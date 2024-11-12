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طيف التوحد يرفع مبيعات الماعز القزم

11/12/2024 11:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد مربون وملاك للماعز القزم في مختلف مناطق ومحافظة المملكة ارتفاع مبيعات ((الماعز القزم)) بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، بعد تناقل توصية ((صحية)) تشير إلى فوائد وإيجابيات الحيوانات الأليفة، وتحديدًا ((الماعز القزم))، في مساعدة الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد على تحسين نموهم الاجتماعي والعاطفي، وصاحب ذلك توجيه من المتخصصين في المراكز العلاجية لاضطراب طيف التوحد باقتناء ((الماعز القزم)) في المنازل.
بديلة للكلاب والقطط
أبان المربون خلال أحاديثهم أن تلك التوصية الصحية، التي توصي باقتناء ((الماعز القزم)) في المنازل، ستكون بديلة لاقتناء البعض في المنازل للكلاب والقطط، وأن الفروق شاسعة بين ((الماعز القزم)) وغيرها من الحيوانات الأخرى، ومن بينها الناحيتان الصحية والمادية، لافتين إلى أن الأسواق المحلية تشهد في الفترة الأخيرة زيادة في أعداد مربي ((الماعز القزم))، وكذلك المستثمرون فيه، وقريبًا سيتم التوجه إلى تخصيص متاجر لتسويق ((الماعز القزم)) في المواقع التجارية المختلفة، وتوفير مستلزماتها واحتياجاتها، والخدمات التي تتطلبها، من تغذية وخدمات بيطرية، وموضحين أن التوصية الصحية في ذلك لمصابي اضطراب طيف التوحد تتضمن الخدمة المتكاملة في المراكز النهارية، وكذلك اللعب والمرح من ((الماعز القزم)) في المنازل.
البيئة المناسبة
رسم مربون خارطة طريق لتربية ((الماعز القزم)) في المنازل، وذلك بتوفير البيئة المناسبة، والأعلاف الجيدة، والفيتامينات بشكل منتظم، ونظافة الماعز والمكان، والمتابعة المستمرة، والعلاج عند الحاجة، والالتزام بجدول التطعيمات والتحصينات الموسمية، والفحص الدوري، للتأكد من خلوه من الأمراض، وهي من الفصائل السهلة التأقلم في بيئتنا المحلية.
الاكتفاء الذاتي
بدوره، أوضح رئيس جمعية الثروة الحيوانية في الأحساء، عبدالعزيز بو موزة، أن الجمعية أخذت على عاتقها رعاية كل ما يرتبط بالثروة الحيوانية، والهوايات والروابط، وذلك للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، وتطويره للوصول به إلى أعلى المستويات.
‏وأضاف: ((يعتبر الماعز القزم أحد الأصناف التي نحرص على تطويرها وزيادة إنتاجها، والوصول إلى أعلى المستويات، حيث يعتبر هذا الصنف محببا لجميع أفراد المجتمع، لصغر حجمه وجماله، ‏ونحرص على تشجيع المربين على الحفاظ على السلالات النادرة وزيادة إنتاجها)). و‏أكد بو موزة أن هناك زيادة في أعداد مربي ((الماعز القزم)) في الأحساء ومناطق ومحافظات المملكة، وهناك توسع في إنتاجه، وكذلك توريده.

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