أخضر الشاطئية يواجه إنجلترا

(MENAFN
- Al Watan)
يفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم
الشاطئية، اليوم، مبارياته في بطولة كأس نيوم الدولية 2024، لمنتخبات الرجال، عندما يلتقي نظيره منتخب
إنجلترا على ملعب شاطئ نيوم الترابي.
وأنهى أخضر الشاطئية تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الملعب الترابي الذي سيحتضن كافة مباريات
البطولة، تحت إشراف المدرب ((البرازيلي)) قوقا زولوكوفيك، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها اللاعبون ما طلبه المدرب في التدريبات.
تجدر الإشارة إلى أن أخضر الشاطئية يحتل المرتبة 24 عالميًا حسب التصنيف الدولي للعبة الذي أصدره مؤخرًا.
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