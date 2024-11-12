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5 أسلحة لتحقيق أحلام رينارد والأخضر

11/12/2024 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تترقب جماهير الكرة السعودية الظهور الأول للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بعد عودته لقيادة الجهاز الفني للمنتخب السعودي، خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني.
وتأتي عودة رينارد لتولي المهمة بعد 18 شهرا من رحيله، حيث قرر قبول التحدي في الوقت الذي يعاني فيه الأخضر من تراجع شديد على مستوى نتائج التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026. وأبدى رينارد ثقته في الأسماء الموجودة حاليا في قائمة الأخضر، إلا أن المؤكد أن هناك 5 أسماء مميزة ستكون السلاح الفتاك الذي سيعتمد عليه المدرب الفرنسي، فمن هو الخماسي الذي سيعتمد عليه رينارد خلال مواجهتي أستراليا غدا، وإندونيسيا الثلاثاء المقبل؟.
ومن سيعوض غياب سالم الدوسري الغائب عن المباراتين للإصابة، وما هي حلول المدرب الفرنسي لإعادة توهج الصقور.
خماسي الأحلام
هناك العديد من الأسماء التي ستدعم أحلام رينارد في مباراته الأولى بعد العودة، عندما يحل ضيفا على أستراليا، ظهر غد، لحساب الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.
فالعنصر الأول هو سلمان الفرج الذي عاد مجددا لارتداء قميص الصقور بعد فترة طويلة من الغياب، بسبب أزمته الشهيرة مع مانشيني. ويمتلك الفرج قدرات فنية بارزة متمثلة في ربط الخطوط، بالإضافة لشخصيته القيادية الكبيرة داخل وخارج الملعب، والتي ستدعم حظوظ المنتخب السعودي. وعانى ((الأخضر)) من هشاشة واضحة في وسط الملعب خلال الفترة الماضية، ولكن النسق سيرتفع بعد عودة محمد كنو من الإيقاف وإمكانية مشاركته بجانب سلمان الفرج، لتكوين ثنائية رائعة. وسبق وأن لعب الثنائي بصورة مستمرة مع الهلال والمنتخب السعودي تحت قيادة رينارد، ونجحا في الظهور بشكل جيد، نظرا للتفاهم الكبير بينهما، ليصبح كنو هو ثاني أهم العناصر في كتيبة المدرب الفرنسي أمام أستراليا. ويتمثل الاسم الثالث في ياسر الشهراني الذي عاد أيضاً للمنتخب السعودي، بعد استبعاده المستمر تحت قيادة مانشيني، حيث من المتوقع أن يقود الجبهة اليسرى، بعد سلسلة من التجارب في هذا المركز، والتي لم تؤت بثمارها.
ويتمثل السلاح الرابع الذي سيدعم رينارد في مهمته، في المهاجم صالح الشهري، الذي يمر بفترة رائعة مع الاتحاد، حيث يعتبر ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف تحت قيادة المدرب الفرنسي بالولاية الأولى. وسجل الشهري 9 أهداف وصنع هدفين في 22 مباراة دولية مع رينارد، ليجاور السلاح الخامس المتمثل في فراس البريكان، ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف رفقة المدرب الفرنسي مع الصقور. وأحرز البريكان 6 أهداف وصنع هدفين في 30 مباراة مع رينارد، ومن المتوقع أن يشارك أساسيا ضد أستراليا، ليدعم كتيبة المدرب الفرنسي بجانب الأسماء الأخرى المذكورة.
بديل سالم
يعاني رينارد، في مهمته الأولى من غياب سالم الدوسري، الذي يعتبر أحد أهم أسلحة الجيل الحالي، للإصابة. وقرر رينارد ضم محمد القحطاني، جناح الهلال الشاب، لقائمة ((الأخضر)) لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026. وبخلاف القحطاني، فإن رينارد يمتلك عدة بدائل جيدة لتعويض الدوسري، يأتي على رأسها إمكانية الزج بالمهاجم المخضرم فراس البريكان في الجناح الأيسر، وهو المركز الذي ظهر فيه مع الأهلي في عدة مناسبات بالموسم الجاري، وكذلك مع رينارد في ولايته الأولى.
فضلا عن قدرة ناصر الدوسري على لعب هذا الدور، نظرا لقدرته على الاختراق بالعمق، وإرسال الكرات العرضية من الجهة اليسرى، بالإضافة إلى وجود الجناح الشاب مروان الصحفي، المحترف ضمن صفوف بيرشوت البلجيكي، حيث يقدم مستويات لافتة خلال الموسم الجاري، بتسجيل 4 أهداف في 7 مباريات. ويمتلك الصحفي إمكانيات بارزة تمكنه من اللعب كجناح أيمن أو أيسر، بالإضافة لقدرته على المشاركة كرأس حربة، وهو المركز الذي يتم الاعتماد عليه فيه بناديه البلجيكي، نظرا لسرعاته الفائقة.
3 آلاف مشجع
وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم خطة تضمن تواجد أكبر عدد من الجماهير في ملعب مواجهة الأخضر وأستراليا، حيث تم منح المنتخب السعودي 3000 تذكرة، قام بتوزيع 1800 تذكرة منها على المبتعثين السعوديين وعائلاتهم في ملبورن.
بينما وُزعت التذاكر المتبقية عبر مسار إلكتروني لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المشجعين، ومن المقرر أن تصل رابطة جماهير الأخضر إلى ملبورن اليوم، من أجل الحضور في الملعب ومساندة المنتخب السعودي.
-5 أسلحة يعتمد عليها رينارد لإنقاذ الأخضر
-عودة الفرج والشهراني أبرز الأسلحة التي يفضلها رينارد
-كنو سيدعم الفرج في قيادة الوسط
-الشهري والبريكان أبرز أسلحة الفرنسي الهجومية
-4 لاعبين مرشحون لتعويض غياب الدوسري
-3 آلاف مشجع سعودي لدعم الصقور في ملبورن

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