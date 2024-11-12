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عطلة رسمية في البصرة الخميس من أجل مباراة الأردن والعراق

11/12/2024 11:27:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قررت محافظة البصرة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي الخميس، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباراة الأردن والعراق.
وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ البصرة، أسعد العيداني، وجه بتعطيل الدوام الرسمي الخميس، لإتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباراة المنتخب الوطني".

ويستضيف ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة مباراة منتخب النشامى ونظيره العراقي المقررة إقامتها الخميس.

واختتم منتخب النشامى مساء الثلاثاء، تحضيراته في عمان، حيث يغادر صباح الأربعاء إلى البصرة تأهبا لمواجهة نظيره العراقي بتصفيات كأس العالم.

وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العراقي عند 7:15 مساء الخميس 14 تشرين الثاني على ستاد البصرة الدولي، قبل أن يواجه الكويت عند 9:15 مساء الثلاثاء 19 منه على ستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يستقر "النشامى" بوصافة المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن العراق بذات الرصيد 7 نقاط، خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ10، فيما حلت عُمان والكويت رابعا وخامسا بـ3، وفلسطين أخيرا بنقطتين.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات. (المملكة)

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