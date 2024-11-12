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انفراجة جديدة في تشخيص التصلب الضموري

11/12/2024 11:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة قد تغير مسار تشخيص وعلاج التصلب الضموري، أعلن باحثون من مختبرات كيمياء الدماغ في وايومنغ تطوير اختبار دم مبتكر يمكنه اكتشاف مرض التصلب الجانبي الضموري بدقة غير مسبوقة. هذا الاكتشاف يعد بارقة أمل للعديد من المرضى الذين ينتظرون طويلا للحصول على تشخيص نهائي.
ويتسبب هذا المرض في تدهور الخلايا العصبية المسؤولة عن التحكم في حركة العضلات، مما يؤدي إلى الشلل، وغالبًا ما يكون قاتلا في غضون عامين إلى خمسة أعوام. حاليًا، يعتمد الأطباء في تشخيص هذا المرض على الملاحظة السريرية، مما قد يستغرق شهورًا أو حتى سنوات، ويؤدي أحيانًا إلى تشخيصات خاطئة.
بصمة فريدة
في هذا السياق، تمكن الباحثون من تحديد بصمة فريدة مكونة من ثماني جزيئات صغيرة في الدم، تُعرف باسم الحمض النووي الريبي الدقيق (miRNAs). تعمل هذه الجزيئات كأدوات تحكم خلوية، وتنظم وظائف متعددة في الجسم. وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Brain Communications، أن مرضى التصلب الجانبي الضموري يمتلكون نمطًا مميزًا من هذه الجزيئات يختلف تمامًا عن الأفراد الأصحاء أو المصابين بحالات عصبية مشابهة.
وقد استندت هذه الدراسة إلى تحليل عينات دم من 331 فردًا، بما في ذلك 119 مريضًا بالتصلب الجانبي الضموري و150 فردًا صحيًا. وأظهرت النتائج أن اختبار الدم لديه حساسية تصل إلى 100% في بعض التحليلات، مع خصوصية تصل إلى 97%. هذه النتائج تعتبر مثيرة للإعجاب في مجال الاختبارات التشخيصية، حيث يواجه العلماء تحديات في تحقيق كل من الحساسية والخصوصية في آن واحد.
التشخيص السريع
تعمل miRNAs الثماني معًا لتشكيل بصمة فريدة في الدم، مما يمكن الأطباء من تمييز التصلب الجانبي الضموري عن الحالات المشابهة. هذا قد يقلل من عدد التشخيصات الخاطئة، التي تصل نسبتها إلى 68% في بعض الحالات، ويسمح بتدخلات مبكرة تؤدي إلى نتائج أفضل للمرضى.
وأوضح الدكتور ساندرا باناك، كبير مؤلفي الدراسة: ((التشخيص السريع سيمكن من بدء العلاج في وقت مبكر، مما يؤدي إلى تحسين النتائج للمرضى)). وعلى الرغم من أن الاختبار لم يُعتمد بعد في العيادات، فإن الباحثين يتوقعون أن يُستخدم كأداة مساعدة لدعم طرق التشخيص الحالية.
- مرض التصلب اللويحي، المعروف أيضًا بالتصلب المتعدد (Multiple Sclerosis)، هو مرض مناعي مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الدماغ والحبل الشوكي.
- الأعراض تشمل التعب الشديد، وضعف العضلات، وصعوبة في التنسيق والتوازن، ومشاكل في الرؤية (مثل الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية الجزئي)، وتنميل أو وخز في الأطراف، ومشاكل في الذاكرة والتركيز.

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