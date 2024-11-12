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ثنائي الاتحاد يكثف برنامجه العلاجي

11/12/2024 11:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد فترة التوقف الحالية محاولات اتحادية مستمرة لتجهيز الثنائي الدفاعي فواز الصقور وعبد الإله العمري من أجل العودة مجددا للمشاركة في المباريات بعد فترة التوقف. ويعاني العمري من شد في العضلة الضامة أصيب به خلال مواجهة العروبة الأخيرة، التي كسبها النمور 2 / صفر، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
في المقابل، تلقى فواز الصقور صدمة على مستوى السمانة، أبعدته عن آخر 5 مباريات بمختلف المسابقات.
وبينت مصادر أن العمري والصقور يواصلان جلسات التأهيل والعمل في النادي رغم الإجازة التي منحها مدرب العميد، الفرنسي لوران بلان، لجميع اللاعبين.
ويأتي ذلك، بسبب رغبة الثنائي في العودة سريعا للمشاركة، في الوقت الذي ينافس فيه الاتحاد على ثنائية الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ومنح بلان إجازة 6 أيام للفريق، بسبب فترة التوقف الدولي الحالية، على أن يستأنف تدريباته غدا؛ استعدادا لمواجهة الفتح المقرر إقامتها في الـ24 من نوفمبر الجاري لحساب الجولة الـ11 للدوري.

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