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السياحة العلاجية: المشكلة في القطاع الخاص

11/12/2024 11:27:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








بعيدا عن الاتهامية، ودخولا مباشرا في صلب الملف الذي تصدر الاهتمامات الحكومية والشعبية، من نافذة القطاع الطبي، بدا واضحا أن غالبية المعالجات الخاصة بالسياحة العلاجية ما زالت بعيدة عن صلب المشكلة. وبعيدا عن المجاملة، أعتقد أن الحكومة وضعت الكرة في مرمى القطاع الطبي، واستجابت لما طلب منها في هذا الشأن، حيث تركزت المطالب في السماح لرعايا بعض الدول بالدخول إلى المملكة دون تأشيرات مسبقة، بحيث يحصل الراغب من رعايا تلك الدول على التأشيرة من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية. كما وافقت على تسهيل متطلبات السفر بحيث تقتصر على شرط حيازة القادمين منهم على جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. فقد أصدرت وزارة الداخلية قرارا بالسماح لرعايا دولتي ليبيا، وجنوب السودان بالدخول بتلك الطريقة، عقب لقاءات أجراها رئيس الوزراء جعفر حسان مع رؤساء النقابات الصحية ومعنيين بالقطاع الصحي، طالبوا خلالها باتخاذ تلك الخطوات، معتبرين أن من شأنها تنشيط قطاع السياحة العلاجية وإعادته إلى ما كان عليه قبل عدة سنوات، حيث وصل الدخل السياحي العلاجي خلال عامي (( 2015 و2016)) قرابة ملياري دولار. وبنسبة 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تراجع تدريجيا حتى وصل خلال العام الفائت 2023 الى 167 مليون دولار شاملة الخدمات العلاجية واللوجستية. اللافت هنا، أن طرفي المعادلة، من حكومة وقطاع طبي قد أغفلوا بعض النقاط المهمة في هذا السياق، تحت تأثير الرغبة في تنشيط القطاع. ومنها عدم فتح الملف بكافة تفاصيله. ودون التوقف عند الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها القطاع الطبي الخاص وأدت إلى ما هو أبعد من التراجع في مستوى الإقبال على اختيار الأردن كوجهة للسياحة العلاجية.
وأبعد من ذلك أخطاء كانت نتيجتها إغلاق بعض المستشفيات، أو تراجع نشاطها بما يقترب من حالة الإفلاس على خلفية تراكم الديون على بعض الدول، ورفض دول الاعتراف بأجزاء كبيرة من تلك الديون، وبلوغ الأزمة بين الطرفين إلى طريق مسدود.
فبعض الحكومات التي أرسلت رعاياها للعلاج في الأردن رفضت الاعتراف بفواتير تصل قيمتها إلى حوالي 200 مليون دينار من بينها 150 مليون دينار مستحقة على الحكومة الليبية، و25 مليون دينار على الحكومة اليمنية و 15 مليون دينار على الحكومة الفلسطينية. وتتهم المستشفيات الخاصة بالمبالغة في الإجراءات الطبية، وفي أسعار تلك الاجراءات. وسط خلافات حول إمكانية تدقيق كل الفواتير الخاصة بالمرضى. وعدم توفر ضمانات للتسديد.
ويبدو أن تلك الإشكالات قد ترافقت مع سوء إدارة بعض المستشفيات لهذا الملف، وعجز المرجعيات الصحية الرسمية ((وزارة الصحة الأردنية)) عن تبني وجهة نظرها، والحكومات السابقة عن الضغط لتحصيل تلك الديون الأمر الذي جعل عملية الاستشفاء الخارجية ((خاسرة))، وتركت بصمة من خسارتها على المستشفيات التي أخفقت في إدارة الملف وعجزت عن إقناع الاطراف المعنية بوجاهة الديون، كما عجزت عن تسديد مستحقات الأطباء والفنيين الذين ساهموا في تقديم العلاج للمرضى القادمين من تلك الدول. بينما قامت بعضها بإدخال الفواتير ضمن موازناتها قبل أن يتم تحصيلها فتحولت إلى مؤسسات مدينة.
والخوف هنا من أن تتكرر نفس المشكلة، فالنشاط الذي سجل في مراحل سابقة، وقبل حدوث الأزمة، كان مستندا إلى دعم فعلي من حكومات الدول التي يتبع لها القادمون للاستشفاء، أما القرارات الأخيرة فالمتوقع منها قدوم أشخاص بصفتهم الفردية، وبرغبة العلاج على نفقتهم الخاصة وسط توقعات بعدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية لذلك.
عدا عن أنهم قادمون من دول تعاني من مشكلات أمنية، ما يجعل من قدومهم مشاريع لجوء أمرا واردا. فالتقارير ما زالت تتحدث عن مشاكل أمنية في جنوب السودان، على أرضية خلافات قبلية مستعصية، وأخرى لها علاقة بعدم الاستقرار في تلك الدولة التي ما زالت تعيش وفقا لنظام الحكم الذاتي، وتنتظر حسم الكثير من الخلافات الداخلية أولا، ومع الدول المجاورة ثانيا، وضمن سياق الهروب من جحيم الحرب في السودان بين الجيش النظامي وقوات التدخل السريع، واعتبار التسهيلات الخاصة بالدخول إلى الأردن والإقامة فيه من المغريات المفضلة.
كما أن الدولة الليبية ما زالت لم تحسم خلافاتها بصيغة نهائية، وتعتبر أوضاعها الداخلية مشجعة على اللجوء إلى دول أخرى، قد يكون الأردن من أفضلها بحكم ما يتمتع به اللاجئون من أمن ورعاية. أما النقطة الأكثر عمقا في هذا الملف، فيتمثل بالتراجع النسبي للعامل التنافسي للسياحة العلاجية في قطاعنا الطبي، والسبب في ذلك ارتفاع الكلفة، حيث ارتفعت الأجور، وزادت كلفة الإجراءات الطبية، وأثمان الطاقة، وكل المستلزمات الخاصة بهذا القطاع.
وبموازاة ذلك ارتفعت وتيرة الشكوى من زيادة تكاليف المعيشة، وكافة الخدمات اللوجستية التي يحتاجها القادم لغايات العلاج. ما يعني أن القطاع قد فقد بعضا من ميزاته التي كانت تصنفه ضمن أفضل الوجهات العلاجية.
ويبدو أن الوضع كان من الممكن أن يكون أكثر جذبا لو تمت مناقشة الملف بكل تفاصيله، وتم التوافق على أسس أكثر وضوحا للتعاطي مع أهم ملف كان من الممكن أن يسهم في حلحلة بعض من مشاكلنا الاقتصادية. ومع ذلك فالوقت ما زال مبكرا للإقدام على تلك الخطوة، وما زال ممكنا إعادة دراسة الملف بكل تفاصيله.

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