حماية البطاطا من الأمراض

(MENAFN
- Al Watan)
طور علماء التكنولوجيا الحيوية في جامعة
سيبيريا الفيدرالية طريقة لمعالجة درنات البطاطا قبل الزراعة، حيث يتم رشها بمحلول بوليمر طبيعي تنتجه بعض البكتيريا ((بولي-3-هيدروكسي بوتيرات)) مع إضافة الآزوكسيتروبين الذي أثبت أنه علاج
فعال ضد الفطريات ((مبيد الفطريات)).
تقول رئيسة الدراسة، وأستاذة قسم التكنولوجيا الحيوية في جامعة سيبيريا الفيدرالية، سفيتلانا برودنيكوفا: ((يترك مبيد الفطريات ((قشرة)) البوليمر ببطء، ويحمي الجذور والشتلات.
ويتحلل البوليمر نفسه، الذي يعمل كحامل لمبيد الفطريات، إلى الماء وثاني أكسيد الكربون بواسطة بكتيريا خاصة، والتي تعيش عادة باستمرار في التربة المحلية بكميات معينة، هذا البوليمر غير ضار بالبيئة على الإطلاق، كما يتضح من أكثر من عشر سنوات من الاختبار)). وأضافت برودنيكوفا، أن ميزة الطريقة المقترحة مقارنة بالطرق التقليدية لتجهيز البطاطا في الحيازات الزراعية هي انخفاض استهلاك مبيدات الفطريات.
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