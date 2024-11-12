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الجيش الأميركي: ضربنا أهدافا مرتبطة بمجموعات إيرانية في سوريا

11/12/2024 11:27:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت القيادة الأميركية الوسطى تنفيذ ضربات ضد مخازن أسلحة ومنشآت لوجستية مرتبطة بمجموعات إيرانية في سوريا.
وجاءت الضربات الأميركية، ردا على هجوم صاروخي استهدف القوات الأميركية في البلاد، وفق ما أفاد الجيش الأميركي.

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الضربات استهدفت "مستودعا لتخزين الأسلحة ومقر قيادة للإمدادات، ردا على هجوم صاروخي على أفراد أميركيين".

وتأتي الضربات الجديدة، بعد أن نفذت القيادة الوسطى الأميركية يوم الاثنين الماضي، ضربات على 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات موالية لإيران.

وقالت القيادة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع "البنتاغون" في بيان، إن الضربات استهدفت موقعين، ردا على هجمات عدة على جنود أميركيين في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف البيان أن الضربات "ستحد من قدرة الجماعات المدعومة إيرانيا على شن هجمات ضد قواتنا وقوات التحالف"، وفق تعبيره.

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