهاد
ثمانية أشخاص وإصابة خمسة آخرين على الأقل في غارة مماثلة استهدفت منزلا يؤوي
نازحين في قرية بعلشميه شرق بيروت، وفق وزارة الصحة.
وتقع القرية في منطقة عالية التي بقيت بدورها
في منأى غالبا عن التصعيد والضربات الإسرائيلية.
وأفاد مصدر أمني بأن غارة بعلشميه
"استهدفت منزلا... يقطنه نازحون من بينهم عدد من النساء والأطفال".
وتأتي هاتان الغارتان غداة ضربة دموية طالت
منزلا تقطنه عائلة نازحة كذلك في أقصى شمال لبنان، ما أسفر عن استشهاد ثمانية
أشخاص، وفق وزارة الصحة.
غارات على الضاحية
وشهد الثلاثاء، سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت
ضاحية بيروت الجنوبية بعد تعليمات أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء أربعة
أحياء فيها.
وأفادت الوكالة الوطنية بوقوع 13 غارة على
الأقل على الضاحية اليوم.
وقبيل بدء الغارات، حدد المتحدث باسم جيش الاحتلال
الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة إكس، عددا من المباني في أربعة أحياء
في الضاحية، مطالبا السكان بـ"إخلاء المباني، وتلك المجاورة لها فورا
والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
وغادر معظم سكان الضاحية منازلهم بعد تصعيد
الحرب في أيلول/ سبتمبر. وسمعت في المنطقة أصوات إطلاق نار كثيف في الهواء بهدف
التنبيه من بقي إلى ضرورة الإخلاء، وفقا لشهود.
وبعد الغارات على الضاحية، أعلن حزب الله أن
مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 04:45 من عصر اليوم الثلاثاء (14,45 ت غ) ...
قاعدة تل نوف الجويّة جنوب تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية".
وأتى بيان الحزب بعدما أفاد جيش الاحتلال
الإسرائيلي بسماع صفارات الإنذار في مناطق عدة في وسط "إسرائيل"
واعتراضه مقذوفات أطلقت من لبنان.
كذلك أفاد الحزب في بيانات متتالية الثلاثاء، باستهداف
تجمّعات لجنود إسرائيليين ومناطق في شمال فلسطين المحتلة، كما أعلن شنّ هجوم
"بسرب من المسيرات الانقضاضية" على قاعدة عسكرية تقع شرق نهاريا.
وطالت الغارات الإسرائيلية قرى وبلدات في جنوب
لبنان وشرقه.
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد سبعة أشخاص في
غارتين على قريتين في جنوب لبنان، وآخرين على منطقة الهرمل (شرق).
وقالت في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي
على تفاحتا أدت إلى سقوط خمسة شهداء". وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام
الرسمية بأن الغارة استهدفت "منزلا مأهولا" في البلدة التي تبعد أكثر من
20 كيلومترا عن الحدود.
وأعلنت الوزارة "سقوط شهيدين وإصابة شخصين
آخرين بجروح" في غارة على رومين في قضاء النبطية (جنوب).
كما تحدثت الوكالة عن تدمير منزل في مدينة
النبطية (جنوب) جراء غارة إسرائيلية، وغارة ليل الثلاثاء على مدينة صور (جنوب)
بينما تعرضت مدينة الهرمل وبلدة بوداي (شرق) لغارات.
واستشهد أكثر من 3290 شخصا في لبنان غالبيتهم
من المدنيين وفق وزارة الصحة اللبنانية منذ بدء حزب الله تبادل القصف مع الاحتلال
الإسرائيلي قبل أكثر من عام.
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