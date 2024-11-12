إم أو تى تمنح البنك الزراعى حق انتفاع 283 موقعًا إعلانيًا بمحطة قطارات بشتيل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: البنك يستغل المواقع للترويج لخدماته لمدة 3 سنوات
كشفت مصادر لـ”البورصة” أن شركة“إم أو تى” للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لهيئة السكك الحديدية، منحت البنك الزراعى المصرى حق انتفاع واستغلال 283 موقعًا إعلانيًا بمحطة قطارات صعيد مصر فى بشتيل.
ويهدف البنك إلى استخدام هذه المواقع فى الترويج لخدماته المصرفية ومبادراته المختلفة لصالح عملائه، بحسب المصادر.
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وتشمل المواقع الإعلانية المطروحة 24 موقعًا فى بدروم جراج المحطة، و59 موقعًا على رصيف الزمر“المناشى”، و138 موقعًا على رصيف شارع السودان، و53 موقعًا على سور شارع السودان، بالإضافة إلى 9 مواقع على سور ناحية الزمر.
كما تتضمن المواقع شبكة تلفزيونية وشاشات إعلانية فى صالة التذاكر.
وذكرت المصادر لـ”البورصة” أن أربعة كيانات منها البنك الزراعى تقدمت للمزايدة التى طرحتها الشركة الشهر الماضى، وانتهى الأمر بمنح البنك المواقع الإعلانية بعقد يمتد لثلاث سنوات وبزيادة سنوية قدرها 10%.
وتحفظت المصادر على قيمة التعاقد السنوى حتى الانتهاء من الإجراءات النهائية وتوقيع العقد، مشيرة إلى أن البنك سيبدأ فى استلام المواقع واستغلالها بدءًا من الشهر المقبل، حيث تعمل الشركة على تسريع إجراءات التعاقد.
جدير بالذكر أن“إم أو تى” حققت إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه فى عام 2023، مقارنة مع 943 مليون جنيه فى 2022، وتسعى لتعظيم موارد السكك الحديدية من خلال استغلال الأصول غير التشغيلية.
وتعمل هيئة سكك حديد مصر على زيادة إيراداتها من الأنشطة الأساسية المتمثلة فى مقابل نقل الركاب والبضائع، والأنشطة غير الأساسية مثل عوائد الإعلانات واستثمارات الأصول غير المستغلة لتقليص احتياجاتها المالية من الخزانة العامة للدولة.
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