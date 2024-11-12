البتال يزور سيتي سكيب - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/12/2024 11:23:39 PM
(MENAFN
- Al Watan)
زار وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، معرض
((سيتي سكيب العالمي))، وجناح الوزارة المشارك، الذي تنظمه وزارة البلديات والإسكان في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمُلهم - شمال مدينة الرياض- تحت شعار ((مستقبل الحياة)).
MENAFN12112024000089011017ID1108879678
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.