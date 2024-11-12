إنشاء سجل الجهات المؤهلة للتداول خطوة لزيادة عمق السوق الثانوى للدين الحكومى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شهد السوق الثانوى لتداول السندات تعديلات تنظيمية جديدة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تنظيم تعامل شركات السمسرة وصناديق الاستثمار وكذلك البنوك فى السوق الثانوى من خلال منصة المصرية.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء سجل يضم الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية فى السوق الثانوي.

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وبحسب القرار الصادر عن الهيئة، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، تشمل تلك الجهات البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، والبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

ونظم القرار الشروط التى ينبغى أن تتوافر فى كل نوع من أنواع تلك الجهات للقيد فى السجل.

وكشف خليل البواب، رئيس الأسواق المحلية والإقليمية بشركة بلتون المالية القابضة، أن شركة السمسرة وتداول السندات التابعة لبلتون تعمل حالياً على توفيق أوضاعها بغرض التوافق مع الاشتراطات الجديدة لتعامل شركات السمسرة فى سوق السندات.

وأضاف ((البواب))، أن السماح لشركات السمسرة وإدارة الأصول بالتعامل على أدوات الدين سيسمح بدخول نوعيات جديدة ومختلفة من المستثمرين للسوق الثانوي، متوقعًا أن يرفع أحجام السيولة، لكن يحتاج إلى بعض الوقت.

وتوقع أن ترتفع أحجام السيولة فى هذا النشاط مع زيادة عدد مقدمى الخدمة، وستبدأ الشركات فى توفيق أوضاعها لذلك.

واشترط القرار رقم 232 لسنة 2024 لقيد البنوك المقيدة فى سجل المتعاملين الرئيسيين فى سجل الشركات والجهات التى يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية فى السوق الثانوي، أن يتم تقديم ما يفيد بالقيد فى سجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى على القيد فى السجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلى مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق الدخل والنقد الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية، إن التعديلات الجديدة أتاحت دوراً جديداً للهيئة العامة للرقابة المالية فى سوق أدوات الدين الحكومية؛ حيث بات يتوجب على البنوك التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل فى السوق الثانوى.

كما شملت الشروط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضواً بالبورصة المصرية، وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.

ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك، وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر.

وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر فى شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التى تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وقالت راندا حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن البورصة المصرية تحاول مواكبة الأسواق المجاورة والمتقدمة فى توفير جميع الآليات التى ستساعد على جذب استثمارات أجنبية أكبر.

وأضافت أن زيادة الآليات داخل البورصة سترفع من حجم التعاملات، بالإضافة إلى تعميق حجم السوق، مشيرة إلى أن توجه المستثمرين لشراء أدوات الدين من البنوك المتعاملين الرئيسيين كان يستغرق وقتاً ومجهوداً أكبر.

وتضمنت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات ضرورة تقديم إقرار بتوافر الربط الآلى مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية. كما شملت أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضوًا بالبورصة المصرية، وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.

ويرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا كابيتال للاستثمارات المالية، أن الخطوة تمهد لخلق سوق ثانوى لتداول السندات من خلال شاشات البورصة المصرية كخطوة لاحقة.

وأضاف ((حسن))، أن ضم شركات إدارة الأصول إلى المتعاملين فى هذا السوق سيساعد تلك الشركات على الشراء لأنفسها أو عملائها دون وسيط بنكى كما كان الحال من قبل.

ويرى أن السوق جاهز بالفعل لبدء التنفيذ، وبالفعل يتم التعامل على المنصة منذ فترة عن طريق المتعاملين الرئيسيين، لافتًا إلى أن الضريبة سيتم خصمها من المنبع عبر شركة المقاصة. واشترطت الهيئة لرأسمال المدفوع شركة الوساطة الراغبة فى القيد بالسجل ألا يقل عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة، وأن يكون لديها وحدات بحثية عن الأوراق والأدوات المالية، بجانب ضرورة أن تتوافر لديها إمكانية التداول على الأوراق والأدوات المالية عن بُعد. وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة.

شملت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، تقديم إقرار بتوافر الربط الآلى مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية.

كما تضمنت أن يكون لدى الشركات من هذا النوع آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضوًا بالبورصة المصرية، وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.

ونصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر. وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر فى شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التى تحددها الهيئة، على ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة.

تقدم الشركة أو الجهة طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط المذكورة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب القيد خلال 15 يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.