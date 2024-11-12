Wednesday, 13 November 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب يختار مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط

11/12/2024 11:27:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عزمه تعيين المستثمر العقاري ورائد الأعمال ستيف ويتكوف مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.
ونقل الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب عن ترامب قوله في بيان صدر الثلاثاء: "يسعدني أن أعلن تعيين ستيف ويتكوف مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "يحظى ستيف بالاحترام في قطاع الأعمال والأوساط الخيرية وقد ساعد على تعزيز وازدهار جميع المشاريع التي شارك فيها، وسيكون داعية لا يكل ولا يمل من أجل السلام، وسيجعلنا جميعا فخورين به".

ويترأس ويتكوف شركة للاستثمار والعقارات أسسها عام 1997 وتحمل اسمه، كما عمل في اللجنة التنفيذية للمجلس العقاري في نيويورك، وفقا لفريق ترامب.

وفي وقت سابق، أعلن فريق ترامب الانتقالي أن ويتكوف، إلى جانب السيناتورة الجمهورية السابقة عن ولاية جورجيا كيلي لوفلر، سيقودان اللجنة المسؤولة عن تنصيب الرئيس المنتخب.

ومن المقرر إقرار نتائج الانتخابات الأميركية من قبل الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وسيتعين على ترامب الذي فاز في الانتخابات التي جرت يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، طرح مرشحيه لتولي مختلف المناصب في إدارته الجديدة على الكونغرس في أعقاب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة يوم 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

MENAFN12112024000072011014ID1108879692

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث