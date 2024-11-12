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حزب الله يعلن تفاصيل عملياته ضد الاحتلال ليوم الثلاثاء

11/12/2024 11:27:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الثلاثاء.
وأكد الحزب في بيان، أنه حقق إصابات دقيقة.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 12-11-2024، 20 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 09:00 استهداف مستوطنة كفر بلوم بصليةٍ صاروخية.

2- الساعة 09:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المقاومة الإسلامية هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، للمرة الأولى، على مصنع يكنعام عيليت (مصنع للإنتاج التكنولوجي العسكري) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلة، وأصابت أهدافها بدقّة.

3- الساعة 10:15 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء النبطية وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.

4- الساعة 12:05 استهداف مستوطنة كفر يوفال بصليةٍ صاروخية.‏

5- الساعة 12:50 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.

6- الساعة 13:00 استهداف مستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخية.

7- الساعة 13:15 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية، للمرّة الأولى، قاعدة هحوتريم (قاعدة جوية رئيسية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وتحتوي على تشكيل التجهيز والنقل، كما يوجد فيها مصنع محركات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 40 كلم، جنوب مدينة حيفا المُحتلة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

8- الساعة 14:25 شن هجوم جوّي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة لوجستية للفرقة 146 (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، وأصابت أهدافها بدقّة.

9- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصليةٍ صاروخية.‏

10- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت بصليةٍ صاروخية.‏

11- الساعة 15:05 استهداف مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافيه زيف بصلية صاروخية.

12- الساعة 16:25 استهداف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المُحتلة بصليةٍ صاروخية.

13- الساعة 16:45 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة تل نوف الجوية (قاعدة جوّية رئيسية، تتبع لقيادة المنطقة الوسطى في جيش العدو الإسرائيلي، تضم أسراب من طائرات F-15، وطائرات بدون طيار هيرون-TP، وتضم وحدات خاصة بالحرب الالكترونية) وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 145 كلم جنوب تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

14- الساعة 17:30 استهداف مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخية.

15- الساعة 18:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد، بصليةٍ صاروخية نوعية، وحققت إصابات دقيقة.

16- الساعة 18:35 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، للمرّة الثانية، في خربة المنارة (قرب مستوطنة المنارة)، بصليةٍ صاروخية نوعية، وحققت إصابات دقيقة.

17- الساعة 18:50 شن هجوم جوّي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، وأصابت أهدافها بدقّة.

18- الساعة 19:00 استهداف مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخية.

19- الساعة 20:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في خربة المنارة (بين موقعي مسكافعام والعباد)، بصليةٍ صاروخية.

20- الساعة 20:45 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخية".

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