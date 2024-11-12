خطة لاستحداث 16 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام

(MENAFN
- Al Watan)
في إطار فعاليات معرض
((سيتي سكيب العالمي 2024))، الذي يُقام حاليًا، كشفت وزارة الشؤون البلدية والإسكان خطتها الطموحة لتوفير 16.000 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة خلال العام المقبل، باستثمار ضخم يقدر بـ4.8 مليار ريال سعودي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن، من خلال طرح خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع كل شرائح المجتمع، وتلبي احتياجاتهم.
في السياق نفسه، شهدت فعاليات اليوم الأول من المعرض إقبالًا ملحوظًا على جناح الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، حيث تخطت مبيعاتها حاجز ملياري ريال سعودي. ويعكس هذا الإقبال الكبير حجم الطلب على المشاريع السكنية المتاحة في السوق، ويؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الشركة الوطنية للإسكان كمطور رئيسي في قطاع العقارات بالمملكة، ما يعزز دورها في دعم خطط الإسكان الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري.
على صعيد آخر، وقعت أمانة المنطقة الشرقية عقدًا إستراتيجيًا بـ8 مليارات ريال مع شركة ((سرك))، ضمن إطار المشاريع التشاركية بين القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، لتحقيق مشاريع بنية تحتية وخدمية متكاملة تدعم التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية، وتسهم في تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية للمجتمع. كما يُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن معرض ((سيتي سكيب العالمي 2024)) يعد منصة رئيسية لاستعراض أحدث المشاريع والابتكارات في قطاع الإسكان والعقارات، ويعكس جهود المملكة في بناء مجتمع حضري متكامل، وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مسكن مستدام وعصري.
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