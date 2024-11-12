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5 شروط لنفاذ وحجية التوقيع الإلكتروني

11/12/2024 11:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت وزارة العدل 5 اشتراطات للتوقيع الإلكتروني، ليكون مقبولاً ومنتجًا لأثاره النظامية، وذلك وفقًا لمقتضى المادة الـ 10 من اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية.
وتضمنت الاشتراطات الـ5 لحجية التوقيع، أن يكون مرتبطًا بشهادة تصديق رقمي صادرة من مركز المعلومات الوطني أو من مقدم خدمات التصديق المرخص له، وأن تكون شهادة التصديق الرقمي المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع، مع توافر الحد الأدنى من البنية الفنية و الإدارية، وكذلك الموارد ذات الصلة التي تتحقق بها السيطرة على إجراءات التوقيع وضمان سرية البيانات، والحفاظ على سلامة بيانات هوية الموقع، وتوافقها مع شهادة التصديق الرقمي.
ارتباط منطقي
يفرض على صاحب التوقيع الإلكتروني الالتزام بجميع الشروط الواردة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بالمركز الوطني للتصديق الرقمي، أو بمقدم خدمات التصديق فيما يتعلق بإجراءات التوقيع الإلكتروني، بما لا يتعارض مع الانظمة واللوائح ذات الصلة، اما إذا تم التوقيع الإلكتروني بالاشتراك مع منظومة بيانات الكترونية لدى الموقع فيشترط، سلامة الارتباط المنطقي والفني بين منظومة التوقيع الإلكتروني، ومنظومة البيانات الإلكترونية، ومن ثم خلوها من العيب الفنية التي قد تؤثر في صحة انعقاد التوقيع وإرساله.
تقنية حيوية
التوقيع الإلكتروني هو أي عملية إلكترونية تشير إلى الموافقة أو القبول لمستند أو معاملة، وتوفر التوقيعات الإلكترونية بديلاً رقميًا للتوقيعات المكتوبة بخط اليد، مما يسمح بتوقيع الاتفاقيات والعقود إلكترونيًا بدلاً من الطريقة الورقية التقليدية، ومع تسارع التحول الرقمي العالمي في جميع الصناعات، أصبحت التوقيعات الإلكترونية تقنية حيوية لتمكين العمليات التجارية الرئيسية عن بعد مع الحفاظ على الأمن والصلاحية القانونية.
اتفاق الأطراف
توفر التوقيعات الإلكترونية نفس الوضع القانوني للتوقيعات الرقمية مثل المستندات الورقية التقليدية ذات التوقيعات المكتوبة بخط اليد، وهي تشير إلى موافقة واتفاق الأطراف على العقود والوثائق الملزمة قانونًا، ومن الآثار المرتبة القانونية للتوقيع الإلكتروني، أنه لا يمكن إنكار الأثر للتوقيعات الإلكترونية فقط بسبب تنسيقها الرقمي، ولا يقبل في الغالب إبطال العقود والسجلات الإلكترونية أو اعتبارها غير قابلة للتنفيذ إذا كانت تحتوي على توقيع إلكتروني، وتحمل نفس الوزن والأثر القانوني مثل توقيعات الحبر الرطب التقليدية.
عناصر فنية مطلوبة للتوقيع الإلكتروني
ـ شهادة التصديق على جميع المعلومات الدالة على المركز أو مقدم خدمات التصديق وتوقيعها الإلكتروني.
ـ نوع التوقيع ونطاق عمله ورقمه التسلسلي.
ـ تاريخ التوقيع وفترة سريانه.
ـ بيانات هوية صاحب التوقيع ونطاق استخدام التوقيع.

MENAFN12112024000089011017ID1108879664

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