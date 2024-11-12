عطلة رسمية في البصرة الخميس من أجل مباراة الأردن والعراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قررت محافظة البصرة العراقية، تعطيل الدوام
الرسمي الخميس، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباراة الأردن والعراق.
وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء
العراقية (واع)، أن "محافظ البصرة، أسعد العيداني، وجه بتعطيل الدوام الرسمي
الخميس، لإتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباراة المنتخب الوطني".
ويستضيف ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة
مباراة منتخب
النشامى ونظيره العراقي المقررة إقامتها الخميس.
واختتم منتخب النشامى مساء الثلاثاء، تحضيراته
في عمان، حيث يغادر صباح الأربعاء إلى البصرة تأهبا لمواجهة نظيره العراقي بتصفيات
كأس العالم.
وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى،
نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو
النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر
جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق،
محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني،
إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العراقي عند
7:15 مساء الخميس 14 تشرين الثاني على ستاد البصرة الدولي، قبل أن يواجه الكويت
عند 9:15 مساء الثلاثاء 19 منه على ستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.
يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية
لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يستقر "النشامى"
بوصافة المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن العراق بذات الرصيد 7 نقاط، خلف كوريا
الجنوبية المتصدر بـ10، فيما حلت عُمان والكويت رابعا وخامسا بـ3، وفلسطين أخيرا
بنقطتين.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات إلى
ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة
إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة
الدور الرابع من التصفيات. (المملكة)
MENAFN12112024000072011014ID1108879689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.