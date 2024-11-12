إم أو تى تمنح البنك الزراعى حق انتفاع 283 موقعًا إعلانيًا بمحطة قطارات بشتيل - جريدة البورصة

كشفت مصادر لـ”البورصة” أن شركة“إم أو تى” للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لهيئة السكك الحديدية، منحت البنك الزراعى المصرى حق انتفاع واستغلال 283 موقعًا إعلانيًا بمحطة قطارات صعيد مصر فى بشتيل.

ويهدف البنك إلى استخدام هذه المواقع فى الترويج لخدماته المصرفية ومبادراته المختلفة لصالح عملائه، بحسب المصادر.

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وتشمل المواقع الإعلانية المطروحة 24 موقعًا فى بدروم جراج المحطة، و59 موقعًا على رصيف الزمر“المناشى”، و138 موقعًا على رصيف شارع السودان، و53 موقعًا على سور شارع السودان، بالإضافة إلى 9 مواقع على سور ناحية الزمر.

كما تتضمن المواقع شبكة تلفزيونية وشاشات إعلانية فى صالة التذاكر.

وذكرت المصادر لـ”البورصة” أن أربعة كيانات منها البنك الزراعى تقدمت للمزايدة التى طرحتها الشركة الشهر الماضى، وانتهى الأمر بمنح البنك المواقع الإعلانية بعقد يمتد لثلاث سنوات وبزيادة سنوية قدرها 10%.

وتحفظت المصادر على قيمة التعاقد السنوى حتى الانتهاء من الإجراءات النهائية وتوقيع العقد، مشيرة إلى أن البنك سيبدأ فى استلام المواقع واستغلالها بدءًا من الشهر المقبل، حيث تعمل الشركة على تسريع إجراءات التعاقد.

جدير بالذكر أن“إم أو تى” حققت إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه فى عام 2023، مقارنة مع 943 مليون جنيه فى 2022، وتسعى لتعظيم موارد السكك الحديدية من خلال استغلال الأصول غير التشغيلية.

وتعمل هيئة سكك حديد مصر على زيادة إيراداتها من الأنشطة الأساسية المتمثلة فى مقابل نقل الركاب والبضائع، والأنشطة غير الأساسية مثل عوائد الإعلانات واستثمارات الأصول غير المستغلة لتقليص احتياجاتها المالية من الخزانة العامة للدولة.