الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بمحيط نابلس

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بمحيط نابلس
التاريخ
11/12/2024 11:27:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس
الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز
دير شرف العسكري بكلا الاتجاهين.
كما فرضت قيودا عسكرية على حاجزي المربعة
وعورتا جنوب المدينة بكلا الاتجاهين، وتُجري تفتيشا دقيقا للمركبات، ما أدى إلى
تعطل حركة المواطنين الفلسطينيين وتنقلهم، وأزمة خانقة بالمركبات.
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