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استحقاقات نيابية دستورية

11/12/2024 11:27:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








بعد إجراء الانتخابات لمجلس النواب العشرين في منتصف أيلول الماضي، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة وتعديل القوانين الناظمة للعمل السياسي أي قانونيْ الانتخاب والأحزاب، ووصول بعض الأحزاب لمجلس النواب وفق القائمة الوطنية أو الحزبية بالإضافة للأعضاء فيها على القوائم المحلية، والتي تم إدخالها إلى نظامنا الانتخابي لتعزيز المشاركة الشعبية ومشاركة الألوان السياسية ممثلة بالأحزاب، وبعد إعلان النتائج في الجريدة الرسمية، ومن ثم صدور الإرادة الملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 18/11/ 2024 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتباراً من يوم الاثنين الواقع في 18/11/2024 وذلك عملاً بأحكام المادة (78/1) من الدستور، والمحددة باليوم الأول من شهر تشرين الأول كل سنة ويجوز للملك عندئذٍ إرجاء اجتماع مجلس الأمة على أن لا تتجاوز مدة هذا الإرجاء الشهرين، فإنه يُقرأ من ناحيتين: ناحية قانونية وأخرى سياسية.
أما القانونية، فقد أراد الملك من خلالها إعطاء السلطة القضائية الوقت المحدد بموجب الدستور لنظر الطعون الانتخابية بنتائج الانتخابات وفق المادة (71) من الدستور والتي انتهى تقديم الطعون والفصل فيها بتاريخ 2/11/2024، أما سياسياً، وفي ظل ما أُجري من تجويد على نظامنا الانتخابي ومشاركة الأحزاب بالغرفة التشريعية والرقابية الأولى فذلك لإعطاء وقت كافٍ لأعضاء مجلس النواب والأحزاب الذي فاز بعدد من مقاعد المجلس من مختلف الألوان السياسية من القيام بالتكتلات والائتلافات، التي تعطيها القوة والمكانة السياسية للدفاع عن برامجها خلال مدة عمر المجلس.
إن النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وتعديلاته قد بيّن في المادة (25) منه أحقية تشكيل الكتل النيابية من خلال مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% من عدد أعضاء المجلس، ويحق أيضاً لكتلتيْن أو أكثر تشكيل ائتلاف نيابي، والفرق بينهم دستورياً وقانونياً هو أن الكتل النيابية تتكون من أعضاء من حزب واحد أو تيار سياسي مشترك بالأفكار ويتبنون موقفاً موحداً داخل البرلمان، أما الائتلاف النيابي فيشمل تكتلات سياسية وأحزابا وتيارات متعددة تتفق على العمل المشترك لتحقيق أهداف وأغراض معينة من الائتلاف بينها في البرلمان.
في الوقت الحالي، نحن أمام استحقاقات دستورية منها خطاب العرش الملكي لافتتاح الدورة العادية ومن ثم القسم الدستوري لأعضاء المجلس وفق المادة (80)، ومن ثم الشروع باستحقاق انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم، ويليها تشكيل لجنة من أعضاء المجلس للرد على خطبة العرش أمام المجلس المقبل، إلى جانب استحقاقات سياسية مهمة نتمنى خلالها أن نكون أمام مجلس سياسي إيجابي قادر على تحقيق النتائج المرجوة منه، وليس مجلسا للمناكفات والصراعات والـ“شو أوف”.

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