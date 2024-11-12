ترامب يعيّن إيلون ماسك لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
تعيين إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لتولي وزارة كفاءة الحكومة.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال":
"يسعدني أن أعلن أن إيلون ماسك العظيم، الذي يعمل بالتعاون مع المواطن الأميركي
فيفيك راماسوامي، سيقود وزارة الكفاءة الحكومية".
وكان ماسك من
بين أبرز الداعمين لترامب خلال حملته الانتخابية، وسط توقعات بأن يكون له منصب في
فريق ترامب الحكومي.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب
دونالد ترامب، اختيار الجمهوري بيت هيغسيث، ليكون وزيرا للدفاع في فريقه الحكومي.
وهيغسيت "من المحاربين القدامى ومقدم
برنامج "فوكس آند فريندز" على تلفزيون "فوكس نيوز".
MENAFN12112024000072011014ID1108879690
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.