السياحة العلاجية: المشكلة في القطاع الخاص

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعيدا عن الاتهامية، ودخولا مباشرا في صلب الملف الذي تصدر الاهتمامات الحكومية والشعبية، من نافذة القطاع الطبي، بدا واضحا أن غالبية المعالجات الخاصة بالسياحة العلاجية ما زالت بعيدة عن صلب المشكلة. وبعيدا عن المجاملة، أعتقد أن الحكومة وضعت الكرة في مرمى القطاع الطبي، واستجابت لما طلب منها في هذا الشأن، حيث تركزت المطالب في السماح لرعايا بعض الدول بالدخول إلى المملكة دون تأشيرات مسبقة، بحيث يحصل الراغب من رعايا تلك الدول على التأشيرة من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية. كما وافقت على تسهيل متطلبات السفر بحيث تقتصر على شرط حيازة القادمين منهم على جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. فقد أصدرت وزارة الداخلية قرارا بالسماح لرعايا دولتي ليبيا، وجنوب السودان بالدخول بتلك الطريقة، عقب لقاءات أجراها رئيس الوزراء جعفر حسان مع رؤساء النقابات الصحية ومعنيين بالقطاع الصحي، طالبوا خلالها باتخاذ تلك الخطوات، معتبرين أن من شأنها تنشيط قطاع السياحة العلاجية وإعادته إلى ما كان عليه قبل عدة سنوات، حيث وصل الدخل السياحي العلاجي خلال عامي (( 2015 و2016)) قرابة ملياري دولار. وبنسبة 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تراجع تدريجيا حتى وصل خلال العام الفائت 2023 الى 167 مليون دولار شاملة الخدمات العلاجية واللوجستية. اللافت هنا، أن طرفي المعادلة، من حكومة وقطاع طبي قد أغفلوا بعض النقاط المهمة في هذا السياق، تحت تأثير الرغبة في تنشيط القطاع. ومنها عدم فتح الملف بكافة تفاصيله. ودون التوقف عند الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها القطاع الطبي الخاص وأدت إلى ما هو أبعد من التراجع في مستوى الإقبال على اختيار الأردن كوجهة للسياحة العلاجية.
وأبعد من ذلك أخطاء كانت نتيجتها إغلاق بعض المستشفيات، أو تراجع نشاطها بما يقترب من حالة الإفلاس على خلفية تراكم الديون على بعض الدول، ورفض دول الاعتراف بأجزاء كبيرة من تلك الديون، وبلوغ الأزمة بين الطرفين إلى طريق مسدود.
فبعض الحكومات التي أرسلت رعاياها للعلاج في الأردن رفضت الاعتراف بفواتير تصل قيمتها إلى حوالي 200 مليون دينار من بينها 150 مليون دينار مستحقة على الحكومة الليبية، و25 مليون دينار على الحكومة اليمنية و 15 مليون دينار على الحكومة الفلسطينية. وتتهم المستشفيات الخاصة بالمبالغة في الإجراءات الطبية، وفي أسعار تلك الاجراءات. وسط خلافات حول إمكانية تدقيق كل الفواتير الخاصة بالمرضى. وعدم توفر ضمانات للتسديد.
ويبدو أن تلك الإشكالات قد ترافقت مع سوء إدارة بعض المستشفيات لهذا الملف، وعجز المرجعيات الصحية الرسمية ((وزارة الصحة الأردنية)) عن تبني وجهة نظرها، والحكومات السابقة عن الضغط لتحصيل تلك الديون الأمر الذي جعل عملية الاستشفاء الخارجية ((خاسرة))، وتركت بصمة من خسارتها على المستشفيات التي أخفقت في إدارة الملف وعجزت عن إقناع الاطراف المعنية بوجاهة الديون، كما عجزت عن تسديد مستحقات الأطباء والفنيين الذين ساهموا في تقديم العلاج للمرضى القادمين من تلك الدول. بينما قامت بعضها بإدخال الفواتير ضمن موازناتها قبل أن يتم تحصيلها فتحولت إلى مؤسسات مدينة.
والخوف هنا من أن تتكرر نفس المشكلة، فالنشاط الذي سجل في مراحل سابقة، وقبل حدوث الأزمة، كان مستندا إلى دعم فعلي من حكومات الدول التي يتبع لها القادمون للاستشفاء، أما القرارات الأخيرة فالمتوقع منها قدوم أشخاص بصفتهم الفردية، وبرغبة العلاج على نفقتهم الخاصة وسط توقعات بعدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية لذلك.
عدا عن أنهم قادمون من دول تعاني من مشكلات أمنية، ما يجعل من قدومهم مشاريع لجوء أمرا واردا. فالتقارير ما زالت تتحدث عن مشاكل أمنية في جنوب السودان، على أرضية خلافات قبلية مستعصية، وأخرى لها علاقة بعدم الاستقرار في تلك الدولة التي ما زالت تعيش وفقا لنظام الحكم الذاتي، وتنتظر حسم الكثير من الخلافات الداخلية أولا، ومع الدول المجاورة ثانيا، وضمن سياق الهروب من جحيم الحرب في السودان بين الجيش النظامي وقوات التدخل السريع، واعتبار التسهيلات الخاصة بالدخول إلى الأردن والإقامة فيه من المغريات المفضلة.
كما أن الدولة الليبية ما زالت لم تحسم خلافاتها بصيغة نهائية، وتعتبر أوضاعها الداخلية مشجعة على اللجوء إلى دول أخرى، قد يكون الأردن من أفضلها بحكم ما يتمتع به اللاجئون من أمن ورعاية. أما النقطة الأكثر عمقا في هذا الملف، فيتمثل بالتراجع النسبي للعامل التنافسي للسياحة العلاجية في قطاعنا الطبي، والسبب في ذلك ارتفاع الكلفة، حيث ارتفعت الأجور، وزادت كلفة الإجراءات الطبية، وأثمان الطاقة، وكل المستلزمات الخاصة بهذا القطاع.
وبموازاة ذلك ارتفعت وتيرة الشكوى من زيادة تكاليف المعيشة، وكافة الخدمات اللوجستية التي يحتاجها القادم لغايات العلاج. ما يعني أن القطاع قد فقد بعضا من ميزاته التي كانت تصنفه ضمن أفضل الوجهات العلاجية.
ويبدو أن الوضع كان من الممكن أن يكون أكثر جذبا لو تمت مناقشة الملف بكل تفاصيله، وتم التوافق على أسس أكثر وضوحا للتعاطي مع أهم ملف كان من الممكن أن يسهم في حلحلة بعض من مشاكلنا الاقتصادية. ومع ذلك فالوقت ما زال مبكرا للإقدام على تلك الخطوة، وما زال ممكنا إعادة دراسة الملف بكل تفاصيله.
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