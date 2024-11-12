استئصال القولون السيني لمريضة

(MENAFN
- Al Watan)
نجح فريق الجراحة العامة بمستشفى جازان العام بتجمع جازان الصحي في استئصال القولون السيني بالمنظار، مع عمل توصيلة بين القولون النازل والجزء الأوسط من المستقيم لمريضة بنجاح تام.
وأوضح الفريق الطبي أن المريضة حضرت إلى عيادة الجراحة العامة، وكانت تعاني من إمساك مزمن، وتم عمل منظار للقولون، حيث تبين وجود ورم في القولون السيني مع وجود انسداد بنسبة 50 % بالقولون.
وأضاف بأنه وبعد إجراء الأشعة المقطعية والتحاليل اللازمة، تم اتخاذ القرار لإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم واستغرقت العملية 3 ساعات، تم من خلالها استئصال القولون السيني مع الأوعية اللمفاوية المغذية للورم، وتوصيل ما تبقى من القولون النازل مع المستقيم الأوسط، وتكللت بالنجاح، حيث تماثلت المريضة للشفاء وغادرت المستشفى.
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