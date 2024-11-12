مصادر: شركات أوروبية طالبت مصدرى ((الملابس الجاهزة)) و((السيراميك)) بخفض البصمة الكربونية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركات رهنت استمرار الاستيراد بخفض البصمة بواقع 40% خلال عامين
علمت ((البورصة))، أن شركات أوروبية طلبت من 4 شركات مصرية مصدرة فى قطاعى الملابس والجاهزة، والسيراميك خفض البصمة الكربونية لمنتجاتها لاستمرار عمليات استيرادها.
وأضافت المصادر، أن الشركات الأجنبية حددت نسبة خفض تصل إلى 30% لقطاع الملابس الجاهزة خلال عامين، و40% لشركات السيراميك خلال المدى الزمنى نفسه، فيما رهنت استمرار استيرادها بإصدار التقارير السنوية للبصمة الكربونية للشركات التى تصدر لها بداية من عام 2023.
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وتلتزم الشركات المصدرة باتفاق إلزامى يتعلق بضريبة الكربون التى فرضتها أسواق الاتحاد الأوروبى على المصدرين إليها ومن بينها مصر.
وسيشمل الاتفاق الذى يعرف بـ((آلية تعديل حدود الكربون)) الواردات الصناعية لبلدان التكتل الـ27، ويستهدف أولاً المنتجات الأكثر تسبباً للتلوث؛ حيث سيتعيّن على المستورد الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة مباشرة بعملية الإنتاج، وإذا تجاوزت المعايير الأوروبية، فسيكون عليه الحصول على ((شهادة انبعاثات)) بثمن ثانى أكسيد الكربون فى الاتحاد الأوروبى، والتى سيبدأ تطبيقها بداية من 2026.
وأوضحت، أنَّ هناك 4 شركات تعمل فى تلك القطاعات بدأت منذ شهر الاستعداد لتخفيض البصمة الكربونية عبر شراء شهادات الكربون.
وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية بمثابة أدوات مالية قابلة للتداول تمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتمثل كل ((وحدة)) طناً من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون المكافئ، وتصدر لصالح مطور مشروع الخفض بعد الانتهاء من متطلبات التحقق والمصادقة، وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية دولياً.
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