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صحف تقاضي X لانتهاك الحقوق الفكرية

11/12/2024 11:23:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت صحف فرنسية عدة، بينها لوفيغارو ولوموند ولو باريزيان، رفع دعوى قضائية ضد منصة ((إكس)) التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتهمة استخدام المحتوى الخاص بها من دون دفع ثمنه، وبالتالي انتهاك مبدأ ((الحقوق المجاورة)).
ويقام هذا الإجراء المشترك أمام المحكمة القضائية في باريس من جانب ((دور النشر الصحافية لو فيغارو وليزيكو ولو باريزيان ولوموند وتيليراما وكورييه إنترناسيونال ولو هافينغتون بوست ومنشورات مالزيرب ولو نوفيل أوبس))، على ما ورد في بيان.
وجرى إقرار مبدأ الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية للمنصات الرقمية في عام 2019 بموجب توجيه أوروبي.
ويسمح ذلك للصحف والمجلات أو وكالات الأنباء بتقاضي أموال عند إعادة استخدام محتواها من عمالقة القطاع الرقمي.
قبل هذا الإجراء المتعلق بالمضمون، رفعت هذه الصحف، وكذلك وكالة ((فرانس برس))، دعوى ضد منصة ((إكس)) وفرعها الفرنسي في إطار إجراء طارئ، متهمة إياها بعدم الرغبة في التفاوض.
وفي 24 مايو، حكم قاض في المحكمة القضائية في باريس لمصلحة المدعين، وأمر شبكة التواصل الاجتماعي بتزويدهم، في غضون شهرين، بسلسلة من البيانات التجارية التي تسمح لهم بتقويم الدخل الذي تجنيه من محتواهم.
لكن منصة ((إكس)) (تويتر سابقاً) ((لم تمتثل)) لهذا القرار حتى الآن، ((مما يدل على رغبتها الثابتة في التهرب من التزاماتها القانونية))، بحسب ما ذكرت الصحف في تبريرها لتحركها القانوني الجديد.

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