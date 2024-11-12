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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بمحيط نابلس

11/12/2024 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف العسكري بكلا الاتجاهين.

كما فرضت قيودا عسكرية على حاجزي المربعة وعورتا جنوب المدينة بكلا الاتجاهين، وتُجري تفتيشا دقيقا للمركبات، ما أدى إلى تعطل حركة المواطنين الفلسطينيين وتنقلهم، وأزمة خانقة بالمركبات.

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