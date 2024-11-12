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أخضر الشاطئية يواجه إنجلترا

11/12/2024 11:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) يفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، اليوم، مبارياته في بطولة كأس نيوم الدولية 2024، لمنتخبات الرجال، عندما يلتقي نظيره منتخب إنجلترا على ملعب شاطئ نيوم الترابي.
وأنهى أخضر الشاطئية تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الملعب الترابي الذي سيحتضن كافة مباريات البطولة، تحت إشراف المدرب ((البرازيلي)) قوقا زولوكوفيك، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها اللاعبون ما طلبه المدرب في التدريبات.
تجدر الإشارة إلى أن أخضر الشاطئية يحتل المرتبة 24 عالميًا حسب التصنيف الدولي للعبة الذي أصدره مؤخرًا.

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