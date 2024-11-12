تراجع الذهب عند التسوية مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته خلال 6 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات الثلاثاء، بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وعند تسوية التداولات، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.45% أو 11.4 دولار عند 2606.30 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى للعقد منذ نهاية جلسة 18 سبتمبر (2598.6 دولار).
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بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% مسجلًا 106.03 نقطة، بعدما لامس 106.18 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الأول من مايو (106.49 نقطة).
وقالت صانعة السياسات السابقة لدى الاحتياطي الفيدرالي“لوريتا ميستر”، إن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بأقل من المتوقع في العام المقبل، بضغط من الرسوم الجمركية العالمية التي اقترحها الرئيس“دونالد ترامب”.
وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الرئيسية في أمريكا هذ الأسبوع، مع إعلان قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا غدًا الأربعاء، قبل يوم من تقرير مؤشر أسعار المنتجين، والذي يتزامن مع كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” خلال حدث اقتصادي.
المصدر:
MENAFN12112024000202011048ID1108879648
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