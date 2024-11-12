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العالمي يتحرك للتمسك بنجومه

11/12/2024 11:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تتحرك إدارة النصر نحو التجديد لثلاثة لاعبين دفعة واحدة، قبل دخولهم الفترة الحرة في يناير المقبل، وهم عبدالله الخيبري ومحمد آل فتيل ومختار علي، خشية رحيلهم عن العالمي مجاناً.
من جهة أخرى، تفوق الحارس الشاب مبارك أبوالعينين على كل من البرازيلي بينتو الحارس الأساسي للفريق السعودي، وبديله نواف العقيدي في تحد خاص، الجهاز المساعد للإيطالي ستيفانو بيولي يتعلق بسرعة رد الفعل.
التمسك بالثلاثي
بينت مصادر أن إدارة النصر بدأت إجراءات تجديد عقود الثلاثي عبدالله الخيبري ومحمد آل فتيل ومختار علي، خشية رحيلهم مجاناً. وأوضحت أن إدارة العالمي تدرس الانتهاء من هذا الملف، قبل دخول الثلاثي الفترة الحرة، التي تتيح لهم التوقيع لأي ناد آخر دون الرجوع للنصر، بعد شهرين. وكان فارس نجد تعاقد مع الخيبري في يناير 2019، قادما من الشباب، ولم يرحل منذ ذلك الحين، وأصبح ركيزة أساسية في الفريق. ولحق به مختار علي بعد أشهر قليلة، قادمًا من فيتيسه آرنهيم الهولندي، وأعاره النصر لاحقاً مرتين متتاليتين للطائي بين يناير 2022 ويونيو 2023، ثم الفتح خلال الموسم الماضي، قبل أن يعود مجدداً مطلع الموسم الجاري. وكان آل فتيل انضم لصفوف النصر صيف 2021، بعد نهاية عقده مع الأهلي.
تحدي السرعة
أظهر حارس المرمى الشاب مبارك أبوالعينين تفوقاً لافتاً على كل من البرازيلي بينتو الحارس الأساسي للفريق السعودي، وبديله نواف العقيدي في تحد خاص. وأجرى الجهاز المساعد للإيطالي ستيفانو بيولي تحدياً خاصاً يتعلق بسرعة رد الفعل، وذلك على هامش أحد التدريبات.
ويعتمد التدريب على سرعة كل حارس في لمس طرف الطاولة من جهته عند رؤية اللون الذي تشير إليه دائرة الضوء ما بين الأصفر والأحمر.
وتفوق أبوالعينين (18 عاماً) على زميله بينتو الذي خسر أيضاً أمام العقيدي.
ثم فاز أبوالعينين في جولة التحدي الأخيرة ضد العقيدي.
يذكر أن الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر يعتمد بشكل أساسي على بينتو الذي يقدم مستويات مميزة منذ انتقاله إلى العالمي قادماً من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.
-3 نصراويين شارفوا على دخول الفترة الحرة
-الخيبري وآل فتيل ومختار يدخلون الفترة الحرة بعد شهرين
-الإدارة النصراوية تخشى رحيل الثلاثي مجاناً خلال الفترة المقبلة
-2019 شهد تعاقد العالمي مع الخيبري ومختار
-2021 تعاقد فارس نجد مع آل فتيل
-أبوالعينين تفوق على بينتو والعقيدي في تحدي السرعة

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