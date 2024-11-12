البورسعيدية للأعمال الهندسية تدرس إنشاء مصنع لورق الفويل فى منطقة قناة السويس - جريدة البورصة

تعتزم“الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية”، إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة لقناة السويس، إنشاء لإنتاج رقائق الألومنيوم“ورق الفويل” باستثمارات مبدئية تصل إلى 80 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

قالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة مع مستثمر صينى، حيث كلفت الشركة إحدى شركات الاستشارات المالية الكبرى في مصر بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، وتسلمتها قبل أسبوعين، ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل.

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ووفقًا للمصادر، فإن الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع ستصل إلى 60 ألف طن سنويًا، مع خطة لزيادتها إلى 100 ألف طن مع نهاية السنة الأولى للتشغيل.

أوضحت أن المشروع يُنظر إليه على أنه خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على واردات ورق الفويل، في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد خلال السنوات الماضية.

أفادت المصادر أن“شركة مصر للألومنيوم” تجري حاليًا مفاوضات مع الشركة الألمانية“آخنباخ” لإنشاء مصنع جديد لرقائق الألومنيوم في مصر، ومن المتوقع توقيع اتفاقية للبدء فى تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالي.

وسلط الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على استيراد مصر لرقائق الألومنيوم بقيمة تقارب 512 مليون دولار على مدى السنوات العشر الأخيرة، وذلك خلال افتتاحه محطة قطارات صعيد مصر.

بينما قدر وزير الصناعة كامل الوزير قيمة فاتورة استيراد مصر سنويًا من ورق الفويل بحوالى 140 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، أشار مدحت نافع، الرئيس الأسبق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى أن السوق المصري يعتبر بيئة ملائمة لتوطين صناعة رقائق الألومنيوم بفضل توفر مدخلات الإنتاج الأساسية مثل الكهرباء والألومنيوم.

أوضح أن مصر كان يعمل فيها مصنعًا متخصصًا لإنتاج الفويل تابع لشركة النحاس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لكنه توقف منذ سنوات نتيجة تهالك خطوط الإنتاج وتسجيله خسائر كبيرة.

وأضاف نافع أن السوق المحلي يحتاج إلى هذا النوع من المشاريع في الوقت الراهن، إذ أنه يعتمد بشكل كبير على واردات رقائق الألومنيوم من الصين، يستحوذ منها القطاع المنزلى على 30%.