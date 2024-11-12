العالمي يتحرك للتمسك بنجومه

(MENAFN
- Al Watan)
تتحرك إدارة النصر نحو التجديد لثلاثة لاعبين دفعة واحدة، قبل دخولهم الفترة الحرة في يناير المقبل، وهم عبدالله الخيبري ومحمد آل فتيل ومختار علي، خشية رحيلهم عن العالمي مجاناً.
من جهة أخرى، تفوق الحارس الشاب مبارك أبوالعينين على كل من البرازيلي بينتو الحارس الأساسي للفريق السعودي، وبديله نواف العقيدي في تحد خاص، الجهاز المساعد للإيطالي ستيفانو بيولي يتعلق بسرعة رد الفعل.
التمسك بالثلاثي
بينت مصادر أن إدارة النصر بدأت إجراءات تجديد عقود الثلاثي عبدالله الخيبري ومحمد آل فتيل ومختار علي، خشية رحيلهم مجاناً. وأوضحت أن إدارة العالمي تدرس الانتهاء من هذا الملف، قبل دخول الثلاثي الفترة الحرة، التي تتيح لهم التوقيع لأي ناد آخر دون الرجوع للنصر، بعد شهرين. وكان فارس نجد تعاقد مع الخيبري في يناير 2019، قادما من الشباب، ولم يرحل منذ ذلك الحين، وأصبح ركيزة أساسية في الفريق. ولحق به مختار علي بعد أشهر قليلة، قادمًا من فيتيسه آرنهيم الهولندي، وأعاره النصر لاحقاً مرتين متتاليتين للطائي بين يناير 2022 ويونيو 2023، ثم الفتح خلال الموسم الماضي، قبل أن يعود مجدداً مطلع الموسم الجاري. وكان آل فتيل انضم لصفوف النصر صيف 2021، بعد نهاية عقده مع الأهلي.
تحدي السرعة
أظهر حارس المرمى الشاب مبارك أبوالعينين تفوقاً لافتاً على كل من البرازيلي بينتو الحارس الأساسي للفريق السعودي، وبديله نواف العقيدي في تحد خاص. وأجرى الجهاز المساعد للإيطالي ستيفانو بيولي تحدياً خاصاً يتعلق بسرعة رد الفعل، وذلك على هامش أحد التدريبات.
ويعتمد التدريب على سرعة كل حارس في لمس طرف الطاولة من جهته عند رؤية اللون الذي تشير إليه دائرة الضوء ما بين الأصفر والأحمر.
وتفوق أبوالعينين (18 عاماً) على زميله بينتو الذي خسر أيضاً أمام العقيدي.
ثم فاز أبوالعينين في جولة التحدي الأخيرة ضد العقيدي.
يذكر أن الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر يعتمد بشكل أساسي على بينتو الذي يقدم مستويات مميزة منذ انتقاله إلى العالمي قادماً من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.
-3 نصراويين شارفوا على دخول الفترة الحرة
-الخيبري وآل فتيل ومختار يدخلون الفترة الحرة بعد شهرين
-الإدارة النصراوية تخشى رحيل الثلاثي مجاناً خلال الفترة المقبلة
-2019 شهد تعاقد العالمي مع الخيبري ومختار
-2021 تعاقد فارس نجد مع آل فتيل
-أبوالعينين تفوق على بينتو والعقيدي في تحدي السرعة
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