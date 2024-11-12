Wednesday, 13 November 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب يعيّن إيلون ماسك لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية

11/12/2024 11:27:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعيين إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لتولي وزارة كفاءة الحكومة.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أن إيلون ماسك العظيم، الذي يعمل بالتعاون مع المواطن الأميركي فيفيك راماسوامي، سيقود وزارة الكفاءة الحكومية".

وكان ماسك من بين أبرز الداعمين لترامب خلال حملته الانتخابية، وسط توقعات بأن يكون له منصب في فريق ترامب الحكومي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اختيار الجمهوري بيت هيغسيث، ليكون وزيرا للدفاع في فريقه الحكومي.

وهيغسيت "من المحاربين القدامى ومقدم برنامج "فوكس آند فريندز" على تلفزيون "فوكس نيوز".

MENAFN12112024000072011014ID1108879690

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث