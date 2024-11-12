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إيران: لا رجعة في تطوير العلاقات مع السعودية

11/12/2024 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد حضوره القمة العربية الإسلامية في الرياض، شدد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، على أن العلاقة مع السعودية مهمة وضرورية لشعبي البلدين والمنطقة.
كما أكد أن تعزيز تلك العلاقات لا رجعة فيه، مضيفاً أن ((العلاقة مع السعودية مهمة وضرورية لشعبي البلدين والمنطقة)).
وقال في تصريحات أمس، ((نثمن إدانة السعودية للهجوم الإسرائيلي على إيران)).
إلى ذلك، أوضح أن ((تعميق العلاقات مع المملكة سيشمل التعاون الإقليمي)).
بحث العلاقات الثنائية
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان التقى النائب الأول للرئيس الإيراني، أول من أمس، في العاصمة الرياض، وثمن عارف المواقف السعودية تجاه غزة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
أما خلال القمة، فقال عارف إن الاحتلال الإسرائيلي لا يهتم بالقوانين والمبادئ الإنسانية ولا يحترم ميثاق الأمم المتحدة ويجب إيقاف جرائمه.
وأوضح أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة ولبنان والتنسيق على المستوى الدولي لتوزيع المساعدات الإنسانية الضرورية، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مؤكدا أهمية اتخاذ إجراءات رادعة اتجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مجازر يومية.
الاعتراف بفلسطين
بدورها، وجهت القمة العربية-الإسلامية في بيانها الختامي، انتقادات عديدة ضد إسرائيل، وحثت المجتمع الدولي على وقف العنف والتصعيد في غزة ولبنان، والاعتراف بدولة فلسطين، والعمل على تجميد مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة.
كما طالبت الدول كافة بحظر تصدير الأسلحة لتل أبيب، وإدانة قرار الكنيست الإسرائيلي وقف عمل الأونروا.
وقد تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أشاد فيه بمبادرة السعودية للدعوة إلى قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، متمنيا للقمة النجاح والتوفيق.

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