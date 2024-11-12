الجيش الأميركي: ضربنا أهدافا مرتبطة بمجموعات إيرانية في سوريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت القيادة الأميركية الوسطى تنفيذ ضربات ضد
مخازن أسلحة ومنشآت لوجستية مرتبطة بمجموعات إيرانية في سوريا.
وجاءت الضربات الأميركية، ردا على هجوم صاروخي
استهدف القوات الأميركية في البلاد، وفق ما أفاد الجيش الأميركي.
وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية في منشور على
وسائل التواصل الاجتماعي
أن الضربات استهدفت "مستودعا لتخزين الأسلحة ومقر
قيادة للإمدادات، ردا على هجوم صاروخي على أفراد أميركيين".
وتأتي الضربات الجديدة، بعد أن نفذت القيادة
الوسطى الأميركية يوم الاثنين الماضي، ضربات على 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات
موالية لإيران.
وقالت القيادة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع
"البنتاغون" في بيان، إن الضربات استهدفت موقعين، ردا على هجمات عدة على
جنود أميركيين في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضاف البيان أن الضربات "ستحد من قدرة
الجماعات المدعومة إيرانيا على شن هجمات ضد قواتنا وقوات التحالف"، وفق
تعبيره.
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