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نجري قصة تحوّل الشغف إلى تأثير مجتمعي تحت مظلة هاوي

11/12/2024 11:24:06 PM
(MENAFN- Al Watan) عشقت الدكتورة سارة فرهود قائدة نادي "نجري"، أحد أندية البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، هواية الجري منذ الطفولة، وحلمت بتأسيس نادٍ يجمع هواة هذه الرياضية.
كانت البداية بـ 50 شاباً وشابة يجمعهم شغف واحد وهو حب الركض، ويبحثون عن مكان يحتضنهم، ومنصة تعرض للعالم حماسهم وتشجع الآخرين على الانضمام إليهم.
في عام 2023، تحول الحلم إلى واقع ملموس مع انطلاق النادي على بوابة "هاوي"، إذ كانت هذه المنصة الجهة المثالية التي احتضنت فكرتهم، ووفرت لهم كل الدعم اللازم للنمو والتطور، حيث تقول الدكتورة سارة فرهود "كان الهدف بالنسبة لنا واضحاً منذ البداية، وهو نشر ثقافة رياضة الجري، وتوعية المجتمع بأهمية النشاط البدني، وتحسين الصحة العامة".
نجاح ونمو متصاعد

تضيف قائدة النادي: "لم يكن النجاح وليد الصدفة، بل كان ثمرة جهود متواصلة من أعضاء النادي. ففي غضون وقت قصير، ارتفع عدد الأعضاء ليصل إلى 60 عضو مسجل في بوابة "هاوي"، بالإضافة إلى مئات الأشخاص غير المسجلين الراغبين في الانضمام إلى النادي رسمياً، هذا النمو الهائل كان بمثابة دليل على نجاح الفكرة، وعلى قدرة النادي على جذب شريحة واسعة من المجتمع".
لم يتوقف النادي عند هذا الحد، بل وضع نصب عينيه أهدافاً طموحة للمستقبل. يسعى النادي إلى زيادة عدد أعضائه، وتوسيع نطاق فعالياته، والوصول إلى جميع مناطق المملكة. كما يطمح النادي إلى تنظيم سباقات ماراثون على مستوى المملكة، وتحقيق إنجازات رياضية على المستوى المحلي والدولي.
شباب سعودي طموح

تتابع الدكتورة سارة فرهود: "اليوم، أصبح نادي الجري نموذجاً يحتذى به في مجال أندية الهواة. إنه قصة نجاح حقيقية، قصة شباب سعودي طموح، وقصة لبوابة "هاوي" التي دعمت هذا الطموح وحولته إلى

ولعبت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" دوراً حيوياً في هذا النجاح. فقد قدمت للنادي منصة إعلانية واسعة، مما ساهم في زيادة الوعي بوجود النادي وجذب المزيد من الأعضاء. كما أتاحت البوابة للنادي الأدوات اللازمة لإدارة أنشطته وتنظيم فعالياته.
ووفرت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" بيئة ممتعة وثرية للهواة في ممارسة هواياتهم وشغفهم في المملكة، وكان لعشاق رياضة الجري نصيب من تلك الهوايات التي تدعمها البوابة، إذ لم تقتصر هذه الهواية على الممارسة الفردية فقط، بل إنها تطورت ونمت بشكل سريع، لاسيما بعد إطلاق البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة الذي يشكل أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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