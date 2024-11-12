Wednesday, 13 November 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قلة الأصدقاء مفيدة للصحة

11/12/2024 11:23:54 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة حديثة أجريت على قرود الريسوس أن القرود المسنة التي تتواصل اجتماعيًا بشكل أقل لديها معدلات أقل من الأمراض المعدية. بعبارة أخرى، قد لا يكون الحفاظ على دائرة أصغر مجرد تفضيل شخصي، بل قد يكون في الواقع استراتيجية للبقاء.
وشملت الدراسة مجموعة من قرود المكاك الريسوسي الإناث البالغة، لفهم العلاقة بين الشيخوخة والقدرة على التواصل الاجتماعي والإصابة بالأمراض المختلفة بشكل أفضل.
وقام الفريق بدراسة العدد الإجمالي للأصدقاء والمعارف والشركاء الاجتماعيين لهذه القرود، والوقت الذي تقضيه في التواصل الاجتماعي، قبل النظر في عدد المرات التي أصيبت فيها بالأمراض المعدية، لتحديد ما إذا كان انخفاض الاتصال يمكن أن يقلل من خطر الإصابة، وخصوصاً مع الانخفاض في مستويات المناعة المرتبط بالعمر.
ووجدت الدراسة أن قرود المكاك الريسوسي الأكبر سناً ذات التفاعل الاجتماعي المحدود كانت أقل عرضة للإصابة بالأمراض.

MENAFN12112024000089011017ID1108879679

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث