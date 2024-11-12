8 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية فجر الأربعاء

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 8 غارات استهدفت منطقة الليلكي وحارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.



ووسع الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق حربه لتشمل معظم مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأ غزوا بريا في جنوب البلاد.



وكانت فصائل في لبنان؛ بينها حزب الله، بدأت اشتباكات على الحدود عقب شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



ويستمر حزب الله بتوجيه ضربات صاروخية يومية نحو الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنها تصيب أهدافها بدقة وتُوقع عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.