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خطة كوشنير لكن بشكل آخر

11/12/2024 11:27:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تصريحات وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، بشأن نيته فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة في العام المقبل، تأتي في سياق سياسي وأمني حساس، يتسم بتوترات متصاعدة في المنطقة، إلا أن هذه التصريحات تتجاوز كونها مجرد إعلان داخلي، حيث تتداخل مع إشارات متزايدة عن إحياء محتمل لخطة جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي كانت تهدف إلى إعادة صياغة شكل العلاقات العربية الصهيونية، دون الالتزام بمسار يضمن الحقوق الفلسطينية في إطار حل الدولتين.
فخطة كوشنير، التي ظهرت في إطار ما سمي بـ”صفقة القرن”، كانت تعتمد على توفير دعم اقتصادي واسع لدول المنطقة العربية والكيان الصهيوني، مقابل قبول واقع سياسي لا يلزم الكيان بوقف توسعها في الضفة الغربية أو إقامة دولة فلسطينية حقيقية، ومع أن الخطة لاقت رفضاً واسعاً حينها، إلا أن تصاعد التوترات الإقليمية، وتطبيع بعض الدول لعلاقاتها مع الكيان، قد شجع اليمين الصهيوني المتطرف على محاولة استعادة هذه الفكرة بشكل أو بآخر.
من هذا المنطلق، قد تكون تصريحات سموتريتش جزءاً من إستراتيجية لإعادة إحياء نهج كوشنير، ولكن بوسائل أكثر مباشرة تتضمن فرض سيطرة كاملة على الضفة الغربية، وبدعم ضمني من بعض الأطراف الدولية، وهذا يعكس تحركاً صهيونياً لاستغلال حالة الانقسام في المواقف الدولية، وللتأثير على الوعي العام في الدول العربية، خاصة في ظل التوجه نحو التطبيع الاقتصادي والسياسي الذي قد يخلق ضغطاً جديداً على الفلسطينيين، ويمهد الطريق لتقبل مواقف صهيونية أكثر تطرفاً بشأن الأراضي المحتلة.
إلا ان الربط الذي اريد أن اوصله هنا هو أن حرب غزة الأخيرة والشرسة على الشعب الفلسطيني كانت ضمن هذا السياق المعقد، ويبدو أنها لعبت دوراً في اختبار صلابة المواقف الإقليمية والدولية تجاه سياسات الكيان الصهيوني، ويمكن اعتبار الحرب بمثابة“عرض قوة” لفرض السيطرة الصهيونية بشكل غير مباشر، حيث جاءت الحرب بعد تطورات سياسية متسارعة، وقد هدفت إلى تهميش فصائل المقاومة الفلسطينية وتأكيد السيطرة الصهيونية الأمنية، تمهيداً لمرحلة يفرض فيها الكيان واقعاً جديداً على الضفة الغربية.
وبالنظر إلى توقيت الحرب، فإنها قد تكون محاولة من إسرائيل لتثبيت رؤيتها الأمنية، وإظهار قدرتها على فرض السلام بالقوة، كأمر واقع على الأرض، مما قد يسهل عودة الخطة الأميركية أو خطة مشابهة تستفيد من الظروف الجديدة، فهذه الحرب، بهذا المعنى، تتجاوز كونها مواجهة عسكرية إلى كونها خطوة ضمن ترتيبات أوسع لفرض واقع سياسي قد يسهم في تهيئة الظروف لإعادة قبول بعض عناصر خطة كوشنير، خاصة المتعلقة بالتطبيع ودعم الاستقرار الأمني للكيان الصهيوني.
في هذا السياق، يأتي الدور الأردني بقيادة الملك عبد الله الثاني ليشكل ركيزة في مواجهة هذا المخطط، فالأردن يدرك أن أي خطوة لفرض السيادة الصهيونية على الضفة أو إعادة طرح خطة كوشنير تعني تجاوزاً صارخاً للحقوق الفلسطينية، وتهديداً مباشراً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس ومن هنا، شهدت القمة العربية الإسلامية الأخيرة موقفاً حازماً من الأردن، الذي يواصل جهوده الدبلوماسية لبناء تحالفات إقليمية ودولية ترفض مسار الضم والسيطرة، وتؤكد على حل الدولتين.
فالأردن يدرك أن إعادة طرح خطة كوشنير أو غيرها من الخطط الشيطانية أو خطوات الضم الصهيونية قد تخلق تحديات كبيرة للاستقرار الإقليمي، وتزيد من التوترات، ولهذا يسعى الأردن لتوسيع موقفه الرافض مع دول أخرى، وبناء جبهة عربية وإسلامية قوية لمنع هذه الخطط من الحصول على دعم دولي، مستفيداً من التوترات الدولية الراهنة، مثل الحرب في أوكرانيا، لتوجيه الاهتمام نحو القضية الفلسطينية.
إلا أن هذا المقال يتلخص في ان تصريحات سموتريتش حول فرض السيادة الصهيونية على الضفة ليست مجرد كلام، بل تأتي كجزء من محاولة لإعادة طرح رؤية كوشنير بوسائل جديدة أكثر تطرفاً، وحرب غزة الأخيرة قد تكون خطوة تمهيدية لفرض سيطرة صهيونية أشمل، في ظل سعي الكيان لتثبيت سياسات تجعل من عملية الضم والتمدد أمراً واقعاً يقبل به المجتمع الدولي لاحقاً. ومع ذلك، فإن موقف الأردن الحازم وتشكيل جبهة عربية إسلامية قوية يمثلان عائقاً أمام هذه التحركات، ويعيدان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، في وجه محاولات التهميش أو التجاهل الدولي.

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