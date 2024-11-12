8 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية فجر الأربعاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 8
غارات استهدفت منطقة الليلكي وحارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية
بيروت.
ووسع الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي
نطاق حربه لتشمل معظم مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما
بدأ غزوا بريا في جنوب البلاد.
وكانت فصائل في لبنان؛ بينها حزب الله، بدأت
اشتباكات على الحدود عقب شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في
7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويستمر حزب الله بتوجيه ضربات صاروخية يومية نحو
الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنها تصيب أهدافها بدقة وتُوقع عددا من جنود الاحتلال
بين قتيل وجريح.
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