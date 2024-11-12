الهلال يتمسك بعاداته خلال التوقف

(MENAFN
- Al Watan)
تمسك الهلال بعادته، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وبين أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، قرر عدم خوض مباريات
ودية خلال فترة التوقف، مكتفيا بالتدريبات الاعتيادية والمناورات الفنية خلال البرنامج اليومي، بعد عودة اللاعبين من الإجازة غدا، وأشارت إلى أن جيسوس سيستعين بعدد من لاعبي فريق الشباب بالنادي لإكمال نصاب اللاعبين في التدريبات.
فبعد استدعاء اللاعبين الدوليين لمنتخبات بلادهم، خلال فترة التوقف، تبقى 12 لاعبًا فقط مع الهلال، بينهم 3 لاعبين مصابين، هم سالم الدوسري، وروبن نيفيز، ومحمد العويس.
وكان جيسوس رفض أيضا خوض مباريات ودية، خلال فترة التوقف الماضية، التي كانت في أكتوبر الماضي.
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