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رجوع الرئيس المطور،،،

11/12/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








رجوع ترامب أخبار سيئة، يستطيع البعض التقاط بعض الأرقام والمؤشرات ليُطمئن نفسه ويُطمئننا، إلا أن الواقع غير ذلك، ما ننساه ان ترامب ليس شخصا سياسيًا او حزبيًا، وليس شخصًا اقتصاديا بالمعنى المعروف في العائلات الأميركية الاقتصادية العريقة مثل عائلة روتشيلد أو عائلة روكفلر، هو شخص عصامي متعهد بطولات مصارعة ومطور عقاري، ورغم مؤسسية النظام الأميركي إلا أنه شخص نرجسي لا يرى ولا يسمع إلا نفسه، فالعالم بالنسبة له سوق وفرصة تجارية والتعامل بين الناس صفقات ناجحة او فاشلة، والناس بما فيهم الحكام في العالم هم أشخاص إما ناجحون او فاشلون يحدد موقفه منهم بناء على تقيم ذاتي غالبا ما يكون ساذجًا.
فعلى سبيل المثال، موقفه من الحرب في أوكرانيا ليس موقفًا استراتيجيا أبدًا فهو يراها صفقة فاشلة لأن اميركا تدفع أكثر من اوروبا لتمويل هذه الحرب، ولهذا وعد بإنهائها في يوم واحد، حلف الناتو عبء على اميركا كما يراه، وذلك لان اميركا تمول اغلب ميزانية الحلف، الحروب في منطقة الشرق الأوسط بنظره عبثية لان هناك ((قادة فاشلين)) ولهذا وعد بإنهاء هذه الحروب، هكذا فقط يرى الأمور، فلا قضايا حقوق إنسان ولا قضايا وطنية وهو مشهور بازدراء القانون الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وخاصة الأنروا.
ومن جانب آخر فإنه عدو للإسلام السياسي، وأعتقد انه عدو للإسلام عمومًا، ولا ننسى هنا موقفه من جماعة الإخوان المسلمين والتلويح باعتبارها منظمة إرهابية. وقطعًا فإنه لن يمانع باستغلال))الخصام)) الشيعي السني والخلاف المذهبي عمومًا لبيع السلاح وإشعال حروب دينية في المنطقة!
العلاقة بينه وبين نتنياهو سيئة، لكن ما قدمه لإسرائيل غير مسبوق، ابتداء من نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بضم الجولان والاعتراف بشرعية المستوطنات في الضفة وصفقة القرن التي تعتبر تصفية للقضية الفلسطينية كقضية شعب واعتبارهم سكانا يبحثون عن إسكانات! وفي هذا الصدد فإن بعض المحللين السياسيين يعتقدون ان ما قام به في ولايته الأولى دعمًا لإسرائيل كان ((صفقة)) لضمان نجاحه في انتخابات عام (2020) التي هُزم بها امام بايدن وأنه قد لا يقوم بنفس الدور في دروته الرئاسية القادمة.
أتفق ان ترامب لن يؤثر كثيرا على العلاقة القائمة بين الأردن وأميركا ولن يؤثر على حجم المساعدات التي تقدم من اميركا للأردن، كما أتفق أنه يمكن التعامل مع ترامب باعتباره ((رجل أعمال)) يمكن أن تتوصل معه الى صفقات، لكن ترامب قد يعمل على تخليد اسمه - ضربة مقفي- وذلك مثلا بتوسيع أرض إسرائيل - وقد صرح مؤخرًا ان خريطة اسرائيل تبدو صغيرة - او يعمل على تصفية القضية الفلسطينية بدعم إجراءات صهيونية لضم الضفة او إحياء صفقة القرن ودعم تهجير ناعم او إنساني للفلسطينيين وهو ما يعتبر خطرًا وجودياً داهمًا على الأردن.
نعم، الأردن تخطى ((ترامبات)) ومطبات وتهديدات كثيرة في السابق والأردن ليس حلقة ضعيفة والشعب الأردني جاهز للنضال دفاعا عن شعبه ودستوره ووطنه، لكن الحذر واجب.
غاية القول القانون السائد في التطوير العقاري وترامب مطور عقاري، ان الأهمية في التطوير العقاري هي الموقع والموقع ثم الموقع أما السكان فهم عقبة تزال بدفع المال او بالبلطجة والتهديد والقوة، ما ينساه هؤلاء المطورون العقاريون ان هذه المرة ((وقعتهم)) مع مواطنين متمسكين بأرضهم وقيمهم وتراثهم، ولن يقهروا لا بالمال ولا بالحروب، بين ذهنية المطورين العقاريين ونضال الشعوب ومقاومتها من أجل حريتها وكرامتها فارق لا يعرفونه ونعرفه نحن والتاريخ يشهد على ذلك جنابك!

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