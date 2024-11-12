ترامب يختار مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
عزمه تعيين المستثمر العقاري ورائد الأعمال ستيف ويتكوف مبعوثا خاصا للولايات
المتحدة إلى الشرق الأوسط.
ونقل الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب عن ترامب
قوله في بيان صدر الثلاثاء: "يسعدني أن أعلن تعيين ستيف ويتكوف مبعوثا خاصا
إلى الشرق الأوسط".
وأضاف البيان: "يحظى ستيف بالاحترام في
قطاع الأعمال والأوساط الخيرية وقد ساعد على تعزيز وازدهار جميع المشاريع التي
شارك فيها، وسيكون داعية لا يكل ولا يمل من أجل السلام، وسيجعلنا جميعا فخورين به".
ويترأس ويتكوف شركة للاستثمار والعقارات أسسها
عام 1997 وتحمل اسمه، كما عمل في اللجنة التنفيذية للمجلس العقاري في نيويورك،
وفقا لفريق ترامب.
وفي وقت سابق، أعلن فريق ترامب الانتقالي أن
ويتكوف، إلى جانب السيناتورة الجمهورية السابقة عن ولاية جورجيا كيلي لوفلر،
سيقودان اللجنة المسؤولة عن تنصيب الرئيس المنتخب.
ومن المقرر إقرار نتائج الانتخابات الأميركية
من قبل الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وسيتعين على ترامب الذي فاز في الانتخابات التي
جرت يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي،
طرح مرشحيه لتولي مختلف المناصب في إدارته الجديدة على الكونغرس في أعقاب تنصيبه
رئيسا للولايات المتحدة يوم 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.
MENAFN12112024000072011014ID1108879692
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.