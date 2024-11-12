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استئصال القولون السيني لمريضة

11/12/2024 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح فريق الجراحة العامة بمستشفى جازان العام بتجمع جازان الصحي في استئصال القولون السيني بالمنظار، مع عمل توصيلة بين القولون النازل والجزء الأوسط من المستقيم لمريضة بنجاح تام.
وأوضح الفريق الطبي أن المريضة حضرت إلى عيادة الجراحة العامة، وكانت تعاني من إمساك مزمن، وتم عمل منظار للقولون، حيث تبين وجود ورم في القولون السيني مع وجود انسداد بنسبة 50 % بالقولون.
وأضاف بأنه وبعد إجراء الأشعة المقطعية والتحاليل اللازمة، تم اتخاذ القرار لإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم واستغرقت العملية 3 ساعات، تم من خلالها استئصال القولون السيني مع الأوعية اللمفاوية المغذية للورم، وتوصيل ما تبقى من القولون النازل مع المستقيم الأوسط، وتكللت بالنجاح، حيث تماثلت المريضة للشفاء وغادرت المستشفى.

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