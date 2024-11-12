Wednesday, 13 November 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


66.6% من منشآت النقل البري تعمل في البضائع والبريد

11/12/2024 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي بلغ فيه عدد منشآت النقل البري في المملكة 11.982 منشأة، ثلاثة أرباعها في مناطق الرياض، ومكة، والشرقية، خلت مناطق الحدود الشمالية، وحائل، ونجران، والباحة، والجوف من منشآت تعمل في قطاع الأجرة ووساطة الأجرة، التي بلغ عددها في أنحاء المملكة 239 منشأة.
وكشف أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء حسب قراءة "الوطن" أن 3.074 منشأة تعمل في مجال تأجير السيارات ووسطاء التأجير وبنسبة 25.8%، في حين لا يتجاوز عدد منشآت قطاع الأجرة 239 منشأة وبنسبة 2.1%، أما قطاع النقل بالحافلات فبلغ عدد المنشآت فيه 653 منشأة وبنسبة 5.5%، وكان لقطاع نقل البضائع والبريد النسبة الأكبر من منشآت النقل وبنسبة 66.6% وبعدد 3.074 منشأة مسجلة في سجلات وزارة النقل.
توزيع المنشآت
واحتلت كل من الرياض ومكة والشرقية ثلاثة أرباع منشآت النقل البري بالمملكة، التي بلغ عددها في الرياض 3231 منشأة بنسبة 27%، وفي مكة المكرمة 2765 بنسبة 23.1%، وفي المنطقة الشرقية 2452 بنسبة 20.5%، في حين جاءت القصيم بنسبة أقل من المنشآت بحوالي 1410 منشأة تمثل ما نسبته 11.8%، أما باقي المناطق فكان عدد المنشآت فيها أقل بكثير، حيث بلغت في عسير 481 بنسبة 4%، وفي المدينة المنورة 405 بنسبة 3.4%، وفي نجران 208 بنسبة 1.7%، أما في الجوف فبلغ عددها 189 بنسبة 1.6%، وفي تبوك 186 بنسبة 1.6%، وفي الحدود الشمالية 183 بنسبة 1.5%، أما في جازان فبلغت 152 بنسبة 1.3%، وأقلها في حائل بعدد 136 تمثل ما نسبته 1.1%، والباحة 32 وبنسبة 0.3%.
نمو قطاع النقل
في السنوات الأخيرة شهد قطاع النقل في المملكة تطورًا ملحوظًا بفضل الاستثمارات الضخمة والسياسات الحكومية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية للنقل وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية، حيث عملت المملكة على توسيع شبكة الطرق بين مدن المملكة، والتي تعتبر من أوسع شبكات الطرق في الشرق الأوسط، كما تم تحسين جودة الطرق، مما ساهم في تقليل حوادث الطرق وزمن السفر، وعزز من كفاءة النقل البري للركاب والبضائع، ما ساهم في نمو عدد المنشآت المرخصة، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ، وتوزعت بين مختلف مناطق المملكة، مع تركز رئيسي في المناطق الكبرى مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بخدمات النقل والشحن والتوزيع، بالإضافة للتطور الذي شهدته الأنظمة والتشريعات الخاصة بالنقل مع إدخال أنظمة ولوائح جديدة لتنظيم السوق، وتحديث إجراءات التراخيص، وتسهيل خدمات الشحن والنقل، وضمان سلامة الركاب.
وتسعى المملكة إلى تحويل النقل البري ليكون جزءًا من أنظمة النقل المستدامة عبر إدخال حلول النقل الذكي، مثل تطبيقات الحجز الذكي ومشاريع السيارات الكهربائية. كما أن الربط بين مشاريع النقل البري والبنى التحتية للسكك الحديدية والموانئ سيسهم في تطوير قطاع النقل البري عبر مختلف قطاعاته.
عدد منشآت النقل البري خلال 2023:
الرياض= 3231= 27%
مكة المكرمة= 2765= 23.1%
الشرقية = 2452= 20.5%
القصيم= 1410= 11.8%
عسير= 481= 4%
المدينة المنورة= 405= 3.4%
نجران= 208= 1.7%
الجوف= 189= 1.6%
تبوك= 186= 1.6%
الحدود الشمالية= 183= 1.5%
جازان= 152= 1.3%
حائل= 136= 1.1%
الباحة= 32= 0.3%
الإجمالي= 11.982
أنواع التراخيص:
عدد المرخصين في قطاع النقل بالحافلات= 653= 5.5%
عدد المنشآت في قطاع الأجرة ووسيط الأجرة= 239= 2.1%
عدد مكاتب التأجير في قطاع تاجير السيارات ووسطاء التأجير= 3.074= 25.8%
عدد المرخصين في قطاع نقل البضائع والبريد= 7.963= 66.6%
الإجمالي= 11.982

MENAFN12112024000089011017ID1108879655

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث