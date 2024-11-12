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خطة لاستحداث 16 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام

11/12/2024 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار فعاليات معرض ((سيتي سكيب العالمي 2024))، الذي يُقام حاليًا، كشفت وزارة الشؤون البلدية والإسكان خطتها الطموحة لتوفير 16.000 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة خلال العام المقبل، باستثمار ضخم يقدر بـ4.8 مليار ريال سعودي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن، من خلال طرح خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع كل شرائح المجتمع، وتلبي احتياجاتهم.
في السياق نفسه، شهدت فعاليات اليوم الأول من المعرض إقبالًا ملحوظًا على جناح الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، حيث تخطت مبيعاتها حاجز ملياري ريال سعودي. ويعكس هذا الإقبال الكبير حجم الطلب على المشاريع السكنية المتاحة في السوق، ويؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الشركة الوطنية للإسكان كمطور رئيسي في قطاع العقارات بالمملكة، ما يعزز دورها في دعم خطط الإسكان الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري.
على صعيد آخر، وقعت أمانة المنطقة الشرقية عقدًا إستراتيجيًا بـ8 مليارات ريال مع شركة ((سرك))، ضمن إطار المشاريع التشاركية بين القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، لتحقيق مشاريع بنية تحتية وخدمية متكاملة تدعم التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية، وتسهم في تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية للمجتمع. كما يُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن معرض ((سيتي سكيب العالمي 2024)) يعد منصة رئيسية لاستعراض أحدث المشاريع والابتكارات في قطاع الإسكان والعقارات، ويعكس جهود المملكة في بناء مجتمع حضري متكامل، وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مسكن مستدام وعصري.

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