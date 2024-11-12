تراجع الذهب عند التسوية مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته خلال 6 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات الثلاثاء، بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وعند تسوية التداولات، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.45% أو 11.4 دولار عند 2606.30 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى للعقد منذ نهاية جلسة 18 سبتمبر (2598.6 دولار).

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بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% مسجلًا 106.03 نقطة، بعدما لامس 106.18 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الأول من مايو (106.49 نقطة).

وقالت صانعة السياسات السابقة لدى الاحتياطي الفيدرالي“لوريتا ميستر”، إن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بأقل من المتوقع في العام المقبل، بضغط من الرسوم الجمركية العالمية التي اقترحها الرئيس“دونالد ترامب”.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الرئيسية في أمريكا هذ الأسبوع، مع إعلان قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا غدًا الأربعاء، قبل يوم من تقرير مؤشر أسعار المنتجين، والذي يتزامن مع كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” خلال حدث اقتصادي.

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