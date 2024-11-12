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تجديد الخطاب الديني

11/12/2024 11:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تجديد الخطاب الديني ضرورة ملحة وليس مجرد رفاهية ثقافية. كثير من الملحدين يكتبون على معرفاتهم على مواقع السوشيال ميديا؛ بأنهم ملحدون من خلفيات مسلمة ((بغض النظر عن التيار الذي كانوا ينتمون إليه)). هؤلاء الشباب، والفتيات لم يلحدوا بسبب نظرية التطور، ولا بسبب الانفجار العظيم لأن هذه النظريات العلمية؛ يتم تجاهلها في أغلب الدول العربية؛ بل أحياناً يُذهب إلى أبعد من ذلك؛ وهو التحريم! وليس سبب بروز ظاهرة الإلحاد؛ انتشرت كتب الإلحاد لأنه لا يوجد شيء اسمه: كتب لنشر الإلحاد. وكذلك هذه الظاهرة؛ لم تغذها كتب الفلسفة والفلاسفة لأنها ليست منتشرة بل هي ممنوعة في أكثر الدول العربية. هؤلاء الشباب والفتيات، ألحدوا بسبب الخطاب الديني المتزمت، المتشدد، المتطرف، المتخلف، الذي لم يعد يتماشى، ولا يتماهى مع العقل، ولا الحياة الإنسانية البسيطة. فخذ مثالاً جوال الكاميرا في بداية ظهوره؛ كان محرماً ويتم الكشف عن أجهزة الجوال ومن ثم كسر الكاميرا بحجة التحريم! أيضاً، لا ننسى في مطلع التسعينيات الفتاوى والخطب الرنانة عن أن الأطباق الفضائية عبارة عن ((تدييث)) وفسق، وفجور، ومن كبائر الأمور! لذا، ينبغي ألا ننتظر موافقة رجال الدين لتجديد الخطاب الديني، فأثناء قيام الخلافة العثمانية، حرم بعض الفقهاء الطباعة بحجج مضحكة كأنها تعمل بمساعدة العفاريت. فما الذي نتج عن ذلك؟
نتج عن ذلك أن تأخر العرب والمسلمون 400 سنة؛ بسبب رأي لم يُدرِك التطور التكنولوجي الحاصل. لذا، لا ينبغي أن ننتظر علماء الدين حتى يعطوا الضوء الأخضر لأن عقلية لعض رجال الدين قد تكون مغيبة عن الواقع.
وعلينا ألا ننسى أن العالم العربي كان على مفترق طريقين، طريق ابن رشد العالم والفيلسوف، وطريق ابن تيمية فاختار العرب طريق ابن تيمية ونبذوا الفلسفة والفلاسفة، فتأخر العرب ودفعوا ثمن ذلك كثيراً، ولا زلنا ندفعه حتى اللحظة. ولكن في المقابل الغرب فتح بابه لابن رشد، فترجم لهم كتب الفلسفة اليونانية القديمة؛ فتلقفوها تلقف الظمآن للماء؛ وقامت البرتغال وإسبانيا ببناء تمثالين لابن رشد عرفاناً بجهود هذا الفيلسوف! وتقدمت أوروبا. بينما لا تزال كتبه من المحرمات، في كثير من الدول العربية!

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