مصادر: شركات أوروبية طالبت مصدرى ((الملابس الجاهزة)) و((السيراميك)) بخفض البصمة الكربونية - جريدة البورصة

علمت ((البورصة))، أن شركات أوروبية طلبت من 4 شركات مصرية مصدرة فى قطاعى الملابس والجاهزة، والسيراميك خفض البصمة الكربونية لمنتجاتها لاستمرار عمليات استيرادها.

وأضافت المصادر، أن الشركات الأجنبية حددت نسبة خفض تصل إلى 30% لقطاع الملابس الجاهزة خلال عامين، و40% لشركات السيراميك خلال المدى الزمنى نفسه، فيما رهنت استمرار استيرادها بإصدار التقارير السنوية للبصمة الكربونية للشركات التى تصدر لها بداية من عام 2023.

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وتلتزم الشركات المصدرة باتفاق إلزامى يتعلق بضريبة الكربون التى فرضتها أسواق الاتحاد الأوروبى على المصدرين إليها ومن بينها مصر.

وسيشمل الاتفاق الذى يعرف بـ((آلية تعديل حدود الكربون)) الواردات الصناعية لبلدان التكتل الـ27، ويستهدف أولاً المنتجات الأكثر تسبباً للتلوث؛ حيث سيتعيّن على المستورد الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة مباشرة بعملية الإنتاج، وإذا تجاوزت المعايير الأوروبية، فسيكون عليه الحصول على ((شهادة انبعاثات)) بثمن ثانى أكسيد الكربون فى الاتحاد الأوروبى، والتى سيبدأ تطبيقها بداية من 2026.

وأوضحت، أنَّ هناك 4 شركات تعمل فى تلك القطاعات بدأت منذ شهر الاستعداد لتخفيض البصمة الكربونية عبر شراء شهادات الكربون.

وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية بمثابة أدوات مالية قابلة للتداول تمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتمثل كل ((وحدة)) طناً من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون المكافئ، وتصدر لصالح مطور مشروع الخفض بعد الانتهاء من متطلبات التحقق والمصادقة، وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية دولياً.