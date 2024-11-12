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حماية البطاطا من الأمراض

11/12/2024 11:23:54 PM
(MENAFN- Al Watan) طور علماء التكنولوجيا الحيوية في جامعة سيبيريا الفيدرالية طريقة لمعالجة درنات البطاطا قبل الزراعة، حيث يتم رشها بمحلول بوليمر طبيعي تنتجه بعض البكتيريا ((بولي-3-هيدروكسي بوتيرات)) مع إضافة الآزوكسيتروبين الذي أثبت أنه علاج فعال ضد الفطريات ((مبيد الفطريات)).
تقول رئيسة الدراسة، وأستاذة قسم التكنولوجيا الحيوية في جامعة سيبيريا الفيدرالية، سفيتلانا برودنيكوفا: ((يترك مبيد الفطريات ((قشرة)) البوليمر ببطء، ويحمي الجذور والشتلات.
ويتحلل البوليمر نفسه، الذي يعمل كحامل لمبيد الفطريات، إلى الماء وثاني أكسيد الكربون بواسطة بكتيريا خاصة، والتي تعيش عادة باستمرار في التربة المحلية بكميات معينة، هذا البوليمر غير ضار بالبيئة على الإطلاق، كما يتضح من أكثر من عشر سنوات من الاختبار)). وأضافت برودنيكوفا، أن ميزة الطريقة المقترحة مقارنة بالطرق التقليدية لتجهيز البطاطا في الحيازات الزراعية هي انخفاض استهلاك مبيدات الفطريات.

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