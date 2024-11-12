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الهلال يتمسك بعاداته خلال التوقف

11/12/2024 11:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تمسك الهلال بعادته، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وبين أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، قرر عدم خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف، مكتفيا بالتدريبات الاعتيادية والمناورات الفنية خلال البرنامج اليومي، بعد عودة اللاعبين من الإجازة غدا، وأشارت إلى أن جيسوس سيستعين بعدد من لاعبي فريق الشباب بالنادي لإكمال نصاب اللاعبين في التدريبات.
فبعد استدعاء اللاعبين الدوليين لمنتخبات بلادهم، خلال فترة التوقف، تبقى 12 لاعبًا فقط مع الهلال، بينهم 3 لاعبين مصابين، هم سالم الدوسري، وروبن نيفيز، ومحمد العويس.
وكان جيسوس رفض أيضا خوض مباريات ودية، خلال فترة التوقف الماضية، التي كانت في أكتوبر الماضي.

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