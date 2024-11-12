ثنائي الاتحاد يكثف برنامجه العلاجي

(MENAFN
- Al Watan)
تشهد فترة التوقف الحالية محاولات اتحادية مستمرة لتجهيز الثنائي الدفاعي فواز الصقور وعبد الإله العمري من أجل العودة مجددا للمشاركة في المباريات بعد فترة التوقف. ويعاني العمري من شد في العضلة الضامة أصيب به خلال مواجهة العروبة الأخيرة، التي كسبها النمور 2 / صفر، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
في المقابل، تلقى فواز الصقور صدمة على مستوى السمانة، أبعدته عن آخر 5 مباريات
بمختلف المسابقات.
وبينت مصادر أن العمري والصقور يواصلان جلسات التأهيل والعمل في النادي رغم الإجازة التي منحها مدرب العميد، الفرنسي لوران بلان، لجميع اللاعبين.
ويأتي ذلك، بسبب رغبة الثنائي في العودة سريعا للمشاركة، في الوقت الذي ينافس فيه الاتحاد على ثنائية الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ومنح بلان إجازة 6 أيام للفريق، بسبب فترة التوقف الدولي الحالية، على أن يستأنف تدريباته غدا؛ استعدادا لمواجهة الفتح المقرر إقامتها في الـ24 من نوفمبر الجاري لحساب الجولة الـ11 للدوري.
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